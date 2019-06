Von Olaf Neumann

Köln/Bad Rappenau-Bonfeld. Er ist immer "Live & Deutlich" - im Rahmen seiner gleichnamigen aktuellen Tour ebenso wie im Interview: Wolfgang Niedecken, der 68-jährige Elder Statesman des Kölsch-Rock und BAP-Gründer.

Mit seiner Stammband samt Bläserverstärkung gibt er im Sommer noch mal 15 Open-Air-Konzerte, bevor Niedeckens BAP in eine längere Live-Pause geht. Den Auftakt macht der Auftritt beim Blacksheep-Festival in Bad Rappenau am 27. Juni. Olaf Neumann sprach mit dem Sänger und Songschreiber aus Köln über neue künstlerische Erfahrungen, die Angst vor dem türkischen Präsidenten und sein Idol Bob Dylan.

Waren Sie von manchen neuen Versionen der alten BAP-Lieder selbst überrascht?

Die neuen Arrangements von Mike Herting haben mich sehr verblüfft. "Unger Krahnebäume" zum Beispiel ist ein Song über eine kleine Straße im Schatten des Doms, wo sich inzwischen die Musikhochschule befindet. Darüber hat der berühmte Fotograf Chargesheimer mal einen bedeutenden Fotoband gemacht mit einem bewegenden Vorwort von Heinrich Böll. Diese Straße steht für das Nachkriegsköln.

Wie anders klingen Songs wie "Kristallnaach" mit Gebläse?

Das geht wunderbar. Auf Youtube gibt es einen Mitschnitt aus der Kölner Philharmonie. Da sieht man auch, wie jung die alle sind!

Den Song "Kristallnaach" zum Thema "Neofaschismus" schrieben Sie bereits vor 40 Jahren. Wie aktuell ist er heute noch?

Er ist total aktuell. Leider. Es wäre schön, wann man irgendwann sagen könnte, dass wir den Song nicht mehr spielen müssen. "Kristallnaach" ist ein Stück darüber, was mit Menschen passiert, wenn sie Populisten auf den Leim gehen. Es riecht wieder nach Kristallnacht.

Hintergrund BIOGRAFIE

Name: Wolfgang Niedecken

Geboren am 30. März 1951 in Köln.

Ausbildung: Ab 1966 erste musikalische Gehversuche in der Schülerband "The Convikts". Studium der Freien Malerei und Kunstgeschichte an den Kölner Werkschulen der FH Köln.

Karriere: Erste Plattenaufnahme 1969 mit seiner Band "Goin’ Sad", 1974 erster kölscher Songtext ("Helfe kann dir keiner"). Ab 1976 Proben mit einer namenlosen Freizeitcombo, die im Juli 1977 erstmals als BAP auftritt. Der Durchbruch gelingt BAP mit der LP "Wolfgang Niedecken’s BAP rockt andere kölsche Leeder" (1979). 1982 erscheint das Album "Vun drinne noh drusse" mit Titeln wie "Kristallnaach" und "Verdamp lang her". 1987 erstes Soloalbum ("Schlagzeiten"); 1992 verfasst Niedecken den kölscher Text zur Anti-Rassismus-Hymne "Arsch huh, Zäng ussenander". "Das Familienalbum - Reinrassije Strooßekööter" (2017) ist das vorerst letzte Album von Niedeckens BAP.

Auszeichnungen: Niedecken ist bekannt für sein soziales und politisches Engagement, für das er 1998 mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande und 2013 mit dem Bundesverdienstkreuz 1. Klasse ausgezeichnet wurde. 2012 erhielt er den Echo für sein Lebenswerk.

Privates: Seit 1994 mit seiner zweiten Frau Tina verheiratet, mit der er zwei Töchter hat; aus erster Ehe stammen zwei Söhne.

Finden die gesellschaftlichen Voraussetzungen und psychologischen Prozesse, die 1938 zur Pogromnacht führten, sich auch in der Gegenwart wieder?

Es ist heute irgendwie anders, aber Angst habe ich schon. Man sieht, wo weltweit Populisten an die Macht drängen und wie die Verrohung fortschreitet. Ich bin weit davon entfernt, in Alarmismus zu verfallen, aber ich kann meine Angst nicht verdrängen. Der Anteil der Grünen-Wähler ist zwar unfassbar gestiegen, aber ich bin leider immer noch nicht beruhigt. Da kommen noch ganz gefährliche Situationen auf uns zu. Weiß der Teufel, was jetzt in Großbritannien passiert. Auch Marine Le Pen in Frankreich ist eine Gefahr.

Sollte man als Künstler weiter in die Länder fahren, die immer weiter nach rechts driften?

Ja, aber es gibt Länder, wo man nicht mehr hingehen sollte. Ich zum Beispiel kann momentan nicht in die Türkei fliegen. Ich habe zu viele Interviews zum Thema Erdogan gegeben, bei denen er nicht besonders gut wegkommt. Ich bin seit den frühen 70ern sehr oft in der Türkei gewesen, aber wer weiß, was da jetzt an der Grenze aufploppt, wenn ich jetzt wieder hinfahren würde. Das ist mir zu gefährlich.

