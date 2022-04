Berlin. Es sind 14 Millionen Deutsche, die am Ende des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht sind. Die näherkommende Front zwingt sie, ihre Heimat in Ostpreußen, Pommern oder Schlesien zu verlassen. Über Generationen waren ihre Familien dort zu Hause. Einer der Flüchtlinge ist ein neunjähriger Junge. Er wird in Wedel bei Hamburg landen, dort aufwachsen, heiraten, Vater werden. Seine Tochter Christiane Hoffmann ist heute stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung. Bevor sie den Job antrat, hat sie ein Buch geschrieben, das vor kurzem unter dem Titel "Alles, was wir nicht erinnern" erschienen ist. Darin erzählt sie von der Flucht ihres Vaters und wie sie, 75 Jahre später, selber diesen Weg ging. Mit unserem Mitarbeiter Jan Draeger sprach Christiane Hoffmann über Leid, unverarbeitete Ängste und die unerwartete Aktualität ihres Buches.

Frau Hoffmann, eine Zeitung aus Ihrem Heimatort titelte: "Eine Wedelerin ist neue Regierungssprecherin in Berlin". Fühlen Sie sich als Wedelerin?

Das ist nur ein Teil meiner Identität. Ich bin Wedel sehr verbunden, aber Heimat war für meine Familie etwas, das wir nicht hatten. Es gab immer noch einen anderen Ort in Schlesien, an den wir nicht zurück konnten: der Ort, aus dem die Familie meines Vaters kam. Er war die eigentliche Heimat.

Im Januar 1945 flüchtete ein neunjähriger Junge mit seiner Mutter aus dem damals niederschlesischen Dorf Rosenthal über 550 Kilometer Richtung Westen – Ihr späterer Vater. Nun sind Sie den Weg seiner Flucht noch einmal zu Fuß alleine gegangen. Warum?

Die Fluchtgeschichte meines Vaters wurde in unserer Familie nur sehr sparsam erzählt. Aber ich habe immer gespürt, dass etwas Wichtiges und auch Trauriges dahintersteht. Und nach dem Tod meines Vaters im Jahr 2018 hatte ich das Gefühl, mich besonders damit auseinandersetzen zu wollen. Deshalb habe ich die Unterlagen durchgeschaut, die er über Rosenthal und die Flucht gesammelt hatte. Dabei bekam ich eine Liste in die Hand, die eine junge Frau angelegt hatte, die im Winter 1945 in seinem Treck gewesen war. Alle Orte der Fluchtroute waren dort vermerkt. Und plötzlich entstand diese Idee: Das kann ich ja gehen.

Was glaubten Sie zu finden?

Mir ging es nicht um die verlorene Heimat, sondern um die Flucht selbst – um dieses total Angst besetzte schreckliche Ereignis. Etwas, das mein Vater als Neunjähriger durchlebt hat. Und was unser gesamtes Leben tiefgreifend verändert hat. Es ging mir auch darum, das Geschehen von damals in die Gegenwart zu holen, zu verstehen, wie Polen und Tschechen, die heute in diesen Gegenden leben, mit der Geschichte umgehen, was sie heute für sie bedeutet.

"Ich war ein ängstliches Kind", schreiben Sie, "meine ganze Kindheit hatte ich Angst vor dem Krieg und den Russen." Sind Sie damit in gewisser Weise auch Ihren eigenen Spuren gefolgt?

Ja. Als Erwachsene habe ich verstanden, dass die große Angst, die ich als Kind hatte, mit den unverarbeiteten Ängsten meiner Eltern aus dem Zweiten Weltkrieg zusammenhing. Sie übertrugen sich auf die nächste Generation. Insofern bin ich auf diesem Weg sicher auch meiner eigenen Geschichte hinterhergewandert.

BIOGRAFIE Name: Christiane Hoffmann Geboren am25. Mai 1967 in Hamburg. Werdegang: Christiane Hoffmann verbringt ihre Kindheit und Jugend in Wedel bei Hamburg. Zum Studium geht sie erst nach Freiburg und belegt dort an der Albert-Ludwigs-Universität die Fächer Slawistik und Osteuropäische Geschichte. Später wechselt sie an die Staatsuniversität Leningrad und die Universität Hamburg, wo sie auch noch Journalistik studiert. Ihr Berufsziel, Journalistin zu werden, verwirklicht sie ab 1994 bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. 18 Jahre arbeitet sie dort, unter anderem als Auslandskorrespondentin in Moskau und Teheran. 2013 wird sie beim Spiegel Stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros. Seit Januar diesen Jahres ist sie für die Bundesregierung tätig – als Erste Stellvertretende Sprecherin und Stellvertretende Leiterin des Presse- und Informationsamtes. Bündnis 90/Die Grünen hatte sie für diesen Posten vorgeschlagen. Buch: "Alles, was wir nicht erinnern. Zu Fuß auf dem Fluchtweg meines Vaters" (C.H.Beck, 279 Seiten, 22 Euro). Privat: Christiane Hoffmann lebt in Berlin. Sie ist mit dem Schweizer Diplomaten und Politiker Tim Guldimann verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Sind Sie dabei zu Erkenntnissen gekommen?

550 Kilometer zu Fuß zu gehen, ist ja in erster Linie etwas Körperliches. Deshalb habe ich erfahren, wie radikal das ist, wenn man – wie mein Vater und meine Großmutter 1945 – so viele Kilometer im Winter zu Fuß geht. Welche Schmerzen man dabei hat. Wie blöd man dabei im Kopf wird. Wie man gar nicht mehr denkt – außer, wann man sich mal wieder hinsetzen kann. Ich bin nicht in Todesangst gelaufen wie mein Vater und meine Großmutter. Aber trotzdem habe ich über diese Flucht etwas auf einer körperlichen und auch intuitiven Ebene verstanden.

Die Flucht Ihres Vater dauerte damals 40 Tage. Vom 22. Januar bis zum 2. März 1945. Was hat er Ihnen erzählt?

Fast nichts. Mein Vater hat vom Aufbruch aus dem Dorf erzählt, als die Rote Armee näherkam und man die Front schon hörte. Das wichtigste Detail seiner Erzählung war immer, dass das Oberteil seines nagelneuen Matrosenanzugs, den er gerade zu Weihnachten bekommen hatte, vergessen wurde. Über den Weg selbst hat er nichts erzählt, außer, dass es kalt war. Mir schien immer, dass das, was er erzählte, Dinge waren, die man wiederum ihm erzählt hatte und die er dann weitererzählte. Seine Erzählungen kamen mir nie wie eine lebendige Erinnerung vor, etwas, an das er sich tatsächlich erinnerte.

Was nahmen Ihre Großmutter und Ihr Vater damals mit?

Davon haben sie kaum etwas erzählt. Nur von den beiden Pferden, von denen eines noch nie vor dem Wagen gespannt worden war, und das andere lahmte. Alle guten Pferde waren längst zum Krieg eingezogen. Meine Großmutter glaubte, dass sie nur ein paar Tage weggehen würden, bis die Front sich wieder entfernt hätte. All diese Menschen, die damals aufgebrochen sind, konnten sich nicht vorstellen, dass sie ihr Dorf nie wiedersehen würden.

Die Familie Hoffmann Anfang der 40er Jahre vor ihrem Hof (Christiane Hoffmanns Vater Walter mit Schultüte). Foto: Privatarchiv Christiane Hoffmann

Mit was für einem Wagen ist Ihre Familie geflohen?

Das war ein offener Wagen mit Seitenwänden aus Bretterbohlen. Später wurden Planen darüber gebaut.

Was hatten Sie selbst, 75 Jahre später, an Gepäck dabei?

Einen leichten Rucksack. Mit einem Minimum an Wechselwäsche darin, die ich jeden Abend im Hotelzimmer gewaschen habe. Das einzig Schwere war mein Computer, den ich für meine Notizen brauchte.

Ihr Weg begann im polnischen Rózyna, so heißt Rosenthal jetzt. Wie sieht es dort heute aus?

