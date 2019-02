Hauptwerk der Blauen Periode: Pablo Picassos rätselhaft andächtiges Gemälde "La Vie" von 1903. Öl auf Leinwand, 197 x 127,3 cm. The Cleveland Museum of Art, Schenkung Hanna Fund. © Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich. Foto: The Cleveland Museum of Art

Von Heribert Vogt

Riehen. In ein so faszinierendes wie erstaunliches Spannungsfeld zwischen Sensibilität und Sensation entführt die große Ausstellung "Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode" der Schweizer Fondation Beyeler in Riehen, gleich hinter der Grenze zu Deutschland.

Um mit dem Pol der Sensation zu beginnen: Der Name Picasso steht ohnehin für den bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts. Und der Versicherungswert der aktuellen Schau mit rund 75 Meisterwerken beträgt geschlagene 4 Milliarden Franken. Die Exponate stammen von 41 Leihgebern weltweit, darunter 28 Museen - wie etwa das Metropolitan Museum of Art in New York, die National Gallery in Washington, D. C., oder das Moskauer Pushkin State Museum of Fine Arts.

Der junge Pablo Picasso (1881-1973) in der Schau. Foto: H. Vogt

Weitere Superlative befördern die Sensation. So ist "Picasso" die bislang höchstkarätige, größte und teuerste Ausstellung der Fondation Beyeler. In der Schau werden erstmals in Europa die Meisterwerke der Blauen und Rosa Periode von 1901 bis 1906, Meilensteine auf Picassos Weg zum Weltruhm, in solcher Dichte und Qualität gemeinsam präsentiert. Laut Museumsdirektor Sam Keller zählen die Exponate zu den schönsten und emotionalsten Gemälden der Moderne, ja zu den "kostbarsten Kulturgütern unserer Zivilisation", und sie werden voraussichtlich in dieser Fülle nicht mehr an einem Ort versammelt sein. - Kein Wunder, dass die internationale Journalistenschar zu Hunderten an der Presseeröffnung teilnahm, bei der auch der Fotograf Claude Picasso, Sohn und Nachlassverwalter des Künstlers, als Ehrengast zugegen war.

Soweit einige Schlaglichter auf die museale Haupt- und Staatsaktion um die Ausstellung, die in Kooperation mit den Musées d’Orsay et de I’Orangerie in Paris sowie dem Musée National Picasso-Paris entstanden ist. Aber wie zeigte sich nun Picassos künstlerische Sensibilität als Gegenpol zu dem ganzen Wirbel? Beim Betreten der Ausstellung musste man sich zwischen all den Kamerateams, Fotografen und Museumsleuten erst einmal um einen konzentrierten Blick auf die Kunstwerke bemühen.

Und dabei verstärkte sich der Eindruck, dass die Gemälde in bizarrem Kontrast zum Hype des Kulturbetriebs stehen. Denn sie zeigen gerade auf sehr einfühlsame Art einfache, bisweilen nackte Menschen in existenziellen Posen und ganz am Rand des Gesellschaftsapparats. Diese Schaffensphase wird mitunter als Picassos Zeit der Zärtlichkeit angesehen. Jedoch auch seine eigene prekäre Lebenslage vor dem künstlerischen Durchbruch fließt ein.

Zugleich aber wird mit den schöpferischen, bahnbrechenden Werken der Jahre 1901 bis 1906 die Kunst des 20. Jahrhunderts eingeleitet und sofort zu einem Höhepunkt geführt. Direktor Keller: "Mit 25 Jahren steht der geniale junge Maler schon an der Spitze der internationalen Avantgarde und wird zum berühmtesten Künstler unserer Zeit. Sein aufgehender Stern leuchtet hell - er geht nie mehr unter." Später sagte der Kunstvirtuose selbst: "Ich wollte Maler sein und wurde Picasso." Die Ausstellung spürt nun der beispiellosen Entwicklung nach. Die Bilder strahlen eine einzigartige emotionale Kraft aus und zeigen den Künstler von einer empfindsamen, zerbrechlichen Seite, die zu einer differenzierten Sicht auf den Mythos Picasso beiträgt.

Den Auftakt der Schau bildet die so imposante wie virtuos gemalte "Femme en bleu", die Anfang 1901 noch in Madrid entsteht. In der Kunstmetropole Paris sucht Picasso dann nach neuen Impulsen. Zu Beginn zeigen farbenprächtige expressive Gemälde Orientierungen an van Gogh, Degas oder Toulouse-Lautrec. Die Motive behandeln die Welt der Cabarets und Varietés mit Tänzerinnen sowie Prostituierten. Bereits in den fiebrigen Figuren des Pariser Nachtlebens blickt der Künstler hinter die geschminkte Fassade. In dem Selbstporträt "Yo Picasso" (Ich, Picasso) inszeniert sich der Maler jedoch noch selbstbewusst als Genie.

Aber bald widmet er sich vermehrt nachdenklichen, einsamen Menschen - etwa Absinth-Trinkerinnen und Straßenkünstlern. Von mondänen Figuren wechselt er zu melancholischen Gestalten. Und erstmals erscheint das wichtige Motiv des Harlekins, etwa in "Arlequin assis" (1901). Durch den Selbstmord seines Freundes Casagemas entstehen dann Bilder über den Tod, in denen Blau zur vorherrschenden Farbe wurde. Damit setzt die Blaue Periode ein. In den Werken dieser Phase finden sich Bezüge zu religiösen Bildern aus der spanischen Kunsttradition von El Greco bis Francisco de Zurbarán.

Und Picasso verleiht der Misere etwa von weiblichen Strafgefangenen Ausdruck, ohne ihnen die Würde zu nehmen. Schon das "Autoportrait" von Ende 1901 zeigt ihn gedankenversunken im blauen Farbenkosmos. Diese Entwicklung hält 1902/03 in Paris wie Barcelona weiter an. Arme Verhältnisse bleiben das zentrale Bildthema: karge Frauen, vom Schicksal gebeutelte Bettler und Blinde. Zugleich geht von diesen Gestalten eine spirituelle, mystische Aura aus, die sie zu Märtyrern des modernen Alltags werden lässt. Dazu zählt ein Blinder mit lang gestreckten Gliedmaßen in "Le Repas de l’aveugle".

In der Blauen Periode beschäftigt sich Picasso mit existenziellen Fragen nach Leben, Liebe, Sexualität, Schicksal und Tod. Sie verdichten sich auf grandiose Weise in dem 1903 entstandenen monumentalen Gemälde "La Vie", dem Hauptwerk der Blauen Periode. Das rätselhaft andächtige Bild zeigt einen Lebenszyklus, in dem schmerzhafte Erfahrungen Picassos universellen Ausdruck erhalten. Diesem epochalen Meisterwerk wird in der Ausstellung eine so zentrale wie großzügige Position im Raum zugemessen.

Nachdem Picasso 1904 endgültig nach Paris übergesiedelt ist, lernt er Madelaine kennen, deren Nachname unbekannt ist. Die ätherisch schönen Porträts von ihr markieren eine Rückkehr der Farbe und damit den künstlerischen Übergang von der Blauen zur Rosa Periode. Anschließend begegnet der Maler Fernande Olivier, die zu seiner Muse wird. Im Jahr 1905 sind die Bilder zunehmend von zartgliedrigen Gestalten der Commedia dell’Arte und des Zirkus bevölkert, von Gauklern, Akrobaten und Artisten, oft als Gruppen oder Familien dargestellt.

Picassos Werk "Acrobate et jeune arlequin" aus dem Jahr 1905. Foto: Succession Picasso / 2018, ProLitteris, Zürich.

