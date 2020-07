Den ewigen Xi gibt es schon. Der beseitigt in Hongkong gerade die taktischen Kompromisse auf dem Weg zur Allmacht. Trump überlegt zur Zeit, wie er mit Hilfe der Pandemie entweder die nächste Wahl verhindern, oder das Ergebnis aushebeln kann, falls es zu seinen Ungunsten ausgeht. In den Putin’schen Städten und Dörfern ist die mögliche Amtszeitverlängerung für den Lupenreinen bis 2036 glatt durchgegangen. Aber nichts Neues lehrt uns das, was über die ungeschminkte Einsicht des britischen Historikers John Dalberg-Acton hinausgeht: Macht macht schlecht, absolute Macht macht absolut schlecht. Und da jeder, der den Tiger absoluter Macht reitet, weiß, dass er gefressen wird, sobald er herunterfällt, möchte er sich dort oben ganz fest anbinden.