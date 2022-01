Sänger Dirk von Lowtzow (vorne r), Bassist Jan Müller (hinten l), Gitarrist Rick McPhail (hinten r) und Schlagzeuger Arne Zank (vorne l) der Band Tocotronic. Mit «Nie wieder Krieg» bringt die in Hamburg und Berlin beheimatete Band Tocotronic am 28. Januar ihr 13. Album heraus. Foto: Gloria Endres de Oliveira/Tocotronic/Universal/dpa​

Von Olaf Neumann

Tocotronic singen auf ihrem neuen Album "Nie wieder Krieg" über Liebe und Hass. Das Quartett aus Hamburg und Berlin wurde schon als Sprachrohr einer intellektuellen Verweigerer-Generation bezeichnet, aber auch als verkünstelt geschmäht. Olaf Neumann traf sich mit Sänger Dirk von Lowtzow und Gitarrist Rick McPhail in Berlin zum Gespräch über die Wirkung von Kunst und Politik.

Der Info zum neuen Album wird das Zitat "Music is the healing force of the universe" von Albert Ayler vorausgeschickt, dem Wegbereiter des Free Jazz. Haben Sie sich von Jazzern etwas abgeschaut?

Dirk von Lowtzow: Wir sind alle große Fans von ihm. "Music is the healing force of the universe" covern wir bei Konzerten am Ende unseres Songs "Freiburg", in dem es um Hass geht. Aber sonst ist die Musik von Ayler doch sehr weit von unserer entfernt. Wobei seine Sachen fast schon eine punkige Energie haben.

Was haben Sie über die Heilkraft der Musik herausgefunden?

Rick McPhail: Es ist wissenschaftlich bewiesen, was Dopamin auslöst. Ein Adrenalinkick auf der Bühne wirkt wie Drogen. Man vergisst in dem Moment alle Probleme.

von Lowtzow: Bei Ayler geht es um Musik als universumsverändernde Kraft. Im Kleinen kann Kunst schon jedes Einzelnen Welt ein bisschen verändern, indem man ein anderes Denken bekommt.

Moses Schneider habe sich als Ihr Produzent neu erfunden und selbst übertroffen. Wie?

von Lowtzow: Wir haben sieben Alben in 15 Jahren mit ihm gemacht. Moses hat für jede dieser Platten einen einen neuen Weg gesucht. Durch Corona gewannen wir Zeit. Moses konnte sich außergewöhnlich sorgfältig mit den Liedern auseinandersetzen. Manchmal verändert sich etwas Entscheidendes, obwohl das Material Staub züchtet. Insofern hat er sich da selbst übertroffen.

Wie hat sich das ausgewirkt?

von Lowtzow: Das Album klingt sehr rund. Bei Songs wie "Nie wieder Krieg" oder "Ein Monster kam am Morgen" haben wir mit Arrangements von Friedrich Paravicini gearbeitet. Das braucht Zeit. Die Liebe zum Detail hört man dem Album an.

Das erste Mal seit Jahren haben Sie sechs Songs live eingespielt, diesmal mit Vocals in den Berliner Hansa Studios, wo Klassiker von David Bowie entstanden sind. Macht es einen Unterschied, wo man eine Platte aufnimmt?

McPhail: Es war einfach cool, dort zu sein mit dem Mixer Michael Ilbert. Die für mich wichtigen Platten "Black Celebration" und "Some Great Reward" sind in den Hansa Studios entstanden, zu denen Depeche Mode sich unter anderem durch die Einstürzenden Neubauten inspirieren ließen. Dadurch hatte ich richtig Lust, dort aufzunehmen. In den Hansa Studios hat sich seitdem wenig verändert. Wenn du weißt, dass deine Gitarre durch dieses legendäre Mischpult geht, ist das einfach schön.

Ausgangspunkte der Lieder waren eigenes Erleben, eigene Beobachtungen, die dadurch aufgeworfenen Fragen und Zweifel. Wie wird aus Beobachtung ein Song?

von Lowtzow: Ich habe nach der Tour 2018 angefangen, neue Stücke zu schreiben und relativ schnell gemerkt, dass es ein erzählerisches und persönliches Album werden wird. Mit Geschichten von Menschen, die am Nullpunkt ihrer Existenz oder von innerer Zerrissenheit getrieben sind. Also im Krieg mit sich selber stehen. So kam der Albumtitel zustande. In jedem Lied der Platte steckt viel von mir und widersprüchlichen und teilweise quälenden Gefühlen und Erlebnissen drin. Dadurch, dass das Album lange gelegen hat und zwischenzeitlich viel passiert ist, habe ich das Gefühl, dass es vom Persönlichen weggeht zu etwas Gesamtgesellschaftlichem. Viele gegenwärtige Stimmungen sind darin konserviert. Auch dabei hat die Zeit geholfen. Die Kunst arbeitet, auch wenn man nichts damit macht.

Während der Corona-Pandemie war von "kriegsähnlichen Zeiten” die Rede. Hetze, Hass und Gewalt prägen die Protestbewegung gegen die deutsche Politik. Wird Kunst in herausfordernden Zeiten wichtiger?

von Lowtzow: Ich glaube, Kunst ist immer wichtig. Man darf ihre Rolle nicht überbewerten, aber sie kann im Kleinen etwas bewirken. Ein Kunstwerk kann kein Lügenwerk sein. Deshalb ist es vielleicht ein Gegengift gegen diese Propaganda, der man ausgesetzt ist. Man kann Kunst manchmal auch etwas Prophetisches zuschreiben. In Robert Musils "Mann ohne Eigenschaften" sagt jemand, er glaube, dass wir in einer Zeit der Feindschaft alle gegen alle lebten. Das war prophetisch auf den Ersten Weltkrieg gemünzt. Vielleicht leben wir in ähnlichen Zeiten.

Hat es Sie überrascht, wie verwundbar unsere Demokratie ist?

McPhail: Diese Lügenpresse-Sache hat schon unter George W. Bush angefangen. Das haben sich deutsche Politiker abgeschaut. In der Iran-Contra-Affäre hat man sich über die Erinnerungslücken des US-Militärs Oliver North aufgeregt. Jetzt kann sich ein Olaf Scholz an seine Treffen mit der Warburg-Bank nicht mehr erinnern. Solche billigen Tricks hätte man Spitzenpolitikern früher nicht durchgehen lassen.

"Jugend ohne Gott gegen Faschismus" enthält klare Aussagen. Muss man stets daran erinnern, wie wichtig Statements gegen Rechts sind?

von Lowtzow: Diese Pflicht kann einem niemand nehmen. Das Stück ist auch ein Stimmungsbild von jugendlichen Driftern, die in Berlin in den Tag leben und nichts tun. Ich liebe Songs, die die Atmosphäre des Sommers in der Großstadt einfangen. Ich dachte mir, das muss im Refrain in die größtmögliche Attitüde münden. Also habe ich "Jugend ohne Gott" von Ödön von Horvárth und Sonic Youths "Youth Against Facism" mittels eines surrealistischen Verfahrens zusammengelegt. Dadurch wird die Bedeutung verschoben: Ursprünglich bedeutet Jugend ohne Gott einen Mangel, hier ist es ein Mehrwert. Ich wollte eine Jugend feiern, die nicht an patriarchale Strukturen und ein höheres Wesen glaubt. Eigentlich ist es Anarchismus.