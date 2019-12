Analoge Spiele werden wieder beliebter. Das hat die aktuelle Ausgabe der weltgrößten Spielemesse „Spiel ’19“ gezeigt. Während der Umsatz bei digitalen Games seit Jahren zurück geht – von 1,59 Milliarden Euro im Jahr 2010 auf 1,08 Milliarden im Jahr 2018 – stieg im gleichen Zeitraum der Umsatz bei bei klassischen Gesellschaftsspielen von 450 auf 550 Millionen Euro.

Die Zeit um Weihnachten und Neujahr ist wie gemacht, um Freunde und Familie am Spielbrett zu versammeln. Wie wäre es also mit einem Spiel als Geschenk zum Fest? Unsere Expertin Kathrin Nos hat sich umgesehen und stellt Spiele vor, die nicht immer mit Gewinnern und Verlierern enden. Manche Herausforderung gilt es zusammen zu meistern. Aber natürlich ist auch Platz für den spielerischen Wettbewerb gegeneinander.

Bauspaß wie von Sinnen

Kennen Sie die drei Affen: Nichts hören, nichts sehen, nichts sagen? Bei „Team 3“ ist dieses Motto Programm: Gemeinsam erfüllen die Spieler Baupläne. Es geht ihnen dabei wie den drei Affen: Nur der Architekt kennt den Plan, kann aber nichts sagen. Ihm bleiben Gesten, Handzeichen oder Grimassen. Der Bauleiter kann den Architekten nicht hören: Er übersetzt dessen Gesten in Worte. Der Bauarbeiter schließlich kann nichts sehen. Er hört den Bauleiter, tastet nach den Teilen und baut nach der gehörten Anweisung. Das soll klappen, noch dazu in drei Minuten?! Probieren Sie es aus! Jedes erfolgreiche Bauwerk wird gemeinsam beklatscht und bestaunt. Für den nächsten Bauplan wechseln die Rollen. Das Spiel gibt es in zwei gleichwertigen Ausgaben (pink und grün), beide mit anderen Bauplänen und unterschiedlichen Erweiterungen. „Team 3“ von Matt Fantastic und Alex Cutler, Abacusspiele, für 3–6 Personen ab 8 Jahren, ca. 20 Euro. Einstieg: Leicht.

Um eine, zwei, … Ecken denken

Auch bei „Just One“, dem Spiel des Jahres 2019, gelingt die Lösung nur im Team. Eine Person rät, die anderen geben Hinweise zu Begriffen, zum Beispiel zu „Blatt“. Jeder Hinweis darf nur ein Wort umfassen, zum Beispiel „Baum“ oder „Notizblock“. Doch vor dem Raten vergleichen die Hinweisgeber ihre Worte. Sind doppelte dabei? Leider Pech gehabt! Sie spielen nicht mehr mit. Wer rät, sieht dann nur die anderen Hinweise. Das kann knifflig werden. Um wie viele Ecken also denken, um ein einzigartiges Wort zu finden? Könnte ein „Blatt“ nicht auch eine „Zeitung“ sein? Oder zu einer „Säge“ gehören? Wer rät, sollte die eigenen Überlegungen mit den anderen teilen. Deren Nerven sind dann garantiert zum Zerreißen gespannt … Beim nächsten Begriff rät jemand anderes. Gelingt es dem Team, möglichst viele Begriffe richtig zu benennen? „Just One“ von Ludovic Roudy und Bruno Sautter, Repos Production (Vertrieb: Asmodee), für 3-7 Personen ab 8 Jahren, ca. 25 Euro. Einstieg: Leicht.

Nur zusammen stark

Ein galaktisch neues Spielerlebnis bietet „Die Crew“. Lassen Sie sich darauf ein! Die Basis: Ein Stichkartenspiel. Einer spielt an, jeder gibt eine Karte dazu und bedient dabei die angespielte Farbe. Die höchste Karte dieser Farbe gewinnt den Stich. Normalerweise spielt jeder für sich selbst um die besten oder meisten Stiche. Nicht bei „Die Crew“. Hier arbeiten wir zusammen. Unsere erste Mission: Eine bestimmte Karte, zum Beispiel die „blaue 7“, in den Stichen unseres Kommandanten unterbringen. Kein anderer von uns darf diese Karte erhalten. Nur spärliche Informationen können wir über unsere Karten mitteilen. Die späteren Missionen werden schwieriger und bieten eine Menge Abwechslung und Herausforderung. Der Weg ist das Ziel: Begeben Sie sich auf diese ungewöhnliche Reise! „Die Crew – Reist gemeinsam zum 9. Planeten“ von Thomas Sing, Kosmos, für 3-5 Personen (mit 2-Personen-Variante) ab 10 Jahren, ca. 13 Euro. Einstieg: Mittel.

Fantastisches Monstersammeln

Mit Fasching hat „Carnival of Monsters“ nichts zu tun. Wohl aber mit Monstern auf fantastisch schön bebilderten Karten. Die wertvollste Menagerie an Ungeheuern führt nach vier Runden ihren Besitzer zum Sieg. Jeder von uns kann zunächst nur kleine Monster fangen. Die Erforschung der exotischen und entfernten Länder bringt Zugriff auf mächtigere Biester für mehr Punkte. Die richtige Mischung aus Ländern und Monstern ist der Schlüssel zum Sieg. Zusätzlich helfen uns Mitarbeiter und winken Extrapunkte von geheimen Zielen auf weiteren Karten. Je eine Karte ausspielen oder erstmal aufheben, die anderen Karten an den Nachbarn weitergeben – bis alle acht Karten dieser Runde gespielt sind. Je weiter das Spiel voranschreitet, desto mächtigere Monster können wir fangen. Durch die große Menge an Karten gleicht keine Partie der anderen. Also gleich noch eine spielen! „Carnival of Monsters“ von Richard Garfield, Amigo, für 2–5 Personen ab 12 Jahren, ca. 35 Euro. Einstieg: Mittel.

Nicht nur für Vogelliebhaber

Das „Kennerspiel des Jahres 2019“ ist ein Hingucker: Ein Vogelhäuschen als Würfelturm! Wir locken Vögel auf unsere Landschaften. Die Lebensräume Wald, Grasland und Wasser sind auf jedem Spielertableau abgebildet. Insgesamt 170 Vogelarten auf schön illustrierten Karten bilden den Vorrat. Wer an der Reihe ist, kann einen Vogel ausspielen und ansiedeln. Das kostet Futter und später auch Vogeleier. Weitere Aktionen bieten Nachschub an Eiern und Vogelkarten, sowie Futter aus dem Würfelturm. Jedes ausgespielte Tier bringt Punkte und trägt zur Erfüllung von Zielen für weitere Punkte bei. Da will jede Aktion gut geplant sein! Nach und nach bevölkern wir unsere Landschaften. Dabei kombinieren wir die Eigenschaften unserer Vögel strategisch. Das Spiel enthält in der Grundausstattung amerikanische Vögel, es gibt aber bereits eine Erweiterung mit europäischen Vögeln. „Flügelschlag“ von Elizabeth Hargrave, Feuerland Spiele, für 1–5 Personen ab 10 Jahren, ca. 50 Euro. Einstieg: Für Kenner.

Abstrakt, bunt und reizvoll

Wer gerne tüftelt und optimiert, findet mit „Nova Luna“ eine reizvolle Herausforderung. Es gewinnt, wer zuerst eine bestimmte Anzahl an Aufgaben in der eigenen Auslage erfüllt. Welche Aufgaben gibt es? Jedes Plättchen hat selbst eine Farbe und zeigt bis zu drei Aufgaben. Diese fordern bestimmte Farben als Nachbarn in der Auslage. Etwa für die Aufgabe „drei blaue“ reicht ein benachbartes blaues Plättchen – solange es zu einer Gruppe von mindestens drei blauen Plättchen gehört. Hört sich kompliziert an? Viele Beispiele in der Spielregel erleichtern den Einstieg. Wer an der Reihe ist, wählt eines von drei Plättchen aus dem Angebot. Wie anlegen, damit die Farbe dieses Plättchens andere Aufgaben gut erfüllt? Oder erhalte ich neue Aufgaben, die gut in meine Auslage passen? Wer kombiniert am geschicktesten? „Nova Luna“ von Uwe Rosenberg und Corné van Moorsel, Edition Spielwiese (Vertrieb: Pegasus), für 1–4 Personen ab 8 Jahren, ca. 25 Euro. Einstieg: Mittel.