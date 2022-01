Spinnen sie jetzt wirklich, die Römer? Viermal schon haben sie in Italiens Hauptstadt versucht, einen neuen Präsidenten zu küren. Und in den Urnen landen vor allem: weiße Stimmzettel – wenn überhaupt. Weil den bislang einzigen Kandidaten, 85, kein anderer will. Und der Amtsinhaber, 80, mag selbst nicht mehr. Vielleicht fragen sie mal nebenan im Vatikan nach. Dort kennen sie sich aus mit alten Kandidaten und langwierigen Wahlen. Im 13. Jahrhundert blieb der Heilige Stuhl schonmal mehrere Jahre leer. Damals entstand die bestechende Idee des Konklave. Nun, eigentlich eine erpresserische Idee: Tür zu. Schlüssel rum. Mauer drum. Optional: Wasser und Brot. Und zuletzt das Dach abdecken. Irgendwann werden sie schon wählen, die Römer!