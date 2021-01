Von Steffen Rüth

Sasha, gerade wachgeworden?

Buzzy Lee: Nein! Ich habe diese Sachen hier an, weil die eh nachher in die Wäsche kommen.

Welcher schmutzigen Tätigkeit bist Du denn am Vormittag nachgegangen?

Ich male Hundebilder mit Wasserfarbe. Das habe ich den ganzen Vormittag gemacht. Jetzt unterhalten wir uns, danach mache ich noch einen Hund fertig, und dann backe ich einen Kuchen für meine kleine Schwester, die heute Geburtstag hat. Sie ist Veganerin und ernährt sich glutenfrei. Sie bekommt einen leckeren Karottenkuchen.

Hundebilder malen ist ein vergleichsweise originelles Lockdown-Hobby. Was steckt dahinter?

Gemalt habe ich immer schon gern, bloß bis vor kurzem keine Hunde. Im Sommer schenkte ich einem Freund ein Hundeporträt, und seitdem kommen immer mehr Leute und bestellen ein Hundegemälde bei mir. Fast 50 Stück habe ich bis jetzt fertig, 15 muss ich noch abarbeiten.

Hast Du einen eigenen Hund zur Inspiration?

Leider nicht mehr. Mein Ex-Freund hat beide Hunde behalten, als ich bei ihm auszog. Wir konnten sie nicht aufteilen. Und ich möchte sie auch nicht besuchen, obwohl ich sie schrecklich vermisse. Aber ich würde es nicht ertragen, diesen Menschen noch einmal zu sehen.

Dein Album heißt "Spoiled Love", also "verdorbene Liebe". Arbeitest Du in Deinen Liedern die gescheiterte Beziehung auf?

(lacht) Gott, ja. Aber eigentlich arbeite ich auf dem Album mein ganzes Leben auf. Im Song "Spoiled Love" etwa geht es mehr um mich selbst als um die Geschichte mit meinem Ex. Ich spreche in dem Lied darüber, wie ich versuche, meine Obsessionen, meine Hypochondrie, meine Angstverstimmungen hinter mir zu lassen. Ich tendiere dazu, alle meine Macken, die mir so vertraut sind, zu streicheln und zu umarmen, anstatt sie zu bekämpfen. Besser wäre es, meine Ängste in den Schlaf zu singen, und mich dann davonzuschleichen und sie für immer hinter mir zu lassen.

Hilft Dir das Songschreiben bei der Lebensbewältigung als solcher?

Ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich nicht schreiben würde. Meine Lieder sind oft wie Tagebucheinträge. Ich habe nicht selten Phasen, in denen ich gar nichts Besonderes mache und auch nicht sehr kreativ bin. Doch oft gibt es auch an den banalsten Tagen ein, zwei Minuten, in denen mir plötzlich ein paar Sätze oder Songzeilen in den Schoß fallen. Oft, wenn ich eigentlich ganz was anderes mache, wie in der Küche zu stehen oder mich nach dem Duschen abzutrocknen.

Du hast als Musikerin schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. 2018 kam Deine Debüt-EP "Facepaint", die Du unter anderem beim Primavera Festival in Barcelona live vorgestellt hast. Zuvor hast Du mit Deinem Bruder Theo in der Indie-Folk-Band Wardell zusammengespielt und bist mit Deinem College-Kumpel, dem chilenisch-amerikanischen Musiker Nicolas Jaar, mit dem Du jetzt "Spoiled Love" zusammen produziert hast, unter dem Projektnamen Just Friends aufgetreten. Wann reifte Dein Plan, ein vollständiges Album aufzunehmen?

Nachdem ich die EP veröffentlicht hatte, schrieb ich einfach immer weiter. Nach der Europatournee 2018 traf ich mich in Frankreich und später in Norditalien mit Nicolas, um zu arbeiten. Ich wollte ein Album aufnehmen, dass quasi eine Tag- und eine Nacht-Komponente hat. Die erste Hälfte von "Spoiled Love" ist sehr zurückhaltend, minimalistisch und intim, größtenteils nur mit Piano und Gesang. Die zweite Hälfte klingt deutlich elektronischer und extrovertierter. (das Computerbild friert plötzlich ein, Buzzy bleibt für etwa eine halbe Minute stumm.)

Buzzy Lee: Sorry, die Internetverbindung ist heute wirklich miserabel.

Wo bist Du denn? Irgendwo in den Wäldern?

Ähem, nee. In New York, East Hampton, im Haus meiner Eltern.

Im Haus von Steven Spielberg geht das Internet nicht?

(lacht): Ich weiß, ich weiß. Super ironisch. Es gab die Tage einen Sturm, seitdem ist es mal da, und mal nicht. Wenn wir heute Abend einen Film gucken wollen, dann müssen wir wohl die guten, alten DVDs rauskramen.

Hast Du einen Lieblingsfilm von Deinem Vater?

Ich finde die alle toll. Wenn ich mir drei aussuchen müsste, dann vielleicht "Der Weiße Hai", "Catch Me If You Can" und "E.T.".

Du bist mehr oder weniger auf Filmsets aufgewachsen und hast in vielen Steven-Spielberg-Filmen kleinere Rollen übernommen. Hast Du die Schauspielerei zugunsten der Musik aufgegeben?

Ich spiele noch, aber bloß zum Spaß. Ich habe mit der Zeit gemerkt, dass ich das Schauspiel nicht so sehr liebe wie die Musik und das Schreiben. Als Kind und als Jugendliche fand ich das super, ich habe die Filmerei richtiggehend romantisiert. Die Arbeit an einem Film ist extrem anstrengend, aber das fertige Produkt hat es immer wieder geschafft, mich von den Füßen zu holen – das Storytelling, die Bilder, gute Filme lotsen dich wirklich in eine ganz eigene Welt.

Sind Sasha und Buzzy zwei verschiedene Charaktere?

Buzzy lotet eher die tieferen Seiten in mir aus. Sie geht furchtlos voran ins Dunkle, sie ist mein Ventil für die allerechtesten und intimsten Gefühle. Sasha ist lustiger als Buzzy und weniger verkopft.

Du hast an der renommierten "Brown University" im US-Bundesstaat Rhode Island, wo Du auch Deinen Produzenten Nicolas Jaar kennengelernt hast, studiert. Was eigentlich?

Literatur und kreatives Schreiben.

Willst Du selber einen Roman schreiben, sobald Du mit den Hundebildern durch bist?

(lacht) Da sprichst du etwas an, das mir gerade selbst durch den Kopf geistert. Vielleicht fange ich aber erst mal mit ein paar Kurzgeschichten an.