Von André Wesche

Die bemerkenswerte Karriere der deutschen Schauspielerin Barbara Sukowa reicht von der Fassbinder-Muse ("Lola") bis zum Star der US-amerikanischen Science-Fiction-Serie "12 Monkeys". Nun ist die 70-Jährige in einem komplexen Drama zu erleben. In der französisch-luxemburgisch-belgischen Koproduktion "Wir beide" planen die zwei reifen, homosexuellen Damen Nina und Madeleine einen gemeinsamen Lebensabend in Rom. Die beiden Kinder von Madeleine zeigen sich vom späten Outing ihrer Mutter völlig überfordert. Wir sprachen mit "Nina" Barbara Sukowa über Alterseinsamkeit, Kinder und Karriere sowie schwierige Lebensentscheidungen.

Frau Sukowa, New York ist Ihre Wahlheimat. Wie haben Sie die letzten Monate erlebt?

Ich war ziemlich lange in Isolation, weil ich des Alters wegen zur besonders gefährdeten Gruppe gehöre. Meine Kinder haben versucht, sich so gut wie möglich von mir fernzuhalten, weil sie ja noch am sozialen Leben teilgenommen haben. Nun laufen alle mit Masken herum. Als es zu den Protesten kam, war ich außerhalb von New York, in Long Island. Ich war nicht selbst dabei, aber natürlich habe ich alles im Fernsehen verfolgt und darüber gelesen. Es ist eine seltsame Zeit. In New York war alles gerade dabei, sich etwas zu normalisieren. Jetzt fängt es in Florida und den Südstaaten an, dass die Zahlen hochgehen. Hoffen wir, dass New York keine zweite Welle bevorsteht.

Regisseur Filippo Meneghetti äußert, Sie hätten frühzeitig für das Projekt "Wir beide" zugesagt. Was hat Sie an dieser Geschichte fasziniert?

Das Buch war sehr gut geschrieben, und ich fand die Charaktere der beiden Frauen sehr komplex. Es war toll, dass sich die Geschichte nicht nur um diese beiden Frauen drehte, sondern dass es auch um die Familie und den Konflikt der Generationen ging. Ich fand es spannend, dass junge Leute, die der Homosexualität eigentlich offen gegenüberstehen, plötzlich Schwierigkeiten damit bekommen, wenn sie in der eigenen Familie auftritt. Man sieht die Eltern anders als andere Menschen. Mich hat auch interessiert, warum sich so ein junger, heterosexueller Mann wie Filippo Meneghetti für zwei ältere, homosexuelle Frauen interessiert. Das hat mich neugierig gemacht.

Hat es mit Ihrer Filmpartnerin Martine Chevallier sofort Klick gemacht?

Ja. Wir haben uns vor dem Dreh nur einmal gesehen, es gab ein Abendessen mit dem Regisseur in Paris. Wir haben sehr viel über unser Leben und unsere Lieben erzählt. Dabei sind wir uns sehr schnell nahegekommen. Das passiert bei Schauspielern aber recht häufig.

Worüber haben Sie sich in Drehpausen unterhalten?

Das war sehr filmbezogen. Wir haben viel über persönliche Beziehungen gesprochen. Und natürlich auch darüber, wie Alter und Erotik zusammengehen. Wie werden ältere Frauen heute gesehen? Es wird ja immer noch ein Unterschied gemacht, ob ein älterer Mann mit einer jüngeren Frau zusammen ist oder eine ältere Frau mit einem jüngeren Mann. In diesem Fall waren es zwei ältere Frauen. Wir haben darüber gesprochen, was dieses Geheimnis mit einem macht. Auch wenn die Themen filmbezogen sind, muss man seine Erfahrungen einbringen. Außerdem kommen wir beide vom Theater.

Madeleines Tochter liebt ihre Mutter. Aber obwohl sie sieht, dass die beiden Frauen einander guttun, will sie den Kontakt unterbinden. Warum?

Der Regisseur hat erzählt, dass er einen jungen Mann kannte, sehr aufgeschlossen all diesen Dingen gegenüber. Aber als er erfahren hat, dass sein Vater homosexuell war, ist er durchgedreht. Bei der Tochter stehen Vergangenheit, Kindheit und Identität plötzlich infrage. Deshalb versucht sie, das zu verhindern. Für den Sohn ist das fast noch schwieriger zu verstehen. Er wird sich wahrscheinlich stärker mit dem Vater identifizieren und ihn als einen Betrogenen ansehen.

Sie selbst haben es gemeistert, drei Jungen großzuziehen und trotzdem eine Karriere zu haben.

Ich habe meine Familie schon sehr in den Mittelpunkt gestellt. Besonders in der Zeit, in der meine Kinder noch klein waren. Ich habe mich nie als Opfer gesehen, es war eine bewusste Entscheidung. Da muss jeder entscheiden, was ihm wichtig ist. Manche Frauen konzentrieren sich mehr auf das Berufliche, andere auf das Private. Bei mir war das Letztere der Fall.

Die Vereinsamung der reiferen Generation ist in vielen Ländern der westlichen Welt ein riesiges Problem. In Großbritannien wurde sogar ein Ministerium für Einsamkeit geschaffen.

Wir sind heute eine sehr mobile Gesellschaft. Die Familien leben nicht mehr in einem Haus, einem Dorf oder einer Stadt zusammen. Die Kinder verlassen oft den Ort ihres Aufwachsens. Diese Entwicklung hinterlässt viele einsame Menschen. Und es sind nicht nur die Älteren, die einsam sind, es betrifft auch die Kinder. Junge Leute, die an die Universität einer großen Stadt kommen, sind sicher zunächst einsam. Und im Hinblick auf Corona wird es richtig schwierig für die jungen Leute. Das ganz normale miteinander Ausgehen, sich kennenlernen, all das kann ja nicht mehr stattfinden. Man trifft sich auf sozialen Medien und lernt sich kennen. In eine Bar, einen Club oder zum Tanzen kann man aber nicht mehr gehen.

Viele Filmstars haben eine Lüge gelebt. Hat sich die soziale Akzeptanz der Homosexualität verbessert?

Es kommt darauf an, wo sie leben. Unser Film spielt in einer französischen Kleinstadt. Das ist etwas anderes, als wenn die Handlung in Paris, Berlin, New York oder London angesiedelt wäre. Und in anderen Regionen der Welt, dem Mittleren Osten oder Saudi-Arabien zum Beispiel, sähe es noch einmal ganz anders aus. Aber natürlich hat sich schon Vieles zum Guten gewandelt. Heute trifft man in weiten Teilen der Welt auf Akzeptanz. Aber man soll sich nicht täuschen. Es bleiben noch viele Orte, wo ein homosexuelles Leben nicht möglich ist.