Nicht viel anders, als vor der Flucht meines Vaters. Es sind so gut wie keine neuen Gebäude dazugekommen, es gibt immer noch die 87 Hausnummern, die es damals gab. Einige der Höfe sind renoviert und junge Familien sind dort eingezogen. Andere verfallen. Bauern gibt es kaum noch.

Was ist von dem Elternhaus Ihres Vaters übrig?

Es ist vollständig erhalten. Ein Hof mit zwei Wohnhäusern, einem Stall und einer großen Scheune. In den Wohnhäusern leben zwei Familien.

Gibt es im Dorf noch Spuren der Deutschen, die dort einmal gelebt haben?

Nur ein paar Inschriften auf Grabsteinen, an der Kirchenmauer und auf dem Friedhof. In vielen polnischen Orten fangen die Bewohner jetzt an, sich für die deutsche Geschichte zu interessieren. In Rózyna wurde vor kurzem eine Schautafel an der Kirche aufgestellt, auf der ihre Geschichte auf Polnisch, Deutsch und Englisch erzählt wird. Auf einer anderen Schautafel wird etwas über die Geschichte des Dorfes berichtet. Und da wird auch die deutsche Geschichte geschildert.

Auch die Flucht 1945?

Nein, die wird ausgespart.

Woran liegt das?

Ich kann darüber nur spekulieren. In der kommunistischen Zeit sollte alles, was mit der deutschen Vergangenheit zu tun hatte, getilgt werden. Dass dieses Gebiet über Jahrhunderte zu Deutschland gehört hatte, durfte nicht thematisiert werden. Über viele Jahrzehnte fürchteten Polen, dass die Deutschen zurückkommen und ihren alten Besitz zurückfordern würden. Jetzt hat man verstanden, dass da keine Gefahr ist. Trotzdem bleibt der gesamte Austausch der Bevölkerung bis heute ein schwieriges Thema.

In die Häuser in Rózyna zogen nach der Flucht der Deutschen wieder Flüchtlinge ein …

Sie kamen aus der heutigen Westukraine. Damals vertrieben die Sowjets alle Polen von dort. Diese Menschen erlitten 1945 genauso wie meine Familie Gewalt und Heimatverlust. Sie hatten eigentlich ein gemeinsames Schicksal. Wobei die Polen diesen Krieg nicht begonnen hatten. Sie sind nur Opfer gewesen.

Der Treck der Rosenthaler im Februar 1945. Foto: Privatarchiv Christiane Hoffmann

In den Dörfern, durch die Sie liefen, fragten Sie die Bewohner: "Gibt es jemanden, der sich an damals erinnert?" Konnten Sie etwas erfahren?

Ich habe eine Reihe von polnischen Zeitzeugen treffen können. Wildfremde Menschen luden mich ein und erzählten, wie das 1945 war, als sie in diese leeren Dörfer kamen oder auch in andere, in denen Deutsche zum Teil noch lebten. Sie wurden dann Zeuge der Vertreibung der Deutschen oder lebten noch mit ihnen zusammen. Das waren berührende Geschichten.

Was haben Sie in diesen Tagen geträumt?

Ich hatte diffuse, zum Teil düstere Träume. Da kam auch manchmal eine Traurigkeit hoch.

Nun tobt wieder ein Krieg in Europa. Und wieder flüchten Millionen. Diesmal aus der Ukraine. Was empfinden Sie dabei?

Von den Frauen aus der Ukraine hören wir ja Geschichten wie: "Gestern hatte ich noch ein ganz normales Leben, war IT-Spezialistin. Jetzt gibt es dieses Leben nicht mehr und ich bin Flüchtling." Exakt das hat auch meine Großmutter erlebt: Gestern hatte sie noch einen Hof, ein ganz normales Leben geführt – und am nächsten Tag stand sie verloren auf der Landstraße. Mir ist es unheimlich, wie aktuell mein Buch geworden ist.

Glauben Sie, dass Ihre Großeltern, Eltern und Onkel jemals angekommen sind in ihrer neuen Heimat nach dem Krieg?

