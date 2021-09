Das sagt sich so leicht: Wähler, dein Wille geschehe! Wenn man denn wüsste, welches Bündnis der Wähler wirklich wünscht. Soll es eine Zukunftskoalition, eine Klimakoalition oder eine Wohlfühlkoaliton werden? Auch Laschet als strahlender Verlierer brauchte eine ganze Nacht, um die Sache mit dem Regierungsausauftrag auf die Reihe zu kriegen. Obwohl es ein paar Hinweise gab: Die CDU hat sehr viele Stammwähler verloren. 86 Prozent der eigenen Leute wollten einen anderen Kandidaten. Und so nah am Abgrund stand die Partei noch nie. Wahl vergeigt, Regierung trotzdem gewonnen? Die Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat, sind zwar vorbei. Aber es gibt ja noch die Original-SPD hinter Scholz. Und die könnte das Ding auch an die Wand fahren.