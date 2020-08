Von Steffen Rüth

Deep Purple, das sind im Jahr 2020 immer noch: Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse and Don Airey. Die britische Rocklegende ruht sich auf ihrem 21. Studioalbum "Whoosh!" kein bisschen auf den Lorbeeren aus. Sondern brilliert mit waschechter Purple-Power und kraftvollen Songs wie "Drop The Weapon", räudigem Soul ("What The What") und knackigem Bluesrock ("No Need To Shout"). Steffen Rüth sprach mit Sänger Ian Gillan (75), den er telefonisch in seinem Haus an der englischen Südküste erreichte.

Ian, wie schlägst Du Dich aktuell so?

Ian Gillan: Ich kann mich nicht groß beklagen. Ich habe einen Garten, in dem ich mich ein bisschen beschäftige, und ich bin gesund und am Leben. Das reicht mir für den Moment.

In "Throw My Bones", dem ersten Stück Eures neuen Albums "Whoosh!", singst du "I don’t know what lies ahead", also: Ich weiß auch nicht, was vor mir liegt. Du bist 75, Deep Purple existiert seit 1968. Was bedeutet diese Aussage in Bezug auf Euch persönlich, aber auch im Hinblick auf die Band?

Tja, mein Freund, das bedeutet, dass auch ich keine Glaskugel habe (lacht). Ich kann nicht in die Zukunft schauen.

Würdest Du das gerne tun können?

Wenn du weißt, was passiert, dann wird es nicht mehr passieren. Eben weil du dann den Verlauf der Geschichte ändern würdest. Das ist das grundlegende Problem mit Zeitmaschinen – alles ändert sich fundamental, sobald du zurückreist und nur an ein paar Schräubchen drehst. Ich bin fasziniert von der Besessenheit der Menschen, die Zukunft kennen zu wollen. Ohne diesen Drang wären sämtliche Religionen auf dieser Welt niemals so erfolgreich geworden. Früher warfen die Schamanen Tierknochen, und je nach dem, wo sie landeten, sagten sie entsprechend irgendwelche Ereignisse voraus. Daher kommt der Titel. Später malten sie die Knochen an, und mit der Zeit entwickelten sich daraus Würfelspiele.

Also, wenn Du jetzt Deine Knochen wirfst…

…kann ich sagen, dass in diesem Jahr keine Tournee von Deep Purple mehr stattfinden wird. Aber sobald man uns wieder auf die Bühne lässt, dann werden wir explodieren (lacht).

Schon nach Eurem 2017 erschienenen Album "inFinite" und der folgenden, "The Long Goodbye" betitelten Welttournee spekulierten einige Beobachter, Ihr würdet vielleicht kein weiteres Studioalbum mehr aufnehmen. Was hat dazu geführt, dass es nun doch nicht so kam?

Wenn du jung bist und in deiner körperlichen Glanzzeit, dann rechnest du fest mit guter Gesundheit. Zumindest gehst du nicht davon aus, dass deine Gesundheit ernsthafte Probleme machen könnte. Wenn du älter wirst, ändert sich diese Einstellung. Besser gesagt: Sie wird dir aufgezwungen, denn du erfährst am eigenen Leib oder an dir nahestehenden Personen, dass das Leben nicht ewig währt. Bei uns liefen die Dinge gesundheitlich vor etwa drei Jahren nicht besonders gut, die Alterskrankheiten rückten uns innerhalb der Band stark auf die Pelle. Inzwischen geht es uns allen wieder besser, die Energie kam nach und nach zurück. Alles bei uns ist eine Frage der Energie. Wenn sie schwindet, werden wir darauf reagieren. Niemand will nur 50 Prozent sehen oder hören von dem, was wir eigentlich können. Bei Deep Purple ist es zum Glück bis zu einem gewissen Punkt so, dass wir unsere Batterien aneinander aufladen. Wir heizen uns gegenseitig an. Bei uns stimmt das Klischee, dass die Summe größer ist als ihre einzelnen Teile.

