Mit Metaphern und Analogien aus dem Sport kann es in der Politik ja schnell haarig werden. Aber selten so wörtlich wie in diesem Fall: Der sächsische SPD-Chef Martin Dulig will sich nicht mehr rasieren, bis Olaf Scholz Kanzler ist. Ganz wie die harten Jungs im Profi-Eishockey, die sich jedes Jahr einen Play-Off-Bart stehen lassen. Das ist zwar weniger gefährlich, als wenn Scholz selbst das machen würde. Mit Bart ist schließlich noch keiner Kanzler geworden. Für Dulig selbst ist es dennoch riskant. Auch auf dem Eis ist schon mancher als Favorit in die entscheidende Saisonphase gestartet und noch auf dem Bauch gelandet. Dann müsste Hipster-Dulig hoffen, dass die SPD Scholz 2025 nochmal aufstellt. Da dürfte er sich aber geschnitten haben. Ganz ohne rasieren.