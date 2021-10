Die Berliner Sondierungen verlaufen auch deshalb so ambitioniert, damit Scholz bald seine erste Neujahrsansprache halten kann. Doch auf dem Weg dorthin muss das Unternehmen noch zum eigentlichen Kern der Ampel kommen: Wer bezahlt was und womit?

Dabei steht Rot, klingt zwar widersinnig, nicht für Ausgabenbremse, sondern für Gas geben bei den Schulden. Auch Grün will es in Klimas Namen krachen lassen – aber dafür beim Tempo bremsen. Für Gelb, die kurze Wechselfarbe dazwischen, wird es am engsten. Denn auf ihr ruht alle Hoffnung, dass selbst eine Ampel nicht stur ihr Programm abspult, sondern finanzpolitisch klug schaltet und waltet.

Aber das hieße jetzt vielleicht, die Erwartungen an eine Ampel dort aufzuhängen, wo sie meist hängt: viel zu hoch.