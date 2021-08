​Der Tongariro Alpine Crossing: Der Wanderweg lässt sich mit ein wenig Mühe an einem Tag „erlaufen“. Jona startete mit seinem Kumpel um 3 Uhr in der Früh mit Stirnlampe und sie erlebten ganz alleine und einsam den Sonnenaufgang.Foto: Jona Siegrist und Daniel Pelosato

Von Heiko Wacker

Neuseeland. Man möge sich das auf der Zunge zergehen lassen. Da fliegen zwei Freunde ans andere Ende der Welt, kaufen sich einen gebrauchten Kastenwagen, und frickeln diesen mit Material aus dem Baumarkt zum Camper um. "Die Idee hatten wir schon im Gepäck", erzählt Jona Siegrist. "Das war aber auch schon alles an Vorbereitung." So lapidar, so schlicht beginnt er von jenem Trip zu erzählen, den man sich erst einmal zutrauen muss: Gemeinsam mit Daniel Pelosato nahm er im Winter 2019/2020 sowohl Nord- wie auch Süd-Neuseeland unter die Räder.

Nach einem zweiwöchigen Zwischenstopp auf Bali ging es ab nach Auckland, hinein ins Abenteuer! Denn weder kannten die beiden Land und Leute, noch hatten sie exakte Pläne. Dafür jedoch einen großen Vorrat an Zuversicht im Gepäck. Das Talent der Jugend. Ein weiterer Vorteil: Das "Working Holiday Visum" speziell für junge Leute gilt ein Jahr und kostet rund 200 Euro, ansonsten sind Aufenthalte bis zu drei Monaten visafrei.

Betty macht Pause, stilecht am Lake Pukaki. Dahinter erhebt sich der Mount Cook. Foto: Jona Siegrist und Daniel Pelosato

"Auckland war aber nicht so der Hit", schon nach drei Tagen hatten die Jungs genug von der Großstadt. Doch vor allem dort gab es Autos: "Wir wussten, dass es samstags einen freien Markt gibt, den wollten wir ansteuern." Wer Zeit hat und keine Scheu vor dem Unwägbaren, der macht es wie Jona und Daniel: Gelände- und Kastenwagen finden sich reichlich und in unterschiedlichsten Preislagen und Zuständen. Ein wenig Ahnung von Autos sollte man jedoch haben.

Der Weg war lohnend – zum Glück muss man sagen, denn besagter Samstag hatte den Makel, dass für den Abend kein Zimmer mehr zu finden war in der Stadt, das setzte die beiden Freunde unter Zugzwang. Um so größer dann die Freude, rasch das perfekte Vehikel zu ergattern: "Wir wollten einen möglichst leeren, rostfreien Kastenwagen. Marke, Modell oder Motor waren wurscht."

Handelseinig wurden die beiden mit einem Surfer, der einen Toyota von 1990 lediglich rudimentär ausgebaut als Strandmobil genutzt hatte. 3000 Euro – ein fairer Preis für den Allradler, der noch am selben Samstag (!) umgemeldet wurde. Wer deutsche Zulassungsstellen kennt, der bekommt bei solchen Berichten feuchte Augen. "Das ist wesentlich lockerer als bei uns!" Für die Versicherung eines Kastenwagens über den Neuseeländischen Automobilclub sowie die behördliche Registrierung – "das dauert auf der Post etwa 20 Minuten" – muss man für drei Monate rund 200 Euro rechnen. "Die erste Nacht im eigenen Camper war somit gesichert." Parallel wurde bereits Maß genommen für den Ausbau: Laptop und Software der Gesellenprüfung taten gute Dienste – Jona hatte als Gesellenstück einen selbst ausgebauten Bulli vor die Prüfungskommission gerollt. Muss man auch erst mal machen.

In zehn Tagen vom Kasten zum Camper: Der Toyota Hiace mit vollendetem Ausbau. Foto: Jona Siegrist und Daniel Pelosato

"Der Toyota sollte nicht ganz so schick, aber mindestens so praktisch werden, vor allem aber autarkes Reisen erlauben", erklärt Jona, während er die Pläne zeigt. "Ausdrucken konnte ich die bei einem früheren Berufsschulfreund in Kerikeri im Norden der Nordinsel. Dass ich hier noch Kontakt hatte, das war echt hilfreich. Außerdem ist die ganze Gegend voll mit Baumärkten und Fachgeschäften, das war wichtig. Und so sind wir stracks mit den Plänen zu einer Holzfirma gestiefelt und haben einfach gefragt, ob wir neben dem Material nicht einen Tipp bekommen könnten, wo wir die Kiste zusammendübeln dürften."

