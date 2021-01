Also sprach Merkel: Es ist hart, was wir den Menschen zumuten müssen. Stimmt. Und man könnte im Mutti-Originalton fortfahren: Aber es ist alternativlos. Wirklich? Beim Schaukampf um die richtige Strategie ließe sich nämlich auch fragen: Welches Parteibuch hat das Virus? Das Wahljahr lässt grüßen. Doch soviel ist – neben allem Ungeklärten – nun Fakt: Das zweite A bei den AHA-Maßnahmen – Abstand, Hygiene, Alltagsmasken – fällt. Der in Home-Work genähte Lappen soll Schutzmasken weichen. Mutanten, wir schlagen zurück! Fehlt – neben genügend Impfe – jetzt noch eine richtige Corona-App, damit man weiß, wo man sich ansteckt. Aber über die Frage: Datenschutz oder Lebensschutz? – kann auch in einer der nächsten Runden weitergestritten werden.