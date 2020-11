Von Jan Draeger

Seit März gehört er dazu. Zu den 17,5 Millionen Deutschen, die 65 Jahre oder älter sind. Doch Florian Langenscheidt, Ururenkel des gleichnamigen Verlagsgründers, lässt sich von diesen Zahlen nicht einschüchtern. Gerade hat er ein Buch veröffentlicht: "Alt genug, um glücklich zu sein." Wir sprachen mit ihm über Liegestütze, die jedes Jahr mehr werden, seinen 99-jährigen Vater als Vorbild und vor allem über die guten Seiten des Alters.

Florian Langenscheidt. Foto: rnz​

Herr Langenscheidt, bei Ihrem Namen denkt man sofort an Wörterbücher und Sprachen. Finden Sie, dass das deutsche Wort "alt" im internationalen Vergleich sympathisch klingt?

Da erwischen Sie mich gleich auf dem falschen Fuß. Ich habe mir noch nie überlegt, ob "alt" in anderen Sprachen positiver oder negativer besetzt ist. Ein Langenscheidt sollte sich aber damit beschäftigen. Als langjähriger Duden-Vorstand in Mannheim weiß ich allerdings, dass Sprachlenkung fast unmöglich ist. Wir haben damals – mehr aus Spaß – immer wieder mit dem Gedanken gespielt, neue Wörter einzuführen. Dass wir zum Beispiel von "Stiefmutter" oder "Stiefsohn" wegkommen, die in der deutschen Sprache negativ besetzt sind. Mein Alternativvorschlag war – um es positiv zu besetzen – "Bonus-Mutter" oder "Bonus-Sohn". Hat leider nicht geklappt.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Florian Langenscheidt Geboren am 7. März 1955 in Berlin Ausbildung: An der Münchner Ludwig-Maximilians-Uni studiert er Journalismus und Philosophie. Nach seiner Promotion – Thema: "Werbung für Gegenwartsliteratur" – geht er an die Harvard University und belegt Verlagswesen. Am INSEAD in [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Florian Langenscheidt Geboren am 7. März 1955 in Berlin Ausbildung: An der Münchner Ludwig-Maximilians-Uni studiert er Journalismus und Philosophie. Nach seiner Promotion – Thema: "Werbung für Gegenwartsliteratur" – geht er an die Harvard University und belegt Verlagswesen. Am INSEAD in Fontainebleau macht er den Master of Business Administration. Werdegang: Nach seinem Rückzug aus der Geschäftsführung der Langenscheidt-Verlagsgruppe ist er in vielen Funktionen aktiv: unter anderem als Wagniskapitalgeber in den Bereichen Medien und Internet, als Fernseh-Moderator, Redner sowie als Autor von Kolumnen und Büchern. Im Heyne Verlag ist aktuell, in Zusammenarbeit mit André Schulz, "Alt genug, um glücklich zu sein. Wie unser Leben mit jedem Jahr besser wird" (400 Seiten, 20 Euro) erschienen. Einsatz: Langenscheidt engagiert sich in zahlreichen Organisationen wie "Children for a better world", der "Deutschen Kinder- und Jugendstiftung", "Stiftung Lesen" oder dem WWF. 2016 erhält er das Bundesverdienstkreuz am Bande. Ein Jahr später wird er mit dem Stifterpreis des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen ausgezeichnet. Privat: Florian Langenscheidt lebt in Berlin und hat fünf Kinder.

Beim Lesen ihres Buches könnte man zu dem Schluss kommen, im Alter fängt das Leben überhaupt erst an, so richtig schön zu werden.

Nein, so ist es auch nicht. Aber ich glaube, dass in jeder Lebensphase ein ganz spezifisches Glück liegt. Und das sollte man mit aller Kraft ausleben und genießen, um daraus die Energie zu ziehen, mit den ebenso spezifischen Sorgen und Ängsten umzugehen. Im Alter überwiegt angeblich das Negative, das ist die Einschätzung von vielen Leuten. Man denkt an Rollatoren, Pflegeheime, weiße Haare und was alles nicht mehr so funktioniert. Nun bin ich selbst 65 geworden und wollte mal sehen, ob ich nicht in ein Lebensalter komme, das besser ist als sein Ruf.

Sie schreiben, dass eine Krise auch immer eine Chance ist. Müsste man das jetzt in der Corona-Krise nicht anders formulieren?

Überhaupt nicht. Natürlich würden wir alle unendlich viel geben, um das Virus loszuwerden. Es ist in so vielen Lebensbereichen eine Plage. Aber: Solche großen Herausforderungen können zum Beispiel ein Zusammenrücken, ein Mehr-füreinander-da-Sein bewirken. Sie bieten das Potenzial zu mehr Charakter und Tiefe. Natürlich verstärken sie leider auch das Schreckliche am Menschen.

Jetzt heißt es überall Abstand halten. Gerade für ältere Menschen ist das eine schwierige Situation.

Nicht nur für Ältere. Auch für Menschen zum Beispiel, die ihr Leben gerade bewusst beginnen, die einen Partner suchen, sich beruflich neu orientieren wollen – das wird alles sehr viel schwieriger. Aber die Älteren sind natürlich als Risikogruppe speziell davon betroffen. Ich habe das Buch ja meinem Vater gewidmet. Er ist 99 Jahre alt. An ihm kann ich sehen, was im Moment viele ältere Leute beschäftigt: Soll ich mich total zurückziehen? Oder, noch schlimmer formuliert, weggesperrt werden, um jetzt ja kein Corona zu bekommen? Aber bedeutet das nicht: zu vereinsamen? Meine Liebsten nicht mehr sehen zu können? Gerade im Alter ist es extrem wichtig, dass die wenigen Menschen, die einem wirklich was bedeuten, nah sind. Leben bedeutet Risiko. Es kann immer was schiefgehen. Und jetzt aus Übervorsicht vollkommen alle Kontakte zu kappen, das kann es meines Erachtens nicht sein.

Wo ist Ihr Vater für Sie Vorbild?

Alter verbittert ja oft. Bei ihm ist es umgekehrt. Er geht pfeifend spazieren. Das Alter hat ihn milder und liebevoller gemacht. Vorbild ist er für mich in seinem Grundoptimismus, aber auch in einem Sich-abfinden-Können mit dem, was eh nicht zu ändern ist. Wenn man älter wird, funktionieren viele Dinge nicht mehr. Dann habe ich die Wahl: Entweder fokussiere ich auf all das, was nicht mehr so toll geht, oder ich gewöhne mich daran und sage mir, dass das eben der Zyklus des Lebens ist. Und genieße das, was geht. Mein Vater hat diese Fähigkeit.

Was hält Sie im Alter fit?

Ich versuche, meinem Kopf und Herz ständig neue Bereiche zu erschließen. Zusätzlich mache ich seit einem Jahr jeden Tag Qigong. Das ist wie Meditation in Bewegung. Und ich habe den Spleen, immer so viele Liegestütze zu machen, wie alt ich bin.

65 Liegestütze? Kompliment!

Es ist ja gerade mal jedes Jahr ein Liegestütz mehr, da spürt man den Unterschied kaum. Außerdem will ich immer wieder neue Erfahrungen machen. Gerade steht Fallschirmspringen an. Das hält jung, und das Leben wird nie langweilig. Ich hoffe, dass ich mir das lange erhalten kann.

Das Buch ist ja ein Plädoyer für das Alter. Ist das nötig in unserer heutigen Gesellschaft?

Total. Weil viele Leute nur das Negative sehen wollen. Wir haben mit der "Apotheken Umschau" eine repräsentative Umfrage gemacht: Worauf freuen sich die Leute im Alter und wovor haben sie Angst? Angst wird stark mit dem Verlust der Selbstständigkeit verbunden. Dass ich ein Pflegefall werde, mein Leben nicht mehr selbst bestimmen kann. Viele haben auch Angst vor Armut. Bei den positiven Dingen überwogen Aussagen wie: mehr Zeit für sich und seine Hobbys zu haben, ausschlafen zu dürfen, nicht mehr diesen beruflichen Stress zu haben und mehr Zeit mit der Familie verbringen zu können. Es gibt aber viel mehr Dinge, auf die man sich freuen kann: Gelassenheit zu entwickeln. Rat geben zu können. Die großen Kämpfe gefochten zu haben und nicht immer gewinnen zu müssen. Mit sich selbst versöhnt zu sein und zu wissen, was für einen gut ist. Aus solchen Gründen kann man dem Alter sehr viel Positiveres abgewinnen.

Wo fühlen Sie sich alt?

(denkt kurz nach) Ich fühle mich eigentlich nicht alt. Mein Körper funktioniert bis auf Kleinigkeiten sehr gut. Und ich lerne ständig dazu. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass ich fünf Kinder habe, die mich mega-jung halten.

Viele fühlen sich heute gar nicht so alt, wie Sie sind.

Sie haben recht. Wenn man Fotos von heutigen 58-Jährigen mit Fotos von 58-Jährigen aus den 50er Jahren vergleicht, merkt man: Sie wirken heute locker zehn Jahre jünger. Das hat sicher mit dem Jugendkult zu tun, den man in den Sozialen Medien sehr gut beobachten kann. Es ist die scheinbare Idealexistenz, und da will man andocken. Wir tun ja auch durch Ernährung und Sport viel dafür, dass wir relativ jung bleiben.

Ältere Menschen müssen sich mit vielen Vorurteilen auseinandersetzen: Sie würden die Rentenkasse strapazieren, große Wohnungen besetzt halten, das Gesundheitssystem belasten. Werden sich Konflikte zwischen Alt und Jung verschärfen?

Ich glaube nicht. Wir haben zum Glück eine Grundsolidarität in unserem Land. Jeder Mensch weiß, dass er auch selbst mal alt wird. Deshalb wird es auf der Straße nicht zu Kämpfen zwischen Alten und Jungen kommen.

Es heißt oft, im Alter soll man verzichten. Aufs Rauchen, aufs Trinken, auf Süßes. Was genießen Sie?

Rauchen tue ich nicht. In den beiden anderen Punkten finde ich schon immer wieder Genuss. Das hat aber nicht speziell mit dem Alter zu tun. Man sollte überhaupt schauen, dass man halbwegs vernünftig lebt, sich aber trotzdem kleine Sünden erlaubt.

Was fehlt für Senioren?

Filme für Menschen ab 60. Filme, die zeigen, welche Vorteile Lebenserfahrung haben kann.