Von Rüdiger Busch

Dortmund. Wer ist der Mörder? Eine Stunde lang erzählt der neue Dortmunder Tatort "Masken" die Geschichte einer klassischen Tätersuche. Doch dann nimmt der Fall eine überraschende Wendung: Die Masken fallen, und nichts ist mehr, wie es zuvor schien.

Was ist passiert? Auf seiner morgendlichen Joggingrunde wird Polizeihauptmeister Nicolas Schlüter von einem Auto überfahren. Es war ein gezielter Mordanschlag, wie sