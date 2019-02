Von Kathrin Hoth

Bielefeld. Helmut Kohl hat es getan, der frühere finnische EU-Kommissar Olli Rehn ebenso. Und der einstige finnische Präsident Urho Kekkonen perfektionierte die Praxis bis ins kleinste Detail. Saunadiplomatie. Politiker nehmen sich bei schwierigen Verhandlungen im wahrsten Sinne des Wortes gegenseitig in den "Schwitzkasten". Das Wort vereint zwei Lebensbereiche, die eigentlich partout nicht harmonieren wollen: Intimität und Politik, Entspannung und Verhandlungstricks. Oder besticht die Methode gerade dadurch?

Schließlich schafft Nacktheit Vertrauen und Gemeinschaftsgefühl. Kleider machen Leute, wusste schon der Dichter Gottfried Keller. Im Adamsgewand dagegen begegnen sich alle auf Augenhöhe, ganz gleich ob Bittsteller oder Gönner. Dass das zum Erfolg führt, hat die Geschichte immer wieder gezeigt.

In der DDR etwa ließ man in den 60er Jahren an der Ostsee eigens das Strandhotel Fischland bauen, wo Parteifunktionäre und DDR-Granden Staatsmänner aus aller Welt fortan in der Sauna empfingen und im Schweiße ihres Angesichts am eigenen Image und dem Erfolg des Arbeiterstaates arbeiteten.

HINTERGRUND Saunieren: In der klassischen finnischen Sauna herrschen Temperaturen zwischen 80 und 100 Grad Celsius. Um diesem Hitzereiz entgegenzuwirken, setzt der Körper eine celvere Abkühl-Technik ein: Er schwitzt. Bis zu einem Liter Schweiß verliert der Mensch pro Stunde in der Sauna. Durch die höheren Temperaturen weiten sich die Blutgefäße, der Puls steigt, gleichzeitig sinkt der Blutdruck. Das kann sich günstig auf das Herz-Kreislauf-System auswirken, Risikopatienten sollten aber vorsichtig sein und vor dem ersten Saunabesuch einen Arzt konsultieren. Der Aufguss: Beim Aufguss steigt das subjektive Temperaturempfinden der Saunagänger. Professionelle Saunameister verwenden für Aufgüsse eine Eismaschine, die Flockeneis herstellen kann, wie der Deutsche Saunabund mitteilt. Daraus formt der Saunameister einen Eisball, drückt ein kleines Loch in die Mitte und träufelt einige Tropfen eines ätherischen Öls hinein. Der Eisball wird anschließend auf den Saunaofen gelegt und mit der Kelle zerschlagen. Danach wird der entstehende Wasserdampf den Saunagästen mit einem Handtuch zugewedelt. Der Wasserdampf enthält viel Wärmeenergie, die beim Kondensieren auf der Haut der Badenden wieder frei wird und den zusätzlichen Hitzereiz gibt. kaf

Legendär ist auch die Saunafreundschaft zwischen Kanzler Kohl und dem einstigen russischen Präsidenten Boris Jelzin. Im Juli 1993 verhandelten sie über den Abzug der russischen Truppen aus Ostdeutschland - natürlich bei einem Saunabesuch am Baikalsee. Fotos von den männlichen Saunarunden gibt es kaum, vielleicht, weil nackte Frauenbeine einfach attraktiver sind.

Ebenfalls vollen Körpereinsatz zeigte EU-Kommissar Rehn vor einigen Jahren: Statt zur Pressekonferenz lud er Journalisten zu Hintergrundgesprächen in die Sauna. Sehr zum Ärger der Kolleginnen der schreibenden Zunft, die - den finnischen Gepflogenheiten folgend - draußen bleiben mussten, solange die Männer saunierten. Schließlich existiert der Trend zur gemischt-geschlechtlichen Sauna fast nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Überhaupt, die Finnen. Das Völkchen im Norden liegt in Sachen Saunadiplomatie wohl unumstritten auf Platz eins. Nicht nur, dass bei Manövern der finnischen Armee stets eine Zeltsauna mit im Gepäck ist. Selbstverständlich gibt es auch im Parlament eine Sauna, wo sich Politiker parteiübergreifend zum Gruppenschwitzen treffen.

Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde damit begonnen, alle finnischen Botschaften mit einer Sauna aufzurüsten - für heiße Verhandlungen in der Zeit des Kalten Krieges. Der finnischen Botschaft zufolge sorgte das vor allem in der Anfangszeit mehr als ein Mal für verwunderte Blicke und fluchtartige Abschiede von Diplomaten, wenn der finnische Botschafter bei Sauna-Meetings unvermittelt die Hüllen fallen ließ.

Einer, der nackte Tatsachen besonders zu schätzen wusste, war der finnische Ex-Langzeitpräsident Kekkonnen (1956- 1981). "Der Staatspräsident war ein Meister des Timings, und besonders in der Sauna verstand er die Zeremonien bestens zu steuern", heißt es in der Biografie.

Konflikte mit Staatsmännern soll er am liebsten beim gemeinsamen Saunabesuch ausgesessen haben. Und Kekkonnen liebte es heiß, immerhin wurde er, wie damals üblich, in der Sauna geboren - dem sterilsten Ort in vielen finnischen Haushalten.

Zu spüren bekam Kekkonnens Sauna-Taktik angeblich auch sein russischer Dauer-Gegenspieler Nikita Chruschtschow. Der Sowjetführer war 1960 angereist, um Finnland den Beitritt in die Europäische Freihandelsassoziation zu verwehren. Nach einer heißen Nacht und unzähligen Aufgüssen war aus dem "Nein" ein "Ja" geworden.