Als Produzent habt Ihr Euch erneut und zum dritten Mal in Folge Bob Ezrin an Bord geholt. Was sind seine besonderen Qualitäten?

Er macht den Prozess der Albumaufnahme für uns klarer und entschiedener. Er ist unser Navigator, räumt die Felsbrocken aus dem Weg und sorgt dafür, dass wir konzentriert sind. Er sagt uns praktisch vor jedem Album, und "Whoosh!" ist jetzt das dritte hintereinander: "Jungs, ich will keine Songs hören, ich will Musik". Wir alle in Deep Purple, die wir uns ja in allererster Linie als eine Instrumentalband begreifen, atmen dann immer tief ein und denken "Cool". Für uns ist "Whoosh!" einmal mehr das Resultat unserer Abenteuerlust, unserer Vielschichtgeit und unserer Dynamik. An manchen Tagen passiert bei uns überhaupt nichts, doch an anderen Tagen spielen wir sechs Stunden am Stück und geraten in einen richtigen Rock’n’Roll-Rausch.

So wie in "Man Alive", das mit einem minutenlangen, auf Soul und Blues fußendem Intro eingeleitet wird?

Genau. Bob hat uns ein gutes Stück der Spielfreude von damals in den späten Sechzigern zurückgegeben, als wir einfach nur zusammen Musik machten. Damals entstand alles aus einem Grundgefühl des Spaßes und des puren Vergnügens heraus. Wir rebellierten gegen die Erwartungen einer Musikindustrie, die dich auch vor 50 Jahren schon am liebsten in Schubladen stecken wollte. Aber Definitionen wie "Hard Rock", "Classic Rock" oder "Rock’n’Roll" repräsentierten uns nie, sondern waren eher Mühlsteine um unsere Hälse. Wir haben damals schon alle Regeln gebrochen. Wir waren Rebellen, die Funk, Rock, Soul, Country und Klassik genommen und auf ganz eigene Weise interpretiert haben. Und heute gibt es erst recht keine Regeln mehr für uns. Wir machen Musik, weil wir es lieben. Wenn die Energie, von der ich eingangs sprach, da ist, dann fliegen die Funken nur so. Es passieren spontane kraftvolle Ausbrüche, in diesen Momenten sind wir eine Atommacht (lacht).

Apropos: Wovon singst Du in "Drop The Weapon"? Einerseits scheint es ein Anti-Waffen-Song zu sein, andererseits schimpfst Du über die Hippies mit ihrem Love & Peace-Ansatz.

Flower Power war eine fantastische Idee, aber leider nur in der Theorie. In einer Gesellschaft, in der jeder ausschließlich Liebe und Frieden im Herzen trägt, bräuchte man tatsächlich keine Waffen. Nur sind eben nicht alle Menschen ausschließlich rein und gut. Ich höre mit Schrecken von all diesen jungen Menschen, die auf den Straßen Londons, aber auch anderswo durch Messergewalt sterben. Da geht es dann um Bandenkriminalität, um Drogen, um irgendwelche Reviere. Jemand sollte einen Arm um diese Kids legen und sagen "Nimm die Waffe erst gar nicht in die Hand."

Wer sollte das sein?

Neben den Eltern vor allem die Schulen, die Lehrer. Öffentliche Schulen können so einiges von Privatschulen lernen, sie müssten es nur wollen. Es ist nicht gut für die Jugendlichen, wenn alles dem kleinsten gemeinsamen Nenner untergeordnet wird und selbst im Sport keinerlei Wettbewerb mehr stattfindet. Dieses "Lasst uns alle gemeinsam über die Ziellinie laufen und dabei an der Hand fassen", puh, das ist doch kein Sport. Wenn alles verächtlich gemacht wird, das irgendwas mit dem bösen Wort "Elite" zu tun hat, dann suchen sich manche Teenager andere Möglichkeiten, um sich zu beweisen und ihr Konkurrenzdenken auszuleben.

