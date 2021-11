Eigentlich sollte es den Wechsel von Sommer- auf Winterzeit gar nicht mehr geben. Wobei das, was uns an vergangenem Wochenende mit der vorgezogenen Sommerstunde "zurückerstattet" wurde, ohnehin nur die gute alte Normalzeit ist. Die EU wollte uns von diesem Unfug zwar längst befreien. War wohl ein Missverständnis. Und inzwischen lässt sich die Begründung für den Uhrzeitwechsel sogar an den Haaren des Klimawandels herbeiziehen. Denn jede Energiesparlampe, die eine Stunde nicht brennt, spart ein bisschen CO2. Oder lässt den knappen alternativen Windstrom für Nachbars Elektrofahrrad übrig. Aber nicht zuletzt konnten die Konstrukteure der neuen Bundes-Ampel eine Bastelstunde mehr für ihr großes Werk sicher gut gebrauchen. Ist ja noch viel zu tun.