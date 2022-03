Von Cornelia Wystrichowski

Faktentreu, unterhaltsam und meinungsstark: Mai Thi Nguyen-Kim ist die wohl bekannteste Wissenschaftsjournalistin Deutschlands, spätestens mit Beginn der Corona-Pandemie wurde die promovierte Chemikerin zur gefragten Expertin in den Medien. Doch die 34-Jährige kennt sich nicht nur mit Viren aus: In ihrer Wissensshow "MaiThink X" (neue Folgen ab Sonntag auf ZDFneo) beleuchtet sie gesellschaftlich relevante Fragen aus verschiedenen Bereichen – von Meinungsfreiheit über Ernährung bis Zeitumstellung. Unsere Autorin Cornelia Wystrichowski sprach mit der in Hemsbach aufgewachsenen Wissenschaftlerin.

Frau Nguyen-Kim, in den neuen Folgen Ihrer Show wollen Sie wieder wissenschaftliche Themen unterhaltsam an die Leute bringen. Wie waren die Reaktionen auf die erste Staffel?

Die waren total positiv, das hat uns sehr gefreut. Ich hatte mich zuvor gewappnet, auch böse Zuschriften zu bekommen, weil wir ja sehr bewusst auch Themen gewählt hatten, die kontrovers diskutiert werden, aber es war ein super Start.

Welche Rolle wird Corona in den neuen Folgen spielen?

Dadurch, dass wir die Sendung vorher aufzeichnen, ist es als Thema nicht so gut geeignet, da sich in der Corona-Wissenschaft laufend so vieles ändert. Und ehrlich gesagt bin ich auch dankbar, wenn ich mich mal nicht mit Corona beschäftigen muss.

Aber die Coronakrise hat das allgemeine Interesse des Publikums an Wissenschaft verstärkt. Das ist doch eine positive Entwicklung.

Das Interesse und die Aufmerksamkeit sind definitiv stark gestiegen. Das ist aber nicht nur positiv. Es gibt ja den Spruch: Es gibt keine schlechte PR, jede Art von Öffentlichkeit und Aufmerksamkeit ist gut. Aber das stimmt für Wissenschaft nicht. Die Wissenschaft ist in der Coronakrise auf eine öffentliche Bühne geraten, wo ein unglaublich grelles Spotlight scheint. Aber Wissenschaft ist nicht dazu gemacht, in einem so grellen Scheinwerferlicht zu stehen. Man braucht Zeit, man braucht das Einerseits-Andererseits, Nuancen, Methodik. Manchmal ist es schlechter, wenn ganz viele Leute auf Wissenschaft schauen und dabei ein falsches Bild bekommen.

Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen wie Sie, Karl Lauterbach oder Christian Drosten sind die Stars unserer Zeit. Fühlen Sie sich in dieser Rolle wohl?

Es wäre falsch zu sagen, dass ich mich damit total unwohl fühle. Aber niemand hätte je erwartet, dass Wissenschaft als Thema mal so eine Aufmerksamkeit bekommt. Ich konnte mit aller Rationalität nicht damit rechnen, jemals derart im Fokus zu stehen. Es ist schon ein bisschen viel. Wenn ich mal nicht arbeite, liege ich am liebsten einfach zuhause auf der Couch, verbringe Zeit mit meiner Familie, koche oder ziehe mich in mein privates Schneckenhaus zurück. Unterm Strich bin ich aber dennoch dankbar für die ganze Aufmerksamkeit, denn nur so kann man auch wissenschaftliche Inhalte an die Menschen bringen.

Halten die Leute Sie eigentlich für eine Besserwisserin?

Ja, ganz schlimm. Manche Menschen denken echt, ich weiß alles, was natürlich Quatsch ist. Ich merke das auch oft an Medienanfragen, da werde ich um einen Experten-O-Ton zu einem Thema gebeten, wo ich sage: Es gibt so viele ausgewiesene Fachleute, die sich explizit damit beschäftigen, warum fragt ihr denn jetzt mich? Aber ich will mich nicht beschweren. Viele Frauen in der Öffentlichkeit haben das Problem, dass ihnen die Kompetenz abgesprochen wird, und das passiert mir nicht. Aber das Klischee der Wissenschaftlerin oder des Wissenschaftlers als Genie empfinde ich als falsch.

Warum?

Es macht Wissenschaft sehr elitär, es sendet eine Message an Kinder und Jugendliche, die sich im Chemieunterricht verloren fühlen und denken: Das ist was für irgendwelche Sheldon Coopers [Figur aus der TV-Sitcom "Big Bang Therory"], aber nichts für normal Sterbliche. Und das ist genau das Falsche. Ich glaube an eine wissenschaftliche Allgemeinbildung, die für eine breite Bevölkerung zugänglich ist. Davon sind wir noch weit entfernt. Aber dafür ist es nötig, solche Klischees zu brechen.

