Von Heribert Vogt

Mitten ins Herz des spannungsvollen Europas führt der 25. Träger des Brentano-Preises. Denn Philipp Stadelmaier lebt in Deutschland und Frankreich, wo er den Pariser Terrorattacken 2015 ganz nah war. Der Autor erhält nun den mit 10.000 Euro dotierten Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg für seinen Essay "Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung", der nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo entstand. Die Auszeichnung wird am Donnerstag, 19. Juli, um 19 Uhr im Spiegelsaal des Palais Prinz Carl (Kornmarkt 1) überreicht. Am Vorabend, 18. Juli, findet um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei Heidelberg eine öffentliche Lesung des Preisträgers statt.

Herr Stadelmaier, wie nah waren Sie den Terroranschlägen in Paris?

Im Rahmen meiner Promotion lebte ich seit knapp vier Monaten in Paris, als es im Januar 2015 zu den Anschlägen auf die Redaktion des Satiremagazins Charlie Hebdo kam. Ich habe davon bei mir zu Hause aus dem Internet erfahren, genauso wie einige Tage später, als sie den jüdischen Supermarkt angegriffen haben. Beim zweiten Attentat am 13. November war ich "näher" dran, weil dieses Mal der Terror auf den Straßen, im öffentlichen Raum stattfand und mehr Todesopfer gefordert hat. Ich war an diesem Abend auch in der Stadt unterwegs, in einem Restaurant, allerdings weit weg von den Geschehnissen und von daher in relativer Sicherheit. Aber das war reiner Zufall. Ich hätte ebenso gut näher dran sein können.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Philipp Stadelmaier Geboren: 1984 in Stuttgart. Ausbildung: Abgeschlossenes Studium der Komparatistik und Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (Magister Artium). Abschlussarbeit mit dem Titel "Projektion und Montage einer Geschichte des [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Philipp Stadelmaier Geboren: 1984 in Stuttgart. Ausbildung: Abgeschlossenes Studium der Komparatistik und Romanistik an der Goethe-Universität Frankfurt a.M. (Magister Artium). Abschlussarbeit mit dem Titel "Projektion und Montage einer Geschichte des Kinos". Tätigkeit: Seit 2012 schreibt er für die "Süddeutsche Zeitung", seit 2015 für das "Filmbulletin". Seine Essays erschienen unter anderem in der deutschen "Vogue", auf dem Blog des "Merkur" und in der Literaturzeitschrift "Metamorphosen". Preis: Stadelmaier erhält 2018 den mit 10.000 Euro dotierten Clemens-Brentano-Preis für Literatur der Stadt Heidelberg für sein Essay "Die mittleren Regionen. Über Terror und Meinung", der unter den Eindrücken der Anschläge in Paris 2015 entstand.

War Ihnen schon nach dem ersten Anschlag im Januar klar, dass Sie darüber schreiben müssen?

Ich habe in der Zeit generell viel geschrieben, wissenschaftlich wie literarisch, aber ich hatte erst nicht die Intention, etwas zu den Attentaten zu schreiben. Den Ausschlag haben erst die Reaktionen auf die Anschläge gegeben, in den Medien und sozialen Netzwerken. Vieles davon hat mich so wütend gemacht, dass ich anfing, das für mich zu kommentieren. Auf diese Weise entstand innerhalb von knapp drei Wochen der Text.

Wie würden Sie den thematischen Kern des Essays umreißen?

Der Kern ist eine Kritik an der Reaktion auf den Terror. Ich nenne das "Meinung". Meinung heißt, dass es nicht um Inhalte geht, nur ums Rechthabenwollen. Meinung ist inhaltslos, sie pocht nur auf ihrem eigenen Recht: "Man wird doch wohl noch sagen dürfen ..." Jede andere Meinung empfindet sie als Bedrohung. Sie ist strukturell fremdenfeindlich und rassistisch.

Und was meinen Sie mit den "mittleren Regionen"?

Die "mittleren Regionen" sind ein Gegenmodell: Der Versuch, eine Welt zu denken, in der jeder stets die Mitte zwischen anderen ist, global mit allen anderen zusammenhängt. Die "mittleren Regionen", das ist ein Name für globale Solidarität. Aber auch für die Gewalt und das Chaos, von denen unsere Welt heimgesucht wird.

Wie haben Sie das Verhältnis von Terrorattacken, Medien und Öffentlichkeit erlebt?

Die Medien verbreiten oftmals die Fiktion einer öffentlichen Meinung, die natürlich gegen Terrorismus ist, aber dann schnell auch gegen alles Fremde. Dadurch polarisieren sich Gesellschaften, die Sieger sind Rechtspopulisten. Das ist genau das Ziel von Rechten und von Terroristen. Beide brauchen sich gegenseitig. Terror und Meinung erhalten sich am Leben, wie zwei Zombies, die sich gegenseitig immer wieder ihren letzten Rest an Blut absaugen. Nur leben wir leider in keiner Zombiekomödie, sondern in der Realität.

Ihre Promotion über den Filmregisseur Jean-Luc Godard und den Kritiker Serge Daney läuft in Frankfurt und Paris. Warum?