Gut kann man sich den erstaunten Blick am Tresen vorstellen, vor dem zwei junge Deutsche mit Listen und Plänen stehen, also ganz offensichtlich Ahnung haben. "Der Händler empfahl uns einen Briten, John. Der habe eine Minigolfanlage – und sei mindestens so irre wie wir. Und das stimmte dann auch. Bei John durften wir uns ausbreiten, und auch noch das Werkzeug nutzen!" Nach zehn Tagen reiner Bauzeit war der Camper fertig, wobei "es doppelt so schnell gegangen wäre, hätten wir nicht auf die Technikdetails warten müssen", meint Jona lachend. "Und ein paar Tage für die Vorbereitung waren ja auch noch nötig. Aber egal: Am 12. Dezember war der Bus startklar."

Als Erstes sollte es ganz in den Norden gehen, "vom 90-Miles-Beach hatten wir schon tolle Sachen gehört. Und nix davon war übertrieben", versichern die beiden, die etliche Tage an diesem legendären Küstenabschnitt zwischen Wasser und Land mäanderten, den Allradantrieb genießend. "Betty hat sich tapfer geschlagen." Der Name des Busses wurde, wie auch die Nummernschilder, vom Vorbesitzer übernommen. Easy Living eben.

Danach wurde Bettys Bug auf Südkurs gedreht: "Die Nordinsel ist ja ganz nett. Aber der Süden reizte uns mehr, vor allem der Mount Tongariro!" Als besonders fesselnd entpuppte sich der Tongariro Alpine Crossing, ein Wanderweg durch den gleichnamigen Nationalpark: "Wir sind um 3 Uhr in der Früh mit Stirnlampen los, und durften ganz alleine und einsam den Sonnenaufgang erleben. Wir hatten Gänsehaut!" Dann allerdings kam es zum Szenenwechsel, wie Jona erklärt: "Am Vormittag rollte die übliche Touri-Welle an – und auf einmal war diese fast schon mystische Stimmung verloren. Krass!"

Sauber gemacht: Detail im Camper. Foto: Jona Siegrist und Daniel Pelosato

Neuseeland ist das ideale Reise- und Camperrevier. Holiday Parks und Campingplätze finden sich allerorten, das Preisniveau ist, bei den einfachen Anlagen mit Trockentoilette, erfreulich niedrig. Manche sind sogar komplett umsonst, wie auch viele kommunale Ver- und Entsorgungsstationen. Die Parks bieten Stellplätze, mitunter auch Lodges für Rucksacktouristen, und finden sich häufig in der Nähe beliebter Touristenziele. Campingplätze liegen oft abgelegen und nahe der Wanderwege, und sind in der Regel ruhiger als Ferienparks. "Wildes Campen kann teuer werden, es gibt aber immer genügend ausgeschilderte Areale, die Kommunen sind selbst an einer Kanalisierung interessiert, die kostenlose App ‚CamperMate‘ ist das absolute Muss in Neuseeland – solch einen Funktionsumfang hat keine vergleichbare App in Deutschland."

In der Stadt Nelson wiederum traf man sich mit einer Freundin aus Abi-Zeiten, die es ebenfalls zu den "Kiwis", wie sich die Neuseeländer selbst nennen, verschlagen hatte. "Christina hatte sich gerade einen Nissan-Kastenwagen gekauft – und bat uns nun um einen minimalistischen Campingausbau." Der wurde in zwei Tagen realisiert, anschließend zog das Trio in zwei Autos los: Einige Tage rund um Nelson, dann weiter nach Marlborough Sounds. "Vor allem aber die Ecke um Wanaka war grandios, auch weil man hier überall auf Camper eingestellt ist. Alleine dort ließen wir uns fast drei Wochen treiben."

Zwischenzeitlich wurde Silvester gefeiert, Christina und Jona bedienten, um die Reisekasse aufzubessern, auf einem Festival. Daniel wiederum hatte genug vom Land gesehen, und flog heim – er hatte zudem schon wieder neue Pläne. Eine Weile später kehrte auch Christina um, Jona war nun alleine unterwegs. Doch Langeweile kam nicht auf: "Ich gönnte mir sogar einen sündhaft teuren Cessna-Flug, der war jeden einzelnen seiner 400 Dollar wert."

Mit dieser Erfahrung im Gepäck ging es die Westküste wieder nach Norden, und "Ende Januar hatte ich plötzlich das Gefühl, das es nun gut ist", erinnert sich Jona. Reisende kennen diesen Moment der Erkenntnis, dass der Weg nun wieder in die Heimat führt. Wobei zunächst der Verkauf des Toyota anstand – und die bittere Einsicht, dass das Corona-Virus sich bereits in den Touristenzahlen bemerkbar machte, weshalb Betty schließlich für weniger als gedacht an einen Händler veräußert werden musste.

Jona jedoch grämte sich keine Sekunde: "Was ich in der Zeit alles erleben durfte, das ist unbezahlbar." Es gibt eben Dinge, die lassen sich nicht in Gold und nicht in Geld aufwiegen. Man muss nur den Anfang wagen – und einen ordentlichen Vorrat an Zuversicht mitnehmen.