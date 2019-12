Von Katharina Dockhorn

Juliette Binoche wurde das Schauspieltalent in die Wiege gelegt, ihr Vater war Regisseur, ihre Mutter Lehrerin. Schon als Kind stand sie auf der Bühne, 1985 stand sie das erste Mal vor der Kamera. Nach Leo Carax’ "Die Liebenden von Pont Neuf" und Krzysztof Kieslowskis "Drei Farben, Blau" brachte ihr die Rolle einer Krankenschwester in Anthony Minghellas "Der englische Patient" den Oscar. Die zweite Nominierung erhielt die 55-jährige für "Chocolat" von Lasse Hallström. Für ihren Beitrag zum Weltkino wurde die französische Schauspielerin gerade in Berlin von der Europäischen Filmakademie geehrt.

Madame Binoche, in Ihrer Heimat Frankreich sind die Bürger gerade wieder gegen die Regierung auf die Straße gegangen. Sympathisieren Sie mit den Streikenden?

Die Regierung hat vergessen, dass sie dem Volk dient. Viele Menschen sind von Macrons Politik enttäuscht und gehen deshalb auf die Straße. Ich kann das verstehen. Aber Gewalt lehne ich ab.

Wie stehen Sie zur Fridays for Future-Bewegung?

Die Demonstrationen der jungen Leute gegen den Klimawandel sind überlebensnotwendig. Wir sind große Egoisten, wir können nicht weiter machen wie bisher. Jeder muss sein Verhalten ändern, um die Krise abzuwenden. Ich habe zum Beispiel meine Heizung runter gedreht. Doch viele Menschen sind selbst zu solch kleinen Schritten nicht bereit. Das macht mir Angst.

Sie engagieren sich für Geflüchtete. Warum haben Sie nie eine Rolle in einem Film zu diesem Thema angenommen?

Das Schicksal dieser Menschen liegt mir sehr am Herzen, mir werden regelmäßig Bücher zu dem Thema angeboten. Bislang hat mich keines künstlerisch überzeugt.

Hintergrund Name: Juliette Binoche Geboren am 9. März 1964 in Paris Ausbildung: Binoche stammt aus einer Künstler- und Intellektuellenfamilie. Schon als Kind spielte sie Theater. Nach einigen kleineren Rollen stand sie 1984 mit gerade mal 20 für Regisseur [+] Lesen Sie mehr Name: Juliette Binoche Geboren am 9. März 1964 in Paris Ausbildung: Binoche stammt aus einer Künstler- und Intellektuellenfamilie. Schon als Kind spielte sie Theater. Nach einigen kleineren Rollen stand sie 1984 mit gerade mal 20 für Regisseur Jean-Luc Godard ("Maria und Joseph"/ "Je vous salue, Marie") vor der Kamera. Karriere: Schon 1986 erhielt sie den Romy-Schneider-Preis ("Rendez-Vous"). Es folgten unzählige Auszeichnungen. Für "Der englische Patient" (1996) erhielt sie einen Oscar als beste Nebendarstellerin. Vier Jahre später wird sie für ihre Rolle in "Chocolat" erneut für einen Oscar nominiert. Privat:Zusammen mit ihren beiden Kindern Raphaël (*1993) und Hana (*1999) lebt sie zurückgezogen in einem Landhaus in der Nähe von Paris. Vater ihrer Tochter ist ihr langjähriger Lebensgefährte, von dem sie allerdings getrennt ist, der Schauspieler Benoit Magimel. Vater ihres Sohnes ist Profitaucher Andre Halle. lex

[-] Weniger anzeigen

Zu Beginn Ihrer Karriere spielten Sie explizite Liebesszenen. Fühlten Sie sich dabei unwohl?

Ich wusste, worauf ich mich einlasse und habe meine Vorstellungen während des Drehs von "Verhängnis" oder "Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins" klar formuliert. Meine Regisseure Louis Malle und Philip Kaufman haben sie dankbar angenommen. Auch sie hatten Hemmungen, waren aber zu schüchtern, sie mir gegenüber auszusprechen.

Sie haben mit Regisseuren aus aller Welt gearbeitet. Sehen Sie Unterschiede?

