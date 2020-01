Von Miriam Schaghaghi

Ihr Jahr war 2019. Erst bezauberte uns die britisch-indische Schauspielerin und Musikerin Naomi Scott im Mai im Disney-Märchen "Aladdin". Seitdem scheint ihre Karriere wie auf einem fliegenden Teppich sanft und ohne Hindernisse immer weiter nach oben zu führen. Jetzt kommt uns die 26-Jährige noch mit dreifacher Girlpower: Sie ist einer der neuen "Drei Engel für Charlie" ( seit diesem Donnerstag im Kino zu sehen).

Laut und unbekümmert schallt ihre Stimme schon über den Flur des Londoner Ham Yard Hotels in Soho, bevor man ihr strahlendes Gesicht sieht. Selbst eine kühle Kristen Stewart taute da auf, zog mit Naomi beim "Drei Engel"-Dreh in Hamburg schon über den Kiez und nannte das Multitalent fortan "Best Friend Forever". Hollywood findet die Pastorentochter himmlisch – doch die hat Bodenhaftung.

Hintergrund Name: Naomi Scott Geboren am 6. Mai 1993 in London, England. Karriere: Ihre erste große Rolle als Schauspielerin war die als Megan in der britischen Sketch-Show Life Bites. 2011 war sie als Maddy Shannon in der Science-Fiction-Serie Terra Nova des Senders Fox zu sehen. Scott wurde 2017 für die Rolle der Prinzessin Jasmin in Aladdin bestätigt. Privates: Im Juni 2014 heiratete Scott den Fußballer Jordan Spence.

Naomi, Sie sind das neue britische It-Hip-Supergirl. Gefällt es Ihnen, mal eben nur die Welt zu retten, als einer der neuen "Drei Engel für Charlie"?

Na klar! Wir Frauen möchten nirgends ausgeschlossen werden. Wir wünschen uns, dass es völlig selbstverständlich ist, dass auch wir die Helden sind. Denn wir sind es ja auch im echten Leben, in vielen Disziplinen und Bereichen, beruflich und privat. Weibliche Eigenschaften sind in meinen Augen eng verbunden mit guten Führungsqualitäten.

Ist es Ihnen wichtig, ausschließlich coole, starke, autarke Frauen zu spielen?

Natürlich bin ich als junge Frau hungrig auf solche Rollen! Es kann nicht sein, dass es heute in einer Geschichte einzig und allein darum geht, dass eine Frau einen Mann findet. Ein Film, eine Figur muss darüber hinausgehen. Das heißt im Umkehrschluss aber nicht, dass eine Figur auf Liebe verzichten muss, nur weil sie eine – meist berufliche – Mission im Leben hat.

Welche Frauen empfinden Sie als Vorbild für sich selbst?

Frauen aus meiner Familie, die ich lange und sehr gut kenne. Frauen, die mir mit einem winzigen Satz zu verstehen geben, dass sie mich als Schwester und Verbündete sehen. Und Frauen, die sich für andere Frauen einsetzen.

Wie weit geht Ihnen Frauensolidarität?

Sehr weit, daher unterstütze ich auch die Kampagne "Compassion UK". Ich war in Togo, um mir selbst ein Bild zu machen. Unterstützt werden Mütter, die in Not sind oder kranke Kinder haben. Ich war beeindruckt, was die Frauen aus einem Mikrokredit machten! Ihr Überlebensinstinkt hat ihnen das Talent abgefordert, aus ganz wenig dann so viel wie möglich zu machen. Gesellschaftlich stehen sie oft auf der niedrigsten Stufe, dabei bringen sie mit Arbeit und Nachwuchs ihre Community nach vorne. Solche Frauen inspirieren mich.

Sie wirken authentisch, stimmig, bodenständig - wo kommt diese positive Energie her?

Von den Menschen um mich herum. Mein Glaube und meine Familie sind mein Fundament.

Ihre Eltern sind Pastoren im Londoner Vorort Woodfort. Begann Ihre Karriere in der Kirche?

Ich sang im Kirchenchor, wuchs mit Gospelsongs und Soul auf. Mit 15, 16 fing ich an, selbst Songs zu schreiben. Das Schauspielen passierte fast nebenbei. Ich will in den nächsten Jahren beides tun, Filme drehen und auch neue Alben herausbringen. Ich habe keine klassische Gesangs- oder Theaterausbildung. Alles, was ich tue, geht bei mir über das Gefühl.

