Brühl. Zu einer Zeit, in der noch kaum jemand das Potenzial des deutschen Pops erkannte, trug Laith Al-Deen dazu bei, den Grundstein für den Erfolg eines ganzen Genres zu legen. Der Sänger von Hits wie "Bilder von Dir", "Dein Lied" oder "Keine Wie Du" prägte von Anfang an maßgeblich den Deutsch-Pop. Jetzt hat er sein zehntes Studioalbum aufgenommen: "Kein Tag umsonst" – auf dem mit David Mette (Schlagzeug) und Johannes Falk (Piano) auch zwei Heidelberger mitspielen. Einige der neuen Songs hatte Laith bereits im Dezember bei zwei feinen Club-Konzerten in der Schwetzinger "Wollfabrik" live vorgestellt. Unser Autor Olaf Neumann sprach mit dem ehemaligen Heavy-Metal-Gitarristen, der mittlerweile in Brühl lebt, per Skype.

Hintergrund Name: Laith Sascha Al-Deen. Geboren am 20. Februar 1972 in Karlsruhe. Familie: Der Sohn einer Deutschen und eines Irakers wuchs in den USA und in Mannheim auf und studierte [+] Lesen Sie mehr Name: Laith Sascha Al-Deen. Geboren am 20. Februar 1972 in Karlsruhe. Familie: Der Sohn einer Deutschen und eines Irakers wuchs in den USA und in Mannheim auf und studierte Soziologie. Karriere: Der Durchbruch gelang ihm im Jahr 2000 mit dem Song "Bilder von Dir", eine Coverversion von "Everlasting Pictures" von B-Zet. Mittlerweile hat Al-Deen Millionen Tonträger verkauft, Top Chart-Platzierungen gelandet und Goldene Schallplatten geerntet. Seine bisher erfolgreichsten Alben heißen "Für alle" (2004) und "Bleib unterwegs" (2016), mit denen er die Spitze der deutschen Charts erreichte. Privat: Der Sänger lebt mit Freundin und Kindern bei Schwetzingen.

[-] Weniger anzeigen

Laith, Ihr neuestes Album heißt "Kein Tag umsonst". Spüren Sie nach zehn Platten ein Urvertrauen in sich selbst?

Nein, anders. Wer 20 Jahre lang Brot gebacken hat, dem muss man nicht erzählen, wie man einen Teig herstellt. Aber wenn man ein neues Brot anbieten will, rührt man erstmal was zusammen und schmeißt das dann in den Ofen. Diese Zeit ist sehr spannend. Während der Arbeit an dem Album waren mein Produzent Udo Rinklin und ich fast sechs Monate erkältet – getrennt voneinander. Wir hatten uns immer vorgenommen, uns in einem bestimmten Zeitraum zu treffen, aber einer von uns lag jedes Mal flach. Das lange Gären hat dem Album tatsächlich viel Raum gegeben. Die ersten Songs habe ich Ende 2018 geschrieben und fertig geworden sind wir Anfang 2020. Für mich sind dabei sehr spannende Sachen herausgekommen.

Kann man trotz Erkältung Songs einsingen?

Es gibt einige U2-Platten, auf denen Bono klingt, als müsste er sich eigentlich hinlegen. Das habe ich immer sehr abgefeiert, weil er eines meiner Gesangsvorbilder ist. Bei ihm hört man jede Lebens- und Albumphase sehr deutlich heraus – und das ist bei mir auch so.

Ist der Gesang eines Songs das Wichtigste überhaupt?

Der Gesang ist irgendwie das Wichtigste, wird von mir aber stiefmütterlich behandelt. Wenn ich etwas zu stark gewichte, kann es schnell in die Hosen gehen, weil der eigene Erwartungsdruck so hoch wird. Das heißt, wir schrauben stundenlang an der Musik herum, und zwischendurch sagt Udo: "Komm, stell dich mal da hin und sing mal schnell!" Und das tue ich dann auch – quasi nebenher. Dabei entstehen die besten Versionen, während Udos Hund im Studio ist und manchmal noch jemand hinten auf der Couch sitzt.

Wie sind die wunderschönen Gospel-Chöre entstanden?

Einer der Co-Schreiber des Albums, Johannes Falk, hat sich während seines Schreibprozesses eigene Gospel-Gesangs-Vorlagen "gebaut". Die waren so gut, dass ich direkt zugeschlagen habe. Johannes hat auch auf Peter Maffays letztem Album einen Song sowie einen Chor platziert.

Starten Sie jeden Tag mit einem Ritual, bevor Sie mit dem Schreiben oder Aufnehmen beginnen?

Ich starte immer mit demselben Ritual, weil meine Freundin drei Kinder hat. Denen ist es total egal, ob ich gerade eine kreative Phase habe. Dieses realistische Gewürz kann an vielen Stellen total guttun. Zum Ende der Produktion hin gab es eine Phase mit vier, fünf offenen Titeln. Es gab eine Strophe, einen Refrain und der Rest war noch weites Land. An dieser Stelle muss man dann richtig ackern. Ohne eine zeitliche Struktur würde ich dabei ins Schwimmen geraten.

Wollten Sie mit "Kein Tag umsonst" ein Album machen, dass die Zeit widerspiegelt, in der wir leben?

Anhand meiner zehn Alben in den vergangenen 20 Jahren kann ich immer wieder in meine Wahrnehmung der jeweiligen Zeit eintauchen. In der Regel komme ich gar nicht dran vorbei, Songs zu machen, die die Gegenwart widerspiegeln.

Ihre Songs sind bereits vor der Corona-Krise entstanden, oder?

