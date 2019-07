Geboren am 5. April 1989 in Esher in der südenglischen Grafschaft Surrey als Tochter des Musikers und Schauspielers James Thomson.

BIOGRAFIE

Name: Lily James (eigentlich Lily Chloe Ninette Thomson)

Geboren am 5. April 1989 in Esher in der südenglischen Grafschaft Surrey als Tochter des Musikers und Schauspielers James Thomson.

Karriere: Begann ihre Schauspielkarriere 2010 am Theater. Rolle in dem US-amerikanischen Fantasyfilm "Zorn der Titanen" (2012), im selben Jahr Einstieg in die preisgekrönte Fernsehserie "Downton Abbey". 2015 "Cinderella"; 2018 Abba-Musical-Fortsetzung "Mamma Mia! Here We Go Again", in der James mehrere Abba-Songs interpretierte. Mit "When I kissed the Teacher", "Why did it have to be me?", "Andante, Andante" und "Mamma Mia" schaffte sie es in die britischen Singlecharts.

Auszeichnungen: Mit dem "Downton Abbey"-Ensemble wurde sie bei den Screen Actors Guild Awards 2015 und 2016 in der Kategorie "bestes Schauspielensemble in einer Fernsehserie - Drama" ausgezeichnet. 2018 Berufung in die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars vergibt.

Privates: Sie ist mit dem Schauspieler Matt Smith liiert und lebt in London.

