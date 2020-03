… ist einer der renommiertesten deutschen Politikwissenschaftler. Einer seiner vielen Schwerpunkte ist die vergleichende Untersuchung der Regierungssysteme in Europa. Von Beyme lehrte in Florenz, Paris, Stanford und Melbourne, hielt der Uni Heidelberg aber immer die Treue. Von 1974 bis 1999 war er hier Professor, leitete das politische Institut, an dem der 85-Jährige noch heute, obgleich längst emeritiert, jeden Vormittag arbeitet.