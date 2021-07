Was muss die Baerbock noch tun, damit ihr Bekanntheitsgrad den des Schläfers Laschet übersteigt? Vor dem Kanzleramt täglich bei Rot über die Straße gehen? Bei Grün wäre ja witzlos. Schwarzfahren in Berlin? Kümmert keine Sau. Natürlich hat die Gute für ihre überflüssige Wühltisch-Produktion abgekupfert. Hat dabei u.a. auch den Duden geplündert! Ja, es gibt nichts, was nicht schon mal geschrieben worden wäre. Der Aufstand besessener Alt-Machos gehört zum normalen Abrieb – von Hochglanzgrün zu Graugrün – bei einer solchen Kandidatur nach 16 Jahren Frau am Steuer. Von Merkel kann Baerbock aber lernen: Draufsitzen, bis sich das Problem nicht mehr bewegt. Im Übrigen: Nur wer noch nie abgeschrieben hat, werfe den ersten Textbaustein (Joh. 7,53).