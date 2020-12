Zwischen Verboten und Vorboten sitzt nur so ein winzig kleiner Wechselbalg-Vokal. Und doch ist zwischen beiden Varianten ein gewaltiger Unterschied. Mit Verboten werden wir gerade zugeschüttet. So reichlich, dass man die Frage stellen darf, wie lange das noch gutgehen kann. Und da kommen jetzt die Vorboten ins Spiel. Es sind die liebenswerten, oft sogar in – neudeutsch gesprochen – Home-Work hergestellten Weihnachtsgrüße. Wir haben ja auch wieder Zeit, um mehr als nur den gestanzten Wunsch hinzuschreiben: Bleib(t) gesund! Die Corona-Pandemie mit ihren herzlosen Kontaktabbrüchen bringt uns sogar zurück in die Zeit, als das Wünschen noch geholfen hat. Weil sie jedem persönlichen Zeichen der Nähe und Zuwendung eine neue Wichtigkeit gibt.