Die Zusammenarbeit mit jedem Regisseur gleicht einem Tanz, bei dem man sich langsam aneinander herantastet, um einen gemeinsamen Rhythmus zu finden. Über die Suche nach einer gemeinsamen Vision entdecke ich die Menschen, was sie mögen, was sie fürchten. Ob sie auf andere Menschen zugehen und offen sind, oder ob ich das Eis brechen muss.

Haben Sie erlebt, dass Ihr Vertrauen missbraucht wurde?

Während des Drehs von "Alice & Martin" gefiel mir André Techinés Idee für eine Szene nicht. Er versprach mir: Wir drehen, wie ich es mir vorstelle, und wenn du es nicht magst, fliegt der Take aus dem Film. Es kam, wie ich befürchtet hatte. Aber Techiné waren meine Gefühle egal. Ich war so wütend, dass ich mich bei Produzent Alain Sarde beschwerte. Er ließ die Szene aus dem Film entfernen.

In Großbritanniens Filmindustrie wurden, als Reaktion auf #MeeToo, Verhaltensregeln formuliert, damit Frauen sich am Set sicherer fühlen. Ist dies der richtige Weg?

Ich bin skeptisch, ob dies funktioniert. Wir leben im 21. Jahrhundert, korrektes Verhalten sollte selbstverständlich sein, damit sich alle wohlfühlen. Wenn sich trotzdem ein mulmiges Gefühl einstellt, sollten Schauspielerinnen das Gespräch suchen oder sich von dem Projekt verabschieden.

Ist die ungleiche Bezahlung von Schauspielerinnen und Schauspielern nur ein Problem Hollywoods?

Wie will man die Gagen aufwiegen? Ich bin mir auch sicher, dass Frauen in dieser Diskussion niemandem trauen können. Selbst wenn sie nach dem Papier gleich bezahlt werden, gibt es viele Schleichwege.

Sie haben in Göteborg, New York und Marrakesch sogenannte Master Classes unterrichtet. Was geben Sie jungen Schauspielern und Regisseuren in ihren Vorlesungen mit?

Hört nie auf zu suchen. Seid ehrlich und wahrhaftig. Scheut kein Risiko, lasst eurer Fantasie freien Lauf, habt Spaß und verliert nie das Ziel aus den Augen.

Sie klingen wie ein Fußballtrainer?

(schmunzelt) So hat mich schon meine Mutter scherzhaft genannt.

Jetzt wurden Sie mit dem Europäischen Filmpreis geehrt. Welchen Platz nimmt dieser in Ihrer Sammlung ein?

Ich fühle mich geehrt, auch wenn es wie eine Floskel klingt. Ich sehe die Ehrung als aufmunternden Klaps auf die Schulter für mich und alle Menschen, die mir zur Seite stehen und meinen inneren Kompass justieren: Meine Assistentin, die Nannys meiner Kinder, und natürlich meine Kinder und Lebensgefährten. Sie schaffen die sichere Umgebung, in der die Kamera mich mit einem liebenden Blick betrachten und ich diese Liebe zurückgeben kann. Sie öffnen mir viele kleine Türen und ermöglichten mir Erfahrungen, von denen ich nie dachte, dass ich sie je machen kann. Ich bin aber auch dankbar für die kleinen Teufelchen in mir. Sie treiben mich an, helfen mir, zu wachsen. Die Balance zwischen ihnen macht mich stark im Leben.

Regisseurin Claire Denis hielt in Berlin die Laudatio. Was verbindet Sie?

Die Erinnerung an den verrücktesten Dreh meines Lebens. Wir waren oft nur zu viert, Claire, der Kameramann und die Maskenbildnerin. Ich vertraute ihr vollkommen, so konnte ich für die Geschichte "Meine schöne innere Sonne" völlig aus mir herausgehen.

In diesem Jahr standen Sie erstmals mit Catherine Deneuve für "La Verité" gemeinsam vor der Kamera. Wie ist ihr Verhältnis zueinander?

Wir stehen uns sehr nahe, wir lieben beide das Leben. Bei der Rollenwahl kommen wir uns nie in die Quere, es gibt keinen Grund für einen Zickenkrieg.