Auf den Zampano, der auf den Tisch haut und dem Virus die Tür weist, muss man noch etwas warten. Soviel zu Lockdowns Lockerung. Dass die Friseure ab 1. März unsere Würde wiederherstellen dürfen, geht in Ordnung. Man hätte auch den Einzelhandel beim Wort nehmen und jeweils einen einzelnen Käufer hereinbitten können. Was die weitere Durststrecke betrifft: Zwar hat der Februar nur 28 Tage. Immer noch zu lang für manche Schüler, wie etwa die pfälzischen, die schon ab 22.2. ranmüssen. Was entfernt an das Urteil jenes Richters erinnert, der 1998 zwei Bankräuber wegen angeblich landestypischer Dummheit & Faulheit verknackte. Sie hatten in Rieschweiler statt eines Geldautomaten den Kontoauszugsdrucker geklaut. Ohne vorherigen Schulausfall.