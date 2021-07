Die Union hat ihren Wahlkampfauftakt im Europapark abgesagt. Weil, so die Generalsekretäre, das Aufräumen nach der Flutkatastrophe ihren ganzen Einsatz fordert. Die Frage, ob eigentlich Paul Ziemiak oder Markus Blume derzeit im Ahrtal eine große Hilfe wären, kann an dieser Stelle offen bleiben. Wahrscheinlicher ist eh, dass der wahre Grund darin liegt, der Welt und sich diese Bilder zu ersparen. Kanzlerkandidat in der Achterbahn, steil bergab fahrend – metaphorisch ganz schlechte PR. Und vor Attraktionen namens "Nord Stream 2 Dome" oder "Narrenscheuer" will sich derzeit auch niemand allen Ernstes zeigen. Da könnte man gleich Laschet noch ein paar Witze erzählen lassen. Kommen die Präsidenten von China, USA und Deutschland nach Bad Münstereifel...