Mein Vater schon. Er hat sich sehr auf diesen neuen Ort, auf Wedel, eingelassen. Er wollte dort unbedingt heimisch werden. Aber meine Großeltern sind es nicht geworden. Meine Großmutter hat sich von der Flucht nie erholt, sie ist depressiv geworden und hat sich in den 70er-Jahren das Leben genommen. Mein Großvater ist relativ früh, noch vor meiner Geburt, gestorben. Er kam aus einer schlesischen Bauernfamilie, die über Jahrhunderte dort ihren Hof gehabt hatte. Ich glaube, er ist nach der Flucht entwurzelt geblieben.

Wo kommt Ihre Mutter her?

Aus Ostpreußen. Auch sie ist ein Flüchtlingskind.

Ihre Eltern haben in Wedel selbst Flüchtlinge von den Molukken aufgenommen und Flüchtlingsfamilien aus Bosnien und dem Kosovo geholfen, in Deutschland anzukommen. Wie erklären Sie sich diese Hilfsbereitschaft?

Das ist nicht rational gewesen. Meine Eltern haben nicht gesagt: "Wir waren damals Flüchtlinge, hier sind jetzt Flüchtlinge, denen muss ich helfen." Meine Eltern haben einfach christlich und hilfsbereit gehandelt. Ich glaube aber, dass es unbewusst eine Verbindung zu ihrem eigenen Schicksal gab. Meine Mutter hilft bis heute Kindern von Geflüchteten beim Deutschlernen.

Die Vertriebenentreffen hat Ihr Vater gemieden – warum?

Mein Vater war nie revisionistisch. Mit Aussagen wie Schlesien müsse wieder zu Deutschland gehören, konnte er nichts anfangen. Für ihn stand Versöhnung im Vordergrund. Zum anderen wollte er nach dem Zweiten Weltkrieg in Wedel nicht der Flüchtlingsjunge sein, sondern ein Kind wie jedes andere. Er hat sich später für irrsinnig viele Dinge engagiert, vom Kirchenchor und Kirchenvorstand über die Dritte-Welt-Gruppe, die Unterstützung für die Tafel und für alle möglichen Vereine. Seine Identität sollte sein: Ich bin jetzt hier, ich bin ein Freund, ein Vater, ein Ehemann und ein Bürger dieses Landes.

Die Karte zeigt die Fluchtroute, auf der auch Walter Hoffmann mit seiner Mutter 40 Tage unterwegs war. Karte: Peter Palm

Während des Studiums und beruflich hat es Sie oft in den Osten Europas gezogen. Sie haben in Leningrad studiert, waren Auslandskorrespondentin für die FAZ in Moskau und haben Polnisch gelernt. Können Sie sich das erklären?

Ich habe mich schon als Kind für Russland interessiert und russische Literatur studiert. Das hat sicher etwas mit meiner Herkunft zu tun. Gerade weil Russland und der Osten in unserer Familiengeschichte eine so große Rolle spielen. Ich wollte das irgendwie besser verstehen.

14 Millionen Deutsche flohen damals, eine unvorstellbare Zahl, und doch, schreiben Sie, sind sie nur eine Randnotiz der Geschichte gewesen. Sind sie ungerecht behandelt worden?

Ihr Schicksal hatte nicht den Platz in der deutschen Nachkriegsgeschichte, der ihm eigentlich zukommt. Lange Zeit war es sehr schwer, über deutsches Leid zu sprechen – angesichts dessen, dass die Deutschen den Krieg begonnen und entsetzliche Verbrechen begangen hatten. Man fürchtete wohl, es könne so wirken, als wolle man das Unrecht, das Deutschland verübt hat, relativieren. Mir war es wichtig, mich der Flucht meines Vaters noch einmal anders zu nähern.

Sie schreiben, dass Sie Ihren Hang zum Sentimentalen von ihm geerbt haben. Wie äußert sich der?

(lacht) Ach, schnulzige Lieder singen und irgendwie Tränen in den Augen haben …