Von Wolf H. Goldschmitt

Die Perücke, das knappe Outfit und jene Tanzschritte auf der Bühne, die sich Rolling Stone Mick Jagger abgeschaut hat, sind legendär. Kurz nach dem 80. Geburtstag des Weltstars schlüpft die Schauspielerin und Sängerin Sharon Ballard in die „Haut“ von Tina Turner. Die 32-Jährige ist von Jugend an eine große Verehrerin der Ikone.

Du stehst eineinhalb Stunden ohne Pause auf der Bühne und singst fast zwei Dutzend Hits von Tina Turner. Wie anstrengend ist das denn?

Sharon Ballard: Ich weiß zumindest, was ich abends geleistet habe, wenn ich in den Tourbus steige und schlafe. Aber es macht auch gewaltig Spaß, diese Evergreens zu singen. Wenn es mir gelingt, an die unvergessenen Auftritte von Tina zu erinnern, jene epischen Konzerte noch einmal aufleben zu lassen, dann ist es aller Mühe und Schweiß wert. Wir haben die perfekten Sänger in der Cast, eine tolle Bühne und eine große Liveband. Unser Job: alle im Saal umhauen und zusammen eine Megaparty feiern.

Ist es nun ein Musical oder ein Konzert, das die Leute erwartet?

Mehr eine Show, die einen Einblick in die Karriere von Tina gibt. Die Musiker zeichnen die Entwicklung ihrer Musik nach und ich werde auch über ihr Leben erzählen. Aber da muss ich ja nicht zu tief in die Materie gehen, die meisten Menschen wissen um die Höhen und Tiefen des Weltstars.

Du hast natürlich auch den berühmten „Signature Move“ geprobt, bei dem Tina immer ihre Haarpracht so elegant zur Seite schleuderte?

Na klar, die Bewegung hat sogar einen Sinn. Der Trick hilft, die Hitze auf der Bühne besser auszuhalten.

Gibt es in Deinem Leben auch Parallelen zu Deinem Idol?

Ja, die gibt es, beispielsweise hinsichtlich unserer beider Lebensläufe. Ich bin auch durch eine Scheidung gegangen und hatte eine harte Zeit. Ich weiß, was es für eine Frau bedeutet, als Alleinerziehende in einem so harten Gewerbe zu überleben. Da gibt es noch eine ganze Reihe von anderen Dingen, die uns verbinden. Wir lieben beide die Soulmusik und meine Stimme passt eigentlich nicht schlecht zu ihrer. Ich bin ebenfalls ein Energiebündel, und als ich zum ersten Mal im Musical mitspielte, riefen mich die Kollegen automatisch schon Tina.

Du hast also viel erlebt. Was war Dein wichtigster Entschluss?

Wieder aufzustehen, als ich nach der Scheidung am Boden lag. Ich hatte ein Baby und keinen Job, aber habe mich nicht unterkriegen lassen. Die nächste Ähnlichkeit in den Lebensläufen von Tina und mir, nicht wahr?

Was war das netteste Kompliment, das Du gehört hast?

Du hast ja nur Fragen zum Nachdenken (lacht laut). Als ich vor Jahren mit den Stars der Soulmusik auf Tour war, sagte eines Abends Bill Medley von den legendären Righteous Brothers zu mir: „Mädchen, du hast aus deinem Song alles herausgeholt und ihm Seele eingehaucht“.

Für welche Dinge in Deinem Leben bist Du besonders dankbar?

Ich bin glücklich über meine siebenjährige Tochter. Ich bin auch stolz darauf, dass ich eine Schauspielschule in London gegründet habe, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Anfangs hatte ich vier sehr junge Studenten und nach einem Jahr waren es schon 60. So konnte ich finanziell unabhängig werden und weiter meinen Traum vom Showbusiness leben. Und schließlich bin ich froh, meinen neuen Ehepartner, einen Feuerwehrmann, kennengelernt zu haben. Über eine Partner-App übrigens. Ein Feuerwehrmann und eine Schauspielerin, eine ungewöhnliche Kombination, aber es brennt nichts an. Er ist auch der einzige Mensch, der mir sagen darf, dass ich möglicherweise falsch liege. Ich höre sonst auf niemanden.

So vermeidet man möglicherweise Fehler. Oder bist Du ein Mensch, der Entscheidungen lieber aus dem Weg geht?

Nein, Fehler muss man machen. Sonst bleibt man stehen. Jede Situation und wie du damit umgehst, bringt dich genau da hin, wo du hinsollst. Jede gute Sache, jede schlechte Sache, sie machen dich zur Person, die du bist. So entwickeln sich die Menschen weiter. Man muss nur daraus lernen und Lehren ziehen. Bestes Beispiel, welch ein Zufall: Tina Turner.

Guter Übergang, zurück zur Konzert-Show. Gibt es einen Titel, den Du am liebsten singst?

„River deep, Mountain high“ oder „Nutbush City Limits“ sind Wahnsinnsnummern. Mein Favorit aber heißt „Proud Mary“ von Creedence Clearwater Revival, aber natürlich in der funky Version von Tina. Er passt zu meiner Stimme recht gut und lässt es richtig rocken.

Er ist wohl auch der schwierigste im Programm?

Wem sagst du das. Der Song geht über neun Minuten. Alle Akteure müssen viel tanzen und singen. Und hecheln.

Wer in die Rolle von Tina Turner schlüpft, braucht Kraft ohne Ende. Wie schaffst Du das?

Ich bin konsequent und trainiere jeden Tag im Fitnessraum Ausdauer. Das Singen ist eigentlich weniger das Problem und das Schauspielern auch nicht. Nicht außer Puste zu kommen, das wird meine Herausforderung sein. Wer sich die Auftritte von Tina Turner auf DVD ansieht, spürt gar nicht, wie anstrengend sie sind. Sie strahlt eine Leichtigkeit aus, die bewundernswert ist. Dahin zu kommen, ist mein Ziel. Und ich weiß, dass ich das schaffe.

Info: Die Show „One Night of Tina – A tribute to the music of Tina Turner“ kommt am Dienstag, 10. Dezember, 20 Uhr, in den Rosengarten nach Mannheim. Karten ab 51,45 Euro beim RNZ-Ticketservice Seite 23.