Wann fing bei Ihnen die Wissenschaftsliebe an? Kam das von Ihrem Vater, der ja bei einem großen Chemiekonzern gearbeitet hat?

Ich bin tatsächlich ein Opfer der Begeisterung meines Vaters. Er ist Chemiker und wusste immer unglaublich viel. In dem Alter, in dem Kinder so neugierig sind, konnte mir mein Papa erstaunlich viel erklären. Er hat mir zum Beispiel im Drogeriemarkt die Inhaltsstoffe von Shampoos erklärt. Für mich war Chemie deshalb immer Alltagswissen – und Chemie ist ja wirklich unglaublich alltagsnah, leider kommt das in der Schule gar nicht so rüber. Mein eigener Chemieunterricht war auch sehr abstrakt, ohne meinen Papa wäre ich kaum auf die Idee gekommen, Chemie zu studieren.

Müsste es mehr Wissenschaftssendungen im Fernsehen geben, um die Defizite bei der Allgemeinbildung zu beheben?

Es muss vieles geschehen, auch im Fernsehen. Ich selber bin in der Medienwelt zwar mit YouTube groß geworden, ich streame fast nur, selbst Nachrichten schaue ich in der Mediathek. Aber trotzdem ist Fernsehen immer noch ein unglaublich reichweitenstarkes Medium, das den öffentlichen Diskurs sehr prägt. Öffentlich-rechtliche Polit-Talkshows etwa beeinflussen Agenden und Narrative sehr stark. Bei Wissenschaftssendungen gibt es noch zu wenig Platz für Grautöne. Und in den Schulen bräuchte man Wissenschaft als eigenes Fach, wo man zum Beispiel zeigt, was kritisches, was logisches Denken ist. Das fände ich gerade heute wichtiger als je zuvor, weil es ja immer schwieriger wird, sich verlässlich zu informieren.

Eine Rubrik Ihrer Show heißt: "Ask Mai Anything", da dürfen die Leute Fragen stellen. Welche Frage würden Sie gerne stellen, zum Beispiel dem allwissenden Computer aus dem Kultroman "Per Anhalter durch die Galaxis"?

Eine der großen Fragen wäre: Was ist außerhalb des Universums? Geht es unendlich weiter oder ist irgendwann nichts? Beides ist unvorstellbar. Ich bin außerdem davon überzeugt, dass es irgendwo im Weltall Leben gibt. Ich würde schon gerne wissen, wie das aussieht. So wie bei uns? Oder so anders, dass man es zunächst gar nicht als Leben erkennen würde?

Sie waren früher in der Forschung tätig, haben an intelligenten Materialien für biomedizinische Anwendungen geforscht – was ist das?

In der Doktorarbeit habe ich mit Hydrogelen gearbeitet, habe eine Art Wackelpudding entwickelt, der dazu geeignet ist, dass man darauf Zellen züchten kann, um zum Beispiel am Ende künstliches Gewebe zu haben.

Vermissen Sie die Forschung?

Schon sehr, es war eine coole Zeit im Labor. Aber vielleicht verkläre ich das im Nachhinein. Der Job in den Medien passt besser zu mir, weil ich so kommunikativ und breit interessiert bin.

BIOGRAFIE

Name: Mai Thi Ngyuen-Kim

Geboren am 7. August 1987 in Heppenheim; aufgewachsen in Hemsbach.

Eltern stammen aus Vietnam. Ihr Vater war Chemiker bei der BASF.

Studium der Chemie in Mainz, Cambridge (USA) und Aachen. Sie forschte in Harvard und Potsdam.

Karriere: Seit 2015 vermittelt sie im Internet naturwissenschaftliche Themen. Ihr vom SWR produzierter Kanal "maiLab" hatte zuletzt 1,3 Millionen Abonnenten. Anfang April 2020 erreichte "maiLab" mit einem Video zur Corona-Pandemie innerhalb von vier Tagen mehr als 4 Millionen Aufrufe.

Auszeichnungen: "Journalistin des Jahres" (2018), Goldene Kamera (2020), Verdienstkreuz am Bande (2020), Grimme-Preis (2021), Nannen Preis (2021), Theodor-Heuss-Medaille (2021).

Sonstiges: Mit den "Penguin Tappers" Hemsbach war sie vierfache Deutsche Meisterin im Formationsstepptanz und errang mit ihnen 2009 den Weltmeistertitel.

Privat: Sie lebt mit ihrem Ehemann, dem Chemiker Matthias Leiendecker, und der gemeinsamen zweijährigen Tochter in Frankfurt am Main.