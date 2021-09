Und als die Kandidaten die Bühne verließen, beschlich sie das ungute Gefühl, diesmal wirklich alle Fragen endgültig beantwortet zu haben. Ganz ungewohnt. Also sorgten sie ganz schnell selbst für neue. Warum blieb Scholz so lange bei den Grünen stehen, statt zur eigenen Entourage zu gehen? Verwirrung, wo er eigentlich hingehört? Viel zu früh Koalitionsgespräche eröffnet? Und wo war da Baerbock? Aber vor allem: Warum hatte Laschet den früheren Dortmunder Torwart Roman Weidenfeller im Backstage-Bereich dabei? Um Eigentore zu verhindern? Als Aufmunterer? "Armin, you have a grandioses Triell gespielt..." Oder er sollte gemeinsam mit Klubkollege Patrick Owomoyela einfach nur an die guten alten Zeiten erinnern, als Schwarz-Gelb noch Meister wurde.