Wie tief ist Religion in Ihnen verwurzelt?

Alle meine Entscheidungen basieren auf meinem Glauben. Gerade im Showbusiness gibt es so viel Angst und Furcht, viele Kollegen sorgen sich ständig um Karriere und Zukunft. Mir hilft es, mich auf das Positive zu konzentrieren, wie im dem Bibelvers: "Gott gab uns nicht den Geist der Furcht, sondern den der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit". Ich weiß, dass ich die Welt nicht kontrollieren kann. Aber ich vertraue darauf, dass Gott einen Plan für mein Leben hat. Dass ich selbst in schwierigen Zeiten nicht alleine bin. Das gibt mir Kraft.

Sie haben eine faszinierend bunte Familie…

Oh ja. Mein Vater ist Brite, meine indische Mutter wurde in Uganda geboren. Sie hat Afrika mit elf verlassen, kurz vor der Machtergreifung Idi Amins 1971. Meine Oma, die mit 15 geheiratet hatte und zehn Kinder bekam, immigrierte nach England, damit ihre Kinder eine Chance im Leben bekommen. Dank ihr habe ich viele Tanten, die grandiose Mütter und Geschäftsfrauen wurden und überall auf der Welt verteilt leben. Meinen Erfolg verdanke ich auch der Liebe meiner Familie, die mich prägte, als ich noch nicht mal auf der Welt war.

Waren Sie je mit Rassismus konfrontiert?

Jeder Mensch hat Vorurteile und ist gelegentlich auch Vorurteilen ausgesetzt. Meine Mutter und meine Schwiegermutter, die aus Jamaika stammt, hatten stärker unter Rassismus zu leiden als ich. England hatte ihnen versprochen, eine neue Heimat zu sein, hat dann aber nicht viel getan, damit sie sich sicher fühlten. Ich hörte bei manchen Castings, dass ich "nicht weiß genug" bin – oder aber nicht orientalisch genug.

Macht diese absurde Kategorisierung Sie nicht wütend?

Ich passe nun mal in keine Schublade. Ich sehe mich als wunderbare Mischung aus verschiedenen Welten. Aber genau daraus beziehe ich mein Selbstbewusstsein und meine Identität.

Als im Sommer "Aladdin" startete, in dem Sie die Prinzessin Yasmine mimten, schien ganz London mit Ihrem Konterfei gepflastert. Jeder Bus, jedes Magazincover trug Ihr Gesicht. Wie schaffen Sie es, da nicht völlig abzuheben?

Für mich ist nicht Erfolg wichtig, sondern Sinnhaftigkeit. Wenn ich mal ohne Erfolg dastehe, möchte ich nicht zusammenbrechen, sondern auch weiter aufrecht stehen können und etwas zu sagen haben. Ich möchte keine Menschen um mich haben, die zu allem "Ja und Amen" sagen. Ich bin immer mit meiner Cousine Tiffany unterwegs. Sie ist meine beste Freundin, persönliche Assistentin, Trauzeugin – sie managt mein Leben! Wenn ich abheben würde, würde Tiff mich sofort runterholen.

Sie haben schon früh geheiratet, mit 20. Ihr Mann ist der Fußballstar Jordan Spence. Wie haben Kicker und Chormädchen sich gefunden?

In der Kirche meiner Eltern. Wir sind zusammen aufgewachsen - und dabei auch zusammengewachsen. Wir haben uns in dieselbe Richtung entwickelt. In unserer Ehe konnte ich immer mein Ding durchziehen, ich war viel unterwegs, ständig in Fliegern, er aber auch... So ein Leben bedroht uns nicht. Wir kennen das, wir fühlen uns damit sicher.

Schlägt Ihr Herz für Fußball? Und seines für Kino?

Ich liebe Fußball! Schon als Teenie war "Kick it like Beckham" mein Lieblingsfilm. Jordan pusht mich und bestärkt mich darin, die beste Version meiner selbst zu sein. Er sagt: "Los Baby, du schaffst das!" Eine starke Liebe beflügelt die Karriere. Man muss sich nicht für das eine oder andere entscheiden.