Umso erstaunlicher, dass auf Chruschtschows Wunsch eine echte finnische Sauna in die sowjetische Botschaft in Finnland eingebaut wurde - sehr zum Leidwesen von Botschafter Aleksei Beljakow. Er verbrannte sich nämlich am Saunaofen den Allerwertesten und wurde bald darauf auf ärztliche Verordnung in die Heimat entlassen, wie noch heute auf der Seite der finnischen Botschaft in Berlin nachzulesen ist.

Auf die Saunakultur des Landes ist man dort unverhohlen stolz, Interviewanfragen dazu beantwortet der Tourismusbeauftragte der finnischen Botschafter bisweilen sogar persönlich. Ein Klischee allerdings stimmt nicht: Erfunden haben die Finnen das Saunieren nicht. Auch nicht die Schweizer. Vielmehr gehen die Schwitzbäder bereits auf die Steinzeit zurück.

Vermutlich mit dem Nomadenvolk der Skythen gelangte der Brauch, in mit offenem Feuer erhitzten Erdgruben zu schwitzen, nach Nord-, Mittel- und Südamerika und von dort aus in den Mittelmeerraum. "Später hat man dann Steine in dem Feuer erhitzt und sie in einen Schwitzraum gelegt", berichtet Rolf-Andreas Pieper, Geschäftsführer des Deutschen Saunabundes. Die ersten Badstuben waren geboren.

Doch wie kommt es, dass heute Saunen als etwas Ur-Finnisches gelten? "Die Finnen waren diejenigen, die die Sauna im 16. und 17. Jahrhundert vor dem Aussterben bewahrt haben", sagt Pieper. Bis dahin hatten die Schwitzbäder eine wahre Erfolgsgeschichte im europäischen Raum hingelegt. Im Mittelalter waren die Badstuben weit verbreitet, selbst in Klöstern setzte man auf die wohltuende Wärme.

Aus Nürnberg ist belegt, dass es dort in Hochzeiten des ausgehenden Mittelalters bis zu 17 dieser Einrichtungen gab. Arbeitgeber bezuschussten das Sauna-Vergnügen sogar, wie Pieper berichtet. Gesellen bekamen für gewöhnlich von ihren Meistern Badgeld, um samstags in die Badstube gehen zu können.

Doch immer öfter kam es in den Häusern zu Ausschweifungen. "Zum Teil waren das richtige Bordelle", sagt Pieper. Zudem machte man das gemeinschaftliche Baden und Schwitzen als Infektionsherd für Krankheiten wie Syphilis aus. Die Folge: Fast überall wurden die Einrichtungen geschlossen, das Badewesen drohte auszusterben. Nur in Finnland nicht, wo die Ansteckungsgefahr wegen der geringen Bevölkerungsdichte weitaus geringer war.

Erst im 20. Jahrhundert besann man sich wieder auf die einstige Badekultur. Ihren Durchbruch in Deutschland erlebte die finnische Sauna 1936. Damals bestanden die finnischen Athleten bei den Olympischen Spielen in Berlin auf einem eigenen Schwitzhaus. Die Öffentlichkeit staunte nicht schlecht über den seltsamen Brauch der Skandinavier, war aber ob der Erfolge der finnischen Mannschaft bald überzeugt von dessen Nutzen. Die Filme von Leni Riefenstahl, die die Sauna in Szene setzten, taten ihr übriges und die Reichsärzte befassten sich bereits damit, wie sich mit Saunieren die Soldaten für den Winterfeldzug im Zweiten Weltkrieg abhärten ließen.

Mit den Wirtschaftswunderjahren war der Siegeszug der Saunen - das Wort wurde einfach aus dem Finnischen übernommen - dann nicht mehr aufzuhalten. Nach Zahlen des Deutschen Saunabundes gab es 1953 noch 350 öffentliche Saunabäder, in den 70er Jahren waren es schon 6000, meist waren sie von Privatpersonen betrieben. Später stiegen auch Kommunen ein, Außenbecken, Dampfbäder und Whirpools kamen hinzu.

Heute bekennen sich 30 Millionen Menschen in Deutschland zum Saunieren, 10.000 öffentliche Saunen in Bädern, Hotels und Fitnessstudios stehen zur Verfügung. Hinzu kommen noch einmal 1,7 Millionen Saunen in Privathäusern. Zum Vergleich: In Finnland mit rund 5,5 Millionen Einwohnern existieren 3,2 Millionen private Saunen. "In Finnland ist Saunabaden eine Angelegenheit der Familie, in Deutschland ist das eine öffentliche Angelegenheit", sagt Pieper.

Eine, die sich gehörig gewandelt hat noch dazu. Längst ist man weg vom spießigen Image des Gesundheitsbürgers, der sitzt, schwitzt und den Flüssigkeitsverlust mit Schorlen ausgleicht. Heute heißt es Aufguss statt Apfelsaft, Action statt Ausspannen. Es gibt Erlebnissaunen mit Panoramablick, Kinoleinwand oder Tierbeobachtung. "Die Sauna befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen Erholung und Entertainment", sagt Pieper. Er sehe das durchaus kritisch, weil die gesundheitlichen Wirkungen zunehmend aus dem Blick gerieten.

Nur eine Sache ist geblieben: Noch immer ist die Sauna ein komplett handyfreier Ort. Vielleicht der letzte.