Von Olaf Neumann

Bonnie Tyler, Ihr Album "The Best Is Yet To Come" ist einmal mehr eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten David Mackay. Never change a winning team?

Bonnie Tyler: Das ist richtig. Wir mussten die Veröffentlichung wegen Covid-19 verschieben, aber das ging ja vielen so. Ich bin wirklich glücklich mit der Platte. Ich glaube, meine Fans werden die neuen Songs lieben, wenn ich sie dann live performen werde.

Mit David Mackay begann Ihre Weltkarriere, er produzierte vor 45 Jahren Ihren ersten Hit "Lost In France". Schließt sich damit ein Kreis?

Ja. Das Schicksal wollte es, dass ich wieder mit ihm zusammen arbeite. Schuld daran ist der Bassist meiner zweiten Band, Imagination. Kevin Dunne hat mir vor ein paar Jahren Songs angeboten. Ich war regelrecht geschockt von ihrer Qualität. Kevin schlug vor, dass wir sie mit unserem alten Produzenten aufnehmen. So kam ich wieder mit David Mackay zusammen.

Wie arbeitet David Mackay?

David ist Ende 70, aber stets auf dem neuesten Stand der Technik. Die Umstellung von analog auf digital war bestimmt sehr schwer, aber man darf zu keinem Zeitpunkt glauben, dass man im Leben nichts Neues mehr erlernen kann. Die Kids kriegen das natürlich besser hin als wir, hahaha. In Davids Homestudio in London haben wir jedenfalls zuerst Demos aufgenommen, auf die ich dann gesungen habe. Er fängt gerne früh an. Ich hasse frühes Aufstehen, weshalb ich erst immer gegen 12.30 Uhr ins Studio kam. David legt wert darauf, spätestens um 17.30 Uhr Feierabend zu machen, weil er Familie hat. Seine Frau hat mich und meinem Mann Robert immer zum Abendessen eingeladen. Diese wirklich gute Arbeitsatmosphäre hört man der Musik an.

Hintergrund Zur Person Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 in der Kleinstadt Neath in Wales als Gaynor Hopkins geboren. Zu ihren frühen Einflüssen gehören Janis Joplin und Tina Turner. 1977 erscheint ihr Debütalbum, das den Country-Pop-Hit "Lost in France" und den Pop-Hit "More Than A Lover" abwirft. 1978 [+] Lesen Sie mehr Zur Person Bonnie Tyler wurde am 8. Juni 1951 in der Kleinstadt Neath in Wales als Gaynor Hopkins geboren. Zu ihren frühen Einflüssen gehören Janis Joplin und Tina Turner. 1977 erscheint ihr Debütalbum, das den Country-Pop-Hit "Lost in France" und den Pop-Hit "More Than A Lover" abwirft. 1978 gelingt ihr mit der Single "It’s A Heartache" ein Nummer-4-Erfolg in Großbritannien und ein Nummer-3-Erfolg in den USA. Es folgen Hits wie "Holding Out For A Hero" (1980) und "Total Eclipse Of The Heart" (1983). Sie verkaufen sich jeweils rund sechs Millionen Mal. Die Sängerin war dreimal für einen Grammy und zweimal für einen Brit Award nominiert. Bonnie Tyler und ihr Ehemann Robert Sullivan leben abwechselnd in Albufeira an der Algarve und auf einer Farm in Neuseeland.

Konnten Sie das Album noch vor dem ersten Lockdown fertig stellen?

Ja, aber wie gesagt mussten wir die Veröffentlichung verschieben. Musik ist wie Medizin, sie hält Leib und Seele zusammen. Leider kann ich momentan keine Live-Shows spielen, aber sobald man wieder auf eine Bühne darf, werde ich es tun, versprochen. Ich vermisse meine Fans, meine Band und meine Crew so sehr! Ich glaube wirklich, dass mir das Beste noch bevorsteht. Was ich aus der Coronakrise vor allem gelernt habe, ist, dass ich nie wieder irgendetwas als selbstverständlich betrachten werde.

C.B. Green alias Clemens Benecke aus Neuburg schrieb für Sie den Song "Somebody’s Hero". Ist er der Neue in Ihrem Team?

C.B. Green spielte auf meiner letzten Europatour im Vorprogramm. Allein mit seiner Gitarre, ein wunderbarer Typ! Mein Mann Robert fand, "Somebody’s Hero" sei ein großartiger Song. Als David Mackay uns in Belgien besuchte, schlug er vor, dass wir diese Nummer aufnehmen. Voilà!

Glauben Sie, dass Sie Ihren besten Song wirklich noch nicht aufgenommen haben?

Das ist sehr wahrscheinlich. Wir haben die Platte nicht wegen Covid-19 "The Best Is Yet To Come” genannt, diese Seuche gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Steve Womack, der den Titelsong für mich geschrieben hat, weiß einfach, was ich musikalisch mag. Wie die meisten Rockmusiker stehe ich auf Bruce Springsteen und Rod Stewart, weil die zeitlos klingen. Ein anderer Lieblingstitel auf der Scheibe ist "When The Lights Go Down", übrigens auch aus der Feder von Steve Womack.

Tina Turner hat einst Ihren Song "The Best” aus dem Jahr 1988 gecovert. Warum wurde Turners Version erfolgreicher als das Original?

In meinen Augen war ihr Cover definitiv besser als mein Original. Zudem hat Tina dem Song interessante neue Teile hinzugefügt. Das verlieh ihm etwas Besonderes. Dadurch, dass Tinas Version ein Hit wurde, habe ich mein Selbstvertrauen wiedergewonnen.

Waren Sie sehr nervös, als Sie Ihr Idol Tina Turner persönlich kennen lernten?

Das erste Mal begegnete ich ihr in Deutschland in der TV-Sendung "Musikladen". Ich kam also ins Studio und sah Tina Turner auf der Bühne. Die musste ich mir natürlich aus der Nähe ansehen. Ich habe schließlich mein halbes Leben im Schlafzimmer ihre Songs mit einer Haarbürste als Mikro gesungen. In dem Moment, als sie mich erkannte, begann sie "It’s A Heartache" in ihrer typischen Art anzustimmen. Hahaha! Ich konnte es nicht fassen, Tina Turner sang für mich mein Lied. Fantastisch!

Am 8. Juni werden Sie 70. Hoffen Sie, Ihren Geburtstag auf der Bühne feiern zu können?

Ich habe momentan keine Pläne für meinen Geburtstag. Wenn Corona es erlaubt, werde ich ihn sicher mit meiner Band und meiner Crew feiern. Wahrscheinlich sind wir zu der Zeit auf Tour. Aber man weiß es nicht. Es heißt, bis September sollen alle geimpft sein. Mich hat bislang aber noch niemand kontaktiert. Im Juni werde ich 70 – oh mein Gott! Es tut weh, diese Zahl auszusprechen. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich fühle mich wie 38 oder 40.