Das ist aber eine gewagte These.

Mag sein. Das Thema ist sensibel und schwierig. Ich würde ja auch vorschlagen, dass Kindern das Schachspiel beigebracht werden sollte. Das ist so wertvoll, fürs ganze Leben. Du lernst, ein, zwei Schritte vorauszudenken, wirst rationaler und abgeklärter. Das ist in jeder Auseinandersetzung ein riesiger Nutzen.

Im Text zu "No Need To Shout" greifst Du den Typus des klassischen Machtpolitikers an. Geht es in dem Stück um einen konkreten Volksvertreter, etwa um Trump?

Nein, es ist eher eine ironische Attacke auf so gut wie alle Menschen mit politischer Macht, mit denen wir uns aktuell herumquälen müssen, insbesondere hier in Großbritannien. Früher waren "links" und "rechts" Standpunkte, aus denen sich oft spannende Diskussionen entwickelten. Mal neigte man der einen Position zu, mal der anderen. Heute ist Politik vollkommen ideologisch geworden. So kommt es nicht zu Kompromissen, sondern immer wieder zu unüberbrückbaren Differenzen.

Du hattest Dich bei der Abstimmung 2016 für den Brexit ausgesprochen. Würdest Du heute anders entscheiden?

Ich denke nicht. Das Problem war und ist für mich die europäische Regierung in Brüssel. Ich fühle mich von diesen Politikern nicht repräsentiert. Viele Briten hatten und haben das Gefühl, Brüssel wolle ihnen die Luft abschneiden und sie bevormunden. Leider ist das politische Ringen um den Brexit längst zu einer Farce geworden, angeheizt von den Medien, die in beide Richtungen Stimmungsmache betreiben. Weder ich noch irgendjemand meiner Freunde hegt eine Antipathie gegenüber den Europäern, im Gegenteil: Ich liebe Europa. In meiner Jugend bin ich durch Deutschland gereist, 20 Jahre nach Ende des Krieges, es war toll, mit den Kids in Kontakt zu treten. Meine Generation kennt zum Glück nichts anderes als den Frieden. Mit manchen Deutschen bin ich seit über 50 Jahren eng befreundet. Nein, es ist jetzt für uns alle an der Zeit, das Porzellan, das durch den Brexit zerschlagen wurde, wieder zusammenzukleben.

Du bist seit mehr als 50 Jahren Sänger von Deep Purple. Wie schaust Du so alles in allem auf Deine Karriere?

Mit Demut. Ich habe einen ziemlich netten Job, oder? Vielleicht ist es sogar der beste Job der Welt. Yeah, was soll ich groß darum herumreden? Ich bin ein glücklicher Mann. Aber ich habe mich auch nie gescheut, hart für dieses Glück zu arbeiten. Vieles von dem, wofür ich sehr dankbar bin, ist nicht vom Himmel gefallen.

Das erste Album, dass Ihr zusammen eingespielt habt, "Deep Purple in Rock", wurde zum Meilenstein und wird dieses Jahr 50. Was bedeutet Dir das Jubiläum?

Oh, echt? Ja, stimmt. Aus Jubiläen und Geburtstagen mache ich mir nicht viel. Ich kann mich aber noch sehr lebhaft erinnern, wie wir 1969 zusammen bei Deep Purple eintraten. Danach ging alles sehr schnell. Für mich ist "In Rock" ein fantastisches Album, ich erinnere mich noch an die Aufregung und Erregtheit zu jener Zeit. Wir standen Abend für Abend drei Stunden lang auf der Bühne und hatten danach noch genug Feuer im Arsch, um neue Songs aufzunehmen. Es war eine sehr fruchtbare Zeit, alles passte. Wir waren damals nicht zu stoppen.