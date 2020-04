Da war die Urlaubswelt noch in Ordnung: Johannes (2.v.l.) am Strand von Goa mit indischen Freunden. Foto: Joe

Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg/Goa. Alles ist relativ. Auch die Angst, die Sorgen, die Hoffnungen. Was sind schon zwei gestrandete Freunde im indischen Bundesstaat Goa, die nur noch eines wollen: weg aus dem Paradies der Hippies? Was ist das angesichts der Tatsache, dass über eine Milliarde Inder wegen des Corona-Virus unter Hausarreste stehen, dass sich indische Tagelöhner aus den Städten auf in ihre Heimat machen? Ohne Essen, ohne Geld. Hunderte von Kilometern wollen sie sich zu ihren Familien in den Dörfern durchschlagen, weil es für sie in den Großstädten keine Arbeit mehr gibt, weil sie verhungern. Im Vergleich dazu ist ein Ausharren in Arambol, dem "letzten Hippidorf", wie es in Reiseführern genannt wird, wahrlich nicht das schlimmste Schicksal.

Das ist alles richtig und dennoch falsch, wenn es zwei Deutsche, wie Johannes und Dirk aus der Pfalz betrifft, die sich ein paar angenehme Wochen im Warmen machen, mit dem Rucksack ein bisschen durchs Land reisen, Kulturstätten auch in den angrenzenden Bundesstaaten besuchen wollten. Und wenn einer dieser zwei der eigene Sohn ist, dessen Nachrichten von Tag zu Tag bedrohlicher klingen, der Angst hat, das Haus zu verlassen, weil er dann von Polizisten zusammengeschlagen wird, der nicht weiß, wo er Essen und Wasser auftreiben soll, der kein Geld mehr an den Automaten bekommt, weil die schlicht nichts mehr gespeichert haben – dann sind die Sorgen ganz nah. Dann bleibt zwar noch das Mitleid mit den Millionen armen Indern, aber im Kopf wird nur noch am "Rettungsplan" für das Kind gearbeitet, selbst wenn der Junge schon auf die 40 Jahre zugeht.

Was würden Eltern tun, um ihr Kind aus dem "Paradies", das so schnell zum Gefängnis wird, rauszuholen? Alles, wirklich alles. Selbst wenn wir, als besorgte Eltern, den Indien-Trip des Sohns von Anfang an nicht so prickelnd fanden.

Aber bei der Abreise aus Frankfurt Anfang Februar, da war Corona noch weit weg. Man hatte von der Epidemie in China gehört, eine weltweite Pandemie beherrschte nicht einmal den hintersten Hintergedanken. Geschweige denn das zweitgrößte Land nach China, geschweige denn eine kleine ehemalige portugiesische Kolonie an der mittleren Westküste, mit ihren 1,5 Millionen Einwohnern.

Im kleinsten Bundesstaat, wie auch im gesamten Riesenreich, kam das Erschrecken über Nacht. Plötzlich ging nichts mehr. Totale Ausgangssperre für 1,3 Milliarden Inder. Auch Goa war dicht. Nur mit viel Überredungskunst schafften es Johannes und Dirk von ihrem Ausflug in den angrenzenden Bundesstaat wieder über die Grenze in ihre mehr als bescheidene Unterkunft. Im Nachbarstaat hatten sich die Menschen angesichts der Europäer, dieser "Krankheitsbringer", Tücher vors Gesicht gehalten und sie beschimpft: Corona, Corona. Dabei waren es vor zwei Wochen gerade mal 500 Infizierte, zumindest laut offizieller Angaben. Die Angst der Inder war riesig.

In Arambol waren fast alle Läden geschlossen, auf den Straßen patrouillierten die Polizisten, prügelten auf jeden ein, der sich im Freien aufhielt. Das Essen war knapp, die Wasservorräte gingen im Hostel dem Ende entgegen. Die indische junge Frau Teena kümmerte sich um die kleine Touristengruppe. Tagsüber auf die Suche nach Lebensmittel zu gehen, war auch für sie gefährlich.

Ausgangssperre: In Goa patrouilliert die Polizei – wer sich noch auf die Straße wagt, muss mit Schlägen rechnen. Foto: dpa​

Da wurde sie von den Polizisten mit spitzen Bambusstöcken und viel Geschreie bedrängt. Deshalb schlich sie nachts durch die Gassen, wo der "Schwarzmarkt" blühte. Manchmal gab es Obst zu kaufen oder auch Milch. Ein Vater bezahlte den "Einkauf" für seine Kinder mit dem Leben. Er wurde von den Polizisten so malträtiert, dass er später starb. Sein "indischer Engel", wie Johannes die 23-jährige Teena nannte, half auch mit Geld aus, als alle Versuche aus Deutschland scheiterten, Bares zu überweisen.

Sie war es aber auch, die aufheiterte, die Mut zusprach und die die Freunde begleitet, als sie eine komfortablere Unterkunft fanden. Hier gab es noch genügend Lebensmittel und vor allem – kostenlos Wasser, auch zum Trinken. Von hier aus konnten sie sich bei nächtlichen 30 Grad, sogar den Luxus erlauben, nachts im Meer zu baden, ohne von Polizisten erwischt zu werden. Den Schein ihrer Taschenlampen hätten sie kilometerweit gesehen.

Aber es gab nicht nur Probleme mit der Versorgung und dem Bargeld und damit die Sorge, aus dem kleinen Hotel zu fliegen und auf der Straße zu landen. Denn zu allem Unglück kam Dirk, als Ausflüge noch möglich waren, von einer Dschungel-Tour mit einer klaffenden Wunde am Fuß zurück. Johannes kramte zwar sein Pfadfinderwissen aus. Das reichte für die Erstversorgung, aber sein Kumpel hatte Fieber, brauchte Antibiotikum, am besten ein Krankenhaus. Doch weder die private, noch die staatliche Klinik wollten den Verletzten aufnehmen.

In dieser Situation steckten die beiden, als sich bei uns zuhause die Nervosität immer mehr steigerte. Dank elektronischer Medien im Dauerkontakt, mussten wir doch irgendwie helfen können! Zwar wussten mein Mann und ich, dass sich Johannes auf der Rückholliste des Auswärtigen Amtes eingetragen hatte. Aber wie sollten die beiden zum nächsten internationalen Flughafen nach Mumbai oder Delhi, knapp 600, bzw. 2000 Kilometer weit entfernt, kommen?

Es gab keinen öffentlichen Nahverkehr mehr, Taxi-Fahrer, die sich nicht an die Fahrverbote hielten, drohte Gefängnis. Die Grenzen der Bundesstaaten waren dicht, die von der Botschaft ausgestellten Passierscheine wurden von den Grenzbehörden nicht anerkannt. Und würden von den Großstädten aus überhaupt Flugzeuge Richtung Deutschland starten? Die Lage war komplett unübersichtlich und die Fantasie, was alles passieren könnte, trieb hässliche Blüten, bereitete uns schlaflose Nächte und panische Tage.

In der Not schrieb ich einen ehemaligen Kollegen an, mit dem ich seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Er ist studierter Indologe und kennt sich in Indien aus. Der wiederum kontaktierte seine Schwester, Vorstandsvorsitzende des Caritasverbandes Mannheim, die selbst wenige Wochen vorher in Goa war, und die sofort den indischen Erzbischof anrief, der aber Goa schon verlassen hatte. Mein Mann setzte sich mit einem Kollegen in Berlin in Verbindung, der den deutschen Botschafter in Indien kannte.

Und dann kam die glorreiche Idee: Anruf beim CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers. Ohne lange nachzufragen, setzte er gleich ein ganzes Räderwerk in Gang. Er kümmerte sich. Nicht nur, dass der Politiker unseren Sohn anrief, mit uns im telefonischen Austausch war, über seine Kontakte konnten wir mit dem Botschafter Walter Johannes Lindner direkt sprechen. Übrigens: Ein toller Typ, der selbst in jungen Jahren mit dem Rucksack durch Indien gereist war. "Wir holen alle zurück, es kann aber ein bisschen dauern."

Das Botschaftsgebäude dürfe auch er nicht verlassen, aber hinter den Kulissen werde alles getan, um den Touristen zu helfen, auch in den entlegensten Gebieten. Und: "Goa ist nicht der schlechteste Ort in Indien, um auszuharren." Das tröstete. Wir wussten: Johannes und Dirk sind registriert, sie gehen nicht verloren. Dank des dortigen Honorarkonsuls kamen die beiden auch an Antibiotika und endlich klappte es auch, Geld an das Hotel zu überweisen. Sie hatten jetzt für Wochen eine Bleibe.

Natürlich war uns auch klar, dass es viele Tausende auf allen Erdteilen gab, die darauf warteten, ausgeflogen zu werden. Natürlich hatten wir gelesen, dass sich im Krisenzentrum des Auswärtigen Amtes 50 Mitarbeiter im Schichtdienst 24 Stunden lang um die "Operation Luftbrücke" kümmerten, die schon über 160.000 Menschen nach Hause gebracht hatte, also den größten Teil der 200.000 Urlauber in aller Welt.

Trotzdem blieb die Sorge. Würden die Menschen in Arambol aus Angst ihre Aggressionen gegen die Touristen wenden? Was würde passieren, wenn die Infektionsrate weiter ansteigen würde? Gerade kamen die Horrormeldungen, dass ein an den Folgen des Coronavirus gestorbener Guru tausende Menschen angesteckt haben könnte. Statt in Quarantäne zu bleiben, war er über die Dörfer gezogen.

Und dann ging alles ganz schnell. Am Montag kam die erlösende Nachricht: Der deutschen Regierung war es gelungen, zwei Flugzeuge nach Goa zu schicken, die im Abstand von wenigen Tagen von dort über Mumbai nach Frankfurt starten würden. Unser Sohn und sein Begleiter standen auf der ersten Liste. Der Aufruf kam von der Botschaft, verschickt an die jeweiligen Handynummern. Und der Appell war eindringlich: Sofort packen, zum Sammelpunkt, von dort in den Bus zum Flughafen. Sie schafften es durch die ärztlichen Kontrollen auf deutscher Seite. Einen Tag später kamen sie in Frankfurt an. Trotz Corona: Welche Mutter würde den Wiederheimkehrer nicht in den Arm nehmen und wäre voller Dankbarkeit für all die Hilfe?