"Selbstoptimierung" ist ein Thema auf der neuen Platte. Und wie sehr man sich darin verstricken kann. Und "Bewusstwerdung": Wo ich stehe und was ich damit anfange. In der Corona-Zeit ist man unter Umständen gezwungen, sich mit sich selbst mehr oder eindringlicher auseinanderzusetzen – vielleicht auch mit Dingen, die man lange weggeschoben hat. Von daher ist die Platte ungewollt sehr aktuell.

Wie sieht es mit Ihrer eigenen Selbstoptimierung aus?

Mir reicht es, wenn ich es schaffe, die Lebensmotti umzusetzen, die ich seit drei Alben von mir gebe: "Fokussier’ dich mehr auf Dinge" zum Beispiel, "Lehn dich mal zurück" oder "Bewerte andere Dinge als genauso wichtig wie deine Lebensleidenschaften". Das reicht schon, um mich in der Spur zu halten und um immer wieder neue Herausforderungen zu generieren.

Ist ein Album immer auch eine Selbstanalyse?

Auf jeden Fall. In "Kein Tag umsonst" heißt es: "Ich werde niemals alt so wie das Kind im Mann". Das ist zugleich Feststellung wie Appell an mich selbst. Gerade im Umgang mit den Kids habe ich festgestellt, wie viel meiner Eltern in mir steckt und wie sich meine Herangehensweisen geändert haben.

Haben Sie sich als Jugendlicher immer von den Eltern abgegrenzt?

Ja sicher. Ich erinnere mich gerne an mein erstes Live-Konzert 1985 bei Dio in der Eberthalle in Ludwigshafen. Damals trug ich lange Haare, die ich mir verzweifelt nach vorne gekämmt und mit Haarspray festgeklebt hatte, um sie noch länger erscheinen zu lassen. Dies war der Anfang einer sehr langen Streitzeit mit meiner Mutter. Im Nachhinein bin ich froh, dass ich nicht komplett gegen meine Eltern rebellieren musste, was meine berufliche Laufbahn angeht. Sie sagten irgendwann: "Junge, wenn du das unbedingt willst, dann werden wir dich unterstützen." Für diese Form der Unterstützung werde ich ihnen ewig dankbar sein.

Lebt der Rebell in Ihnen noch?

Die Rebellion geht einher mit dem trotzigen Teenager, der bisweilen in mir wühlt, was wirklich nervig für mein Umfeld sein kann. Aber für fast jedes männliche Problem gibt es gottlob eine weibliche Lösung …

Ihre Songs sind nicht rebellisch, eher melancholisch. Sind Sie ein Träumer, der sich gern einer angenehmen Schwermut hingibt?

Die Antwort liegt in der Frage: Angenehme Schwermut … klingt nach einem reifen Spätburgunder. Wer möchte denn dort nicht mal verweilen?

Sind Träume der Schlüssel zur Kreativität?

Ich erinnere mich morgens nicht mehr an echte Träume. Ich bin ein Tagträumer, der ein Thema immer wieder vor Augen hat. Ein Resultat davon ist der Titelsong "Kein Tag umsonst". In quasi letzter Minute aus einer Träumerei heraus entstanden, spannt er letztendlich den Bogen um das gesamte Album.

Verplempern Sie Ihre Zeit auch mit weniger anspruchsvollen Dingen?

Unbedingt. Gerade, wenn man wie ich keine klassische Sportskanone ist. Eines meiner größten Hobbys ist das Motorradfahren. Damit habe ich nun schon so lange pausiert, dass ich ganz vergessen habe, die TÜV-Plakette zu verlängern. Etwas, dass ich mir dauernd von meinen Kumpels anhören darf …

Ist die Corona-Krise für Sie eher gestohlene oder geschenkte Zeit?

Sie ist wirtschaftliches Übel und kreativer Freiraum zugleich. Erst nachdem mir Konzerte für Ende August abgesagt worden sind, ist mir wirklich klar geworden, dass ich bis mindestens September nicht mehr live spielen und in der Zeit kein Geld durch Konzerte verdienen werde. Da musste ich schon mal schlucken. Seitdem spreche ich viel mit Kollegen darüber, wie viel kulturelles Gut man zum Beispiel verschenken kann. Andererseits versuche ich, musikalische Nebenprojekte zu fördern.

Haben Sie bereits Home-Konzerte gespielt?

Ich habe die Laith Night Show auf die Beine gestellt, ein unregelmäßiger Livestream auf Facebook und Instagram mit Akustiksongs und Fragen von Fans und Followern. Um 1.30 Uhr morgens erwischt man eher die Nachtschwärmer, und während der früheren Termine genieße ich den virtuellen Austausch mit dem "Publikum".

Haben Sie Hoffnung, dass die Kulturbranche aus dieser Krise nicht allzu zerstört hervorgehen kann?

Ja, das muss ich berufsbedingt haben. Kollegen von mir haben zusammen einen regelmäßigen Stream mit Gästen. Nach jedem Auftritt blenden sie einen Spendenlink ein, und man kann ihnen zahlen, was es einem wert war. Ich hoffe, dass in unserer Flatratezeit wieder eine Sensibilisierung für den Wert von bestimmten Gütern stattfindet. Nur so sehe ich eine Basis, wie Künstler so freigiebig bleiben können, wie im Covid-Jahr 2020.

Info: "Kein Tag umsonst" ist am Freitag erschienen. Live zu erleben sein wird Laith Al-Deen (nach heutigem Stand) am 2. Oktober in der Heidelberger Halle 02.