Die Zirkuswelt ist für Pablo Picasso die Verkörperung des unkonventionellen neuen Lebens in der damaligen Zeit des vielfachen Umbruchs. Der Maler interessiert sich für das randständige Alltagsleben hinter der Bühne. Vor allem die Gestalt des Harlekins wird zu einer Identifikationsfigur für ihn selbst. Zu den eindrücklichsten Werken in diesem Umkreis gehört die Gouache "Acrobate et jeune arlequin" von 1905. In fließendem Übergang von der blauen zur rosafarbenen Farbenwelt scheinen sich der Raum wie die verletzlichen Figuren in einer Verwandlung oder gar Auflösung zu befinden.

Im Frühjahr 1906 entstehen dann in dem katalanischen Bergdorf Gósol angesichts der kargen ockerfarbenen Landschaft und des rustikalen Lebens Bilder von Menschen mit klassischen und archaischen Elementen. Bei der Suche nach neuer Authentizität löst sich Picasso von den filigranen Körpern der Zirkusleute, um wieder zu natürlicheren Proportionen zu gelangen. Zurück in Paris setzt er dort die Suche nach dem Ursprünglichen mit seinem neuen "primitivistischen" Stil fort.

Geprägt ist er von figürlicher Reduktion und Einfachheit. In meist weiblichen Aktdarstellungen erscheinen die imposanten Körper nun robuster und bisweilen geometrisiert, mit ersten Anzeichen der Zerlegung. Die Gesichter erfahren eine Schematisierung und erinnern zunehmend an Masken mit leeren Augen, bei Beschränkung auf Ocker- und Grautöne. Ein Selbstbildnis im neuen Stil macht die Entwicklung des frühen Picasso vom anfangs ungebrochenen Jungstar über das melancholische "Autoportrait" 1901 bis zur desindividualisierten Selbstdarstellung deutlich. Die Farbpalette wandelt sich in diesen Jahren von Bunt zu Blau und Rosa, dann zu Ocker und den immer farbloseren kubistischen Werken.

Picassos Akt "Nu sur fond rouge (Jeune femme nue à la chevelure)". Foto: RMN-Grand Palais (Musée de l’Orangerie) / Hervé Lewandowski

Schließlich nimmt der Einfluss der außereuropäischen Kunst zu. In dem radikalen Bild "Nu sur fond rouge (Jeune femme nue à la chevelure)" von 1906 trägt das Gesicht der skizzenhaft dargestellten Frau die Züge afrikanischer Masken. Das letzte Exponat der Ausstellung ist schließlich das früheste Picasso-Werk der Fondation Beyeler: das skizzenhafte Gemälde "Femme (époque des ‚Demoiselles d’Avignon‘)" von 1907 am Beginn des Kubismus. Dieser markiert mit seiner Loslösung von klassischen Schönheitsidealen eine der größten Revolutionen der Kunstgeschichte.

Am Ende meldet sich das Gefühl, dass der Kontrast zwischen dem sensiblen und dem sensationellen Picasso doch gar nicht so bizarr ist. Denn man ist bei der absolut phantastischen Schau in einen strahlenden Schatz der Menschheit wie der Menschlichkeit förmlich eingetaucht. Da ist es wenig verwunderlich, wenn sich in unserer unübersichtlichen Zeit alle Welt darauf stürzt.

Und wem das alles noch nicht genug Picasso ist, kann neben der aktuellen Ausstellung in den übrigen Räumen des Museums unter dem Titel "Picasso Panorama" auch die reichhaltige und international bedeutsame Sammlung der Fondation Beyeler mit späteren Kunstwerken des Weltkünstlers bewundern.

Info: "Der junge Picasso. Blaue und Rosa Periode" in der Fondation Beyeler (Riehen/Schweiz): bis 26. Mai 2019. Eintritt: 30 Franken. Der hervorragende voluminöse Katalog kostet im Museum 60 Euro. Großes Begleitprogramm. www.fondationbeyeler.ch