Von Alexander R. Wenisch

Cottbus. Ein Haus unter unklaren Besitzverhältnissen, eine Geschichte, die bis in die Nazi-Zeit zurückreicht und alte Wunden, die wieder aufreißen: Der Polizeiruf "Hermann" erzählt solide eine Geschichte mit wahrem historischen Kontext.

Was ist passiert? Bei der Entsorgung von Bauschutt wird die Leiche der Ingenieurin Daniela Nowak gefunden. Die Ermittlungen führen zu einer Baustelle nach Cottbus. Das Opfer arbeitete dort für Karl Winkler (Sven-Eric Bechtolf), der im Rahmen eines großen Bauprojekts einen ganzen Häuserblock saniert. Zudem wurde Nowaks Wohnung auf den Kopf gestellt.

Worum geht es wirklich? Um Vergangenheitsbewältigung, um Schuld und Versöhnung. Zvi Spielmann (Dov Glickman) ist mit seiner Tochter Maya (Orit Nahmias) auf dem Weg nach Cottbus. Die Reise von Israel zurück nach Deutschland fällt ihm sichtlich schwer. Nun erheben die beiden in einem Gerichtsverfahren Anspruch auf das Haus, das Winkler sanieren will. Denn Zvis Vater hatte dieses in den 30er Jahren gebaut. Die Familie wurde aber von den Nazis entrechtet, vertrieben und fast komplett im KZ getötet. Doch angeblich gibt es ein Dokument, das Spielmanns Anspruch untermauert. – Auch Elisabeth Behrend (Monika Lennartz) und ihr Sohn Jakob (Heiko Raulin) bestehen darauf, dass sie die rechtmäßigen Besitzer des Hauses sind. Das ist immerhin über eine Million Euro wert, und Jakob will darauf nicht kampflos verzichten. Elisabeth und Hermann, so Zvis Geburtsname, kannten sich schon als Kinder. Hat das Opfer nun beide Parteien gegeneinander ausgespielt?

Wie schlagen sich die Kommissare? Hervorragend! Auch Adam Raczek (Lucas Gregorowicz) führt diese Ermittlung zurück in seine Vergangenheit. Im Polizeipräsidium von Cottbus trifft er auf seine ehemalige Kollegin Alexandra Luschke (Gisa Flake) und seinen früheren Dienststellenleiter Markus Oelßner (Bernd Hoelscher). Die beiden Männer sind sich nicht grün. Irgendwas muss damals vorgefallen sein, bevor Raczek nach Frankfurt/Oder ging. Oelßner jedenfalls hat kein Interesse, die Ermittlungen des ehemaligen Kollegen zu unterstützen.

Was ist die Stärke dieses Polizeiruf? Typisch für viele Polizeirufe: Die Geschichte ist rund erzählt; die Charaktere werden nahbar, man versteht ihre Motivationen und Emotionen. Im Gegensatz zu so einigen "Tatort"-Episoden der vergangenen Wochen, die eher lieblos abgedreht gewirkt hatten. Besonders die Geschichte Hermanns, seine Rückkehr nach Deutschland, ist gut inszeniert (Regie: Dror Zahavi). Schon die Eröffnungssequenz ist ein Highlight des Films. Ganz großartig: Der renommierte israelische Schauspieler Dov Glickmann als Zvi Spielmann.

Was sind die Schwächen? In der Ménage à trois zwischen Raczek, Luschke und Oelßner steckt noch erzählerisches Potenzial, das aber leider nicht ausgenutzt wird.

Und sonst noch? Der Fall hat natürlich historischen Hintergrund. Die Bundesrepublik zahlte dem Staat Israel und der Jewish Claims Conference ab 1952 Milliarden als Wiedergutmachung für von den Nazis geraubtes jüdisches Eigentum. Auch die DDR war von der israelischen Regierung zur Restitution aufgefordert, verweigerte dies aber.

Was kann man von diesem Polizeiruf fürs Leben lernen? Was Kinder nicht alles tun, um anderen Kindern zu gefallen! Und manchmal verfolgt einem diese eine Torheit durchs ganze Leben.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Unbedingt!