Ich schreibe meine Doktorarbeit im Rahmen einer Cotutelle de thèse, ein Abschluss in Deutschland wie in Frankreich. Es ist ein französisches Thema und Daney ist in Deutschland noch nicht sehr bekannt, von daher hat sich das angeboten. Außerdem ist die Doktorarbeit in Filmwissenschaft eine gute Ergänzung zu meiner Tätigkeit als Filmkritiker.

In ihrer Doktorarbeit spielt die mediale Vermittlung durch die Einbeziehung des Kritikers eine Rolle.

Das stimmt. Daney war Kritiker, Godard hat ebenfalls als Kritiker gearbeitet, bevor er Filme machte. In meiner Arbeit geht es um die sehr französische Idee, dass Kino als Kunstform davon lebt, dass Filme und die Werke einzelner Filmemacher immer weiter interpretiert werden müssen. Der Kritik kommt diese Rolle zu, das Kino lebendig zu halten, also zu zeigen, dass die Beschäftigung mit ihm ein unaufhörlicher Prozess des Kommentierens und Fortschreibens ist.

Frankreich ist Ihnen sehr wichtig. Warum ist das so?

Über François Truffauts "Schießen Sie auf den Pianisten" habe ich einst für mich die französische Filmkultur und Filmkritik und das Kino überhaupt entdeckt. Später hat mir Jacques Derridas "La double séance" ein Denken erschlossen, das für mich immer noch zentral ist, weil es sich jeder abgeschlossenen Bedeutung widersetzt. Für meine cinephile und intellektuelle Prägung ist Frankreich tatsächlich extrem wichtig.

Gilt das auch für die gegenwärtige Literatur und das aktuelle Kino dort?

Gegenwart ist für mich ein dehnbarer Begriff, Texte und Filme von vor etlichen Jahren sind für mich heute noch immer "aktuell". Aber es stimmt, die wichtigsten filmkritischen Impulse erhalte ich immer noch aus Frankreich. Was die Literatur betrifft, so interessieren mich die Bücher von Didier Eribon oder Édouard Louis, diese Art, Prosa, Essayismus und soziale Analyse ineinander übergehen zu lassen. Und dann sind da die Filme von Claire Denis, deren Kino sich immer auch auf nicht-weiße und nicht-westliche Kontexte öffnet, auf eine globale Gemeinschaft von Körpern, die alle miteinander zusammenhängen.

Wie zwischen Deutschland und Frankreich changieren Sie auch zwischen den Gattungen Film und Literatur. Welche Bedeutung haben diese Grenzgänge für Sie?

In Deutschland habe ich lange Zeit meines Lebens verbracht, in Paris habe ich begonnen, mein Leben mit Schreiben zu verbringen. Mit Film und Literatur verhält es sich ähnlich: Mit Film verbringe ich die meiste Zeit meines Lebens, aber ich brauche das Schreiben, um mit den Filmen leben zu können.

Würden Sie sagen, dass filmische und literarische Techniken in Ihrem Schaffen zusammenspielen?

In meiner filmkritischen Tätigkeit ja ohnehin. Aber auch in den "Mittleren Regionen", die wie eine filmische Montage aus einzelnen Gedanken und Tagebuchfragmenten sind, aus denen sich eine Denkbewegung ergibt.

Wie erleben Sie im Mikrokosmos Deutschland/Frankreich die Krise der Europäischen Union?

Abschottung, Internierungslager, der brutale Abbau der Rechte von Geflüchteten und Asylanten, neuerdings die Kriminalisierung der Rettung von Menschen im Mittelmeer: Was Europa zerstört ist neben Nationalismus und Rassismus der Verlust jeglicher Humanität. Menschen willentlich ertrinken zu lassen ist keine Krise mehr. Das ist ein Verbrechen.

Sie schreiben auch journalistisch. Was bedeutet Ihnen dieser Rollenwechsel?

Als freier Journalist ist das absolut notwendig, aber es führt auch dazu, dass ich Gedanken, die ich an einer Stelle aus Format- oder Platzgründen nicht vertiefen kann, anderswo weiterspinnen kann.

Schreiben Sie in mehreren literarischen Gattungen?

Ich schreibe hauptsächlich Filmkritiken und wissenschaftliche Texte, aber auch essayistisch, wie bei den "Mittleren Regionen". Ich habe aber auch ein Theaterstück geschrieben, gerade arbeite ich an einem Roman.

Und wie sieht Ihr Schreibprozess aus?

Im besten Fall ist es eine Mischung aus einem schnellen Ausfließen, gefolgt von peniblem Kürzen und Strukturieren.

Haben Sie ein Verhältnis zu dem Romantiker Clemens Brentano, nach dem der Heidelberger Literaturpreis benannt ist?

Brentanos und Achim von Arnims Liedsammlung "Des Knaben Wunderhorn" assoziiere ich mit meinen Großeltern, die auf der Schwäbischen Alb gelebt haben. Ich habe mich heute kulturell sehr von dieser Welt entfernt, aber sie ist das Dekor meiner Kindheit.