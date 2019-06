Von André Wesche

Schauspielerin Katharina Wackernagel ("Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau") steht regelmäßig für die Filme ihres Halbbruders, dem Autor und Regisseur Jonas Grosch ("Résiste - Aufstand der Praktikanten"), vor der Kamera. Nun legt die 40-Jährige ihr eigenes Regiedebüt vor, eine schräge Komödie über zwei entfremdete Halbschwestern, die ein altes Feuerwehrauto und ein Häuschen in Norwegen erben. Die Frauen raufen sich widerwillig zusammen und fahren mit Erbe Nummer eins los, um Erbe Nummer zwei aufzusuchen, doch der Roadtrip gerät völlig außer Kontrolle.

Frau Wackernagel, was hat sich Ihr Bruder eingeworfen, als er das Drehbuch zum Film zu Papier brachte?

(lacht) Jonas und ich haben einen sehr ähnlichen Sinn für Humor. Wir teilen eine Leidenschaft für Skurriles. Einwerfen musste er sich nichts, die Ideen sprudeln nur so aus ihm heraus. Durch die Konstellation, dass er das Buch geschrieben hat und ich die Regie geführt habe, konnte ich die Dinge vielleicht noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Jonas hätte als Regisseur die eine oder andere Szene ein bisschen braver gestaltet. Wir haben uns also ganz gut dabei ergänzt, immer noch eine Schippe draufzulegen. Als ich mich dazu entschieden habe, meine erste Regie zu machen, hatte ich große Lust, Sachen auszuprobieren, die ich als Schauspielerin in den Formaten, in denen ich mich bewege, so gut wie nie ausprobieren kann. Es war sehr lustig, einfach mal auf die Tube zu drücken.

Hintergrund BIOGRAFIE

Name: Katharina Wackernagel

Geboren am 15. Oktober 1978 in Freiburg im Breisgau. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Sabine Wackernagel, ihre Großmutter die Schauspielerin Erika Wackernagel, ihr Halbbruder ist der Drehbuchautor und Regisseur Jonas Grosch und ihr Onkel der Autor, Schauspieler und ehemalige RAF-Terrorist [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE

Name: Katharina Wackernagel

Geboren am 15. Oktober 1978 in Freiburg im Breisgau. Ihre Mutter ist die Schauspielerin Sabine Wackernagel, ihre Großmutter die Schauspielerin Erika Wackernagel, ihr Halbbruder ist der Drehbuchautor und Regisseur Jonas Grosch und ihr Onkel der Autor, Schauspieler und ehemalige RAF-Terrorist Christof Wackernagel.

Karriere: 1997 Hauptrolle in der Fernsehserie "Tanja". 2003 wirkte sie in Sönke Wortmanns Film "Das Wunder von Bern" mit. 2005 spielte sie die Leni im Fernsehfilm "Die Luftbrücke - Nur der Himmel war frei" und ihre erste Kino-Hauptrolle in "Die Boxerin". In dem Fernsehfilm "Contergan - eine einzige Tablette" (2007) stellte sie die Mutter eines contergangeschädigten Mädchens dar. In der ZDF-Krimiserie "Stralsund" ist sie die Kriminalkommissarin Nina Petersen.

Auszeichnungen: 1998 Fernsehpreis Goldener Löwe (beste Serienschauspielerin für "Tanja"), 2007 Medienpreis Bambi (Sonderpreis der Jury für "Contergan"). 2008 Nominierung für die Goldene Kamera und den Deutschen Fernsehpreis ("Contergan" und "Mein Mörder kommt zurück"), außerdem für den Grimme-Preis ("Die Boxerin").

[-] Weniger anzeigen

Warum war jetzt die Zeit gekommen, um selbst bei einem Film die Zügel in die Hand zu nehmen?

Nach und nach hat sich das Gefühl eingestellt, dass ich mir das jetzt zutraue. Das Buch gab es schon lange. Es ist schon ein Wagnis, wenn man ein Projekt wie dieses Roadmovie selbst produziert und finanziert, zumal auch im Ausland gedreht wird. Wir haben uns lange nicht rangetraut. Vorletztes Jahr kamen dann zwei Dinge zusammen: Ich habe schon immer gesagt, dass ich vor meinem 40. Geburtstag meine erste Regie gemacht haben will; außerdem fühlten wir uns reif genug, um zu sagen, wir machen jetzt diesen Schweden-Norwegen-Trip und wir kriegen das hin. Gott sei Dank hat beides geklappt.

In Ihrem Film betrachten Sie die Welt des Autorenfilms mit einem heftigen Augenzwinkern, gleichzeitig greifen Sie dessen Stilmittel auf. Verbindet Sie eine gewisse Hassliebe mit Wenders, Herzog und Co.?

Nee, von einer Hassliebe würde ich nicht sprechen. Ich finde diese Welt spannend und ich habe einen riesigen Respekt vor den Filmen, die diese Leute gemacht haben. Trotzdem ist es nicht die Art Film, die ich gerne mag. Was wir mit dem Autorenfilmer eigentlich auf die Schippe nehmen wollten, war die Einsamkeit seines Tuns. Wenn jemand immer alles ganz wörtlich nimmt und sagt, man ist nur dann ein echter Autorenfilmer, wenn man wirklich alles ganz allein macht, dann macht ihn das auch einsam. Das hat ein großes komisches Potenzial. In gewisser Weise trifft das bestimmt den einen oder anderen Autorenfilmer im Kern.

Wie gestalteten sich die Dreharbeiten zur spektakulären Alk-, Tabletten- und Fetischorgie?

(lacht) Das war ein sehr witziger Ausflug, weil wir an diesem Tag eher im Videoclip-Modus gedreht haben. Es macht natürlich allen Spaß, noch mal neue Sachen zu erfinden. Licht und Kamera konnten nach Belieben Tricks ausprobieren. Aber natürlich haben wir nur Vitraletten und Vitaminbonbons konsumiert.

Ihre Eltern haben Gastauftritte im Film. Tut es gut, wenn die alten Herrschaften endlich mal nach Ihrer Pfeife tanzen müssen?

Ach, bei uns herrschte eigentlich nie dieses klassische Eltern-Kind-Verhältnis, bei dem man sich mit seinen Berufswünschen gegen das Elternhaus hätte auflehnen müssen. Sowohl ich als Schauspielerin als auch Jonas als Drehbuchautor und Regisseur sind nie von unseren Eltern ermahnt worden, dass wir doch erst mal etwas "Richtiges" lernen sollen. Die Konfrontation ist ausgeblieben, da sowohl meine Mutter als auch mein Vater am Theater waren und sind. Im Gegenteil, es gab schon immer das Bedürfnis, das zusammenzuführen. Ich habe ganz früh angefangen, gemeinsam mit meiner Mutter Lesungen zu machen. In Jonas’ Abschlussfilm "Résiste - Aufstand der Praktikanten" haben Sabine und auch Christof Wackernagel mitgespielt. Der Wunsch nach Zusammenarbeit ist eigentlich schon immer da. Es käme uns fast komisch vor, einen Film ohne unsere Mutter zu machen.

Im Film spielen Sie eine Anästhesistin. Welche Art von Film ist dazu geeignet, Sie in Tiefschlaf zu versetzen?

Ich will ja keine Kollegen dissen und ich will mich jetzt auch nicht lange über die deutsche Filmlandschaft auslassen. Die eine oder andere deutsche Komödie wirkt bei mir eher schlaffördernd, als dass ich mich vor Lachen ausschütten kann. Ich finde, dass in Deutschland oft zu brav die klassische, amerikanische Komödie kopiert wird. Sie funktioniert und hat ihre Berechtigung, insofern ist alles in Ordnung. Aber ich wundere mich doch über die fehlende Lust, mehr auszuprobieren. Das Kino entwickelt sich zu einer Sache, die im normalen Alltag nicht mehr so oft auftaucht. Ein Kinobesuch wird immer mehr zu einem Event. Und deshalb muss man den Menschen doch etwas Besonderes bieten, was sie zuhause auf der Couch nicht automatisch von Sendern und Streamingdiensten geliefert bekommen. Der Ausflug in das Fremde, Unbekannte, Überraschende soll sich doch lohnen! So sehe ich das Kino jedenfalls. Und deshalb finde ich die deutsche Komödie oft ein bisschen lahm.

Im Film heißt es: "Männer wollen Macht, Herr der Lage sein". Entspricht das auch Ihren Erfahrungen?

Unsere Figuren sind natürlich Charaktere, die auf die Spitze getrieben sind. Wir haben zum Teil natürlich auch Phrasen gebraucht, um die Situation komisch zu überspitzen. Trotzdem ist immer ein Fünkchen Wahrheit dabei. Ich mag es gern, wenn man provokative Thesen in den Raum stellt. Einerseits ist die Situation absurd und man kann darüber lachen, trotzdem nimmt man das Thema mit nach Hause und man kann darüber nachdenken. Diese Mischung gefällt mir.

Sie sind immer gut beschäftigt, aber Ihre Kinoauftritte sind vergleichsweise rar. Sind Sie zu wählerisch?

Nee. Für das Kino bekomme ich nicht so viele Angebote. Es ist schon schade, dass in Deutschland so viel in Schubladen gedacht wird, wer denn nun wohin gehört. Ich bin in ARD und ZDF recht gut etabliert. Ich weiß nicht, ob das die Kinomacher abschreckt.

Machen Sie auch deshalb gern Ihr eigenes Ding?

Ja, das hat mit Sicherheit auch etwas damit zu tun. Wenn man merkt, dass man aufgrund dieses Schubladendenkens gar nicht wirklich dazu in der Lage ist, die eigene schauspielerische Karriere so zu lenken, wie man es möchte, dann bleibt einem ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen: "Dann mache ich eben mein Ding selbst." Das ist ein innerer Motor, der mich antreibt. Das heißt nicht, dass mir die Fernsehsachen keinen Spaß machen. Ich habe supertolle Projekte abgekriegt, wie die Aenne Burda im letzten Jahr. Ich muss schon sagen, dass das eine Traumrolle und eine traumhafte Arbeit war. Aber so etwas fällt einem nicht jedes Jahr vor die Füße, auch nicht alle zwei. Deshalb produziere ich und führe Regie. Ich würde diese Jobs aber nie ganz gegen meine schauspielerische Tätigkeit eintauschen, absolut nicht. Sie sind eine Ergänzung.

Seit zehn Jahren ermitteln Sie in "Stralsund". Macht das noch Spaß?

Ja. Die Ermittlungen machen nach wie vor Spaß. Wie so viele andere Kollegen, die viele Jahre an so einer Reihe mitwirken, suche auch ich nach neuen Herausforderungen, die sich in den Büchern widerspiegeln. Man möchte als Figur immer wieder neue Wege einschlagen können und man ist immer sehr gespannt darauf, wie sich das in den Büchern entwickelt. Momentan bin ich in dieser Beziehung noch sehr guter Dinge.