Haben Sie Anzeichen gespürt, dass Sie unter Beobachtung stehen?

Das nicht, aber kurz nach dem Putschversuch in der Türkei wollte ich eigentlich rüberfliegen, weil ich dort viele Leute kenne. Aber in dem Fall hat mir ein sehr hoher Mann aus dem deutschen Außenministerium davon abgeraten. Er sagte mir, die Türkei würde prominente Europäer einkassieren, um auf diese Weise sogenannte Gülen-Terroristen ausgeliefert zu bekommen.

Glauben Sie wirklich, dass die Türkei es wagen würde, einen Prominenten wie Sie zu verhaften?

Der Mann, der mir empfohlen hat, nicht dahinzufliegen, war Sigmar Gabriel. Wir kennen uns seit dreißig Jahren.

Können Sie sich an eine ähnliche Situation in den letzten 40 Jahren erinnern?

Ich war in verschiedenen Situationen Gefahren ausgesetzt: Etwa im Ostkongo während des Bürgerkriegs, wo wir das Projekt Rebound betreiben. Ich war in Nord-Uganda, als Joseph Kony das Land terrorisierte. Man muss diese Gefahren immer abschätzen können. Aber für einen Urlaub in die Türkei zu fliegen und sich damit einer Gefahr auszusetzen, wäre einfach Blödsinn.

Dass man sich in Europa vor Autokraten in Acht nehmen muss, ist neu.

Das ist wirklich erschreckend, aber ich werde erst wieder hinfliegen, sobald der Ausnahmezustand beendet ist. Aber Erdogan wird ihn ausdehnen, solange er kann. Damit kann er jeden verhaften, der ihn kritisiert, und verschwinden lassen. Die Türkei ist eine Diktatur. Diese Autokraten brauchen die Demokratie nur so lange, bis sie in eine Machtposition gewählt werden. Und dann schaffen sie sie ab. Das ist bei der AfD nicht anders.

Das Magazin stern und das Recherchezentrum "Correctiv" haben aufgedeckt, dass ein AfD-Bundestagsabgeordneter Fotos von Adolf Hitler über Whatsapp verschickt hat. Haben wir in Deutschland ein Faschismus-Problem?

Solche Spinner hat man natürlich. Ich würde nicht behaupten, dass sämtliche AfD-Politiker und -Anhänger Nazis sind. In der Partei sind auch noch viele Leute aus der Anfangszeit, als es noch eine eurokritische Partei war. Aber viele haben inzwischen das Weite gesucht. Die AfD ist eine ganz große Gefahr. Immer wenn die ganz einfachen Erklärungen kommen, muss man vorsichtig sein. Die Welt ist kompliziert.

Wie reagieren Sie als Künstler auf die komplizierte und chaotische Welt?

Ich schreibe darüber. Es beschäftigt mich dermaßen, dass es immer wieder nach oben kommt. Für mich als Künstler ist das abgesehen von irgendwelchen Ängsten auch Material. Ich schreibe die Songs nicht in erster Linie, um damit etwas zu verändern. Ich bin kein Aktivist, sondern ich formuliere meine Gefühle und überlasse den Hörern, daraus ihre Schlüsse zu ziehen. Denn ich möchte niemanden bevormunden. Politrock ist Bevormundung. Und damit habe ich ein Problem. Aber wenn mir der Kragen platzt, kann ich auch einen wütenden Song über ein politisches Thema schreiben.

Voriges Jahr haben Sie im Rahmen eines Arte-Specials in Woodstock einen Bob-Dylan-Song eingespielt - tatkräftig unterstützt von Folklegende und Dylan-Sideman Happy Traum. Wie hat sich das angefühlt?

Wunderbar! Happy Traum ist ein unglaublich lieber Kerl und toller Musiker. Ihn zu treffen, war schon ein Erlebnis. Bei den Dreharbeiten habe ich viele tolle Weggefährten aus den verschiedensten Episoden des Meisters kennengelernt, zum Beispiel David Mansfield, der 1975 an der "Rolling Thunder Revue" mitwirkte. Heute ist er ein älterer Herr und ein fantastischer Geiger. Mit ihm habe ich in einem Instrumentenladen in der Nähe von Dylans früherer Wohnung in der 4th Street gespielt.

Was hat die Reise auf den Spuren von Bob Dylan mit Ihnen gemacht?

Wir sind kreuz und quer durch die USA gefahren und geflogen und haben tolle Leute getroffen. Für mich war das sehr beeindruckend. Als Künstler ist man auch auf sinnliche Erfahrungen angewiesen wie etwas zu schmecken oder zu spüren. Ich habe Dylan im Lauf meines Lebens zweimal getroffen, Wim Wenders hat uns in Köln einander vorgestellt. Es war wirklich eine angenehme Erfahrung. Denn wenn ein Kumpel dem anderen seinen Kumpel vorstellt, ist das schon eine andere Nummer als ein Meet and Greet.

Info: Für die "Live & Deutlich"-Konzerte in Hanau (2.8.), Worms (11.8.) und das Abschlusskonzert in Bonn (16.8.) gibt es noch Tickets. Weitere Infos unter www.bap.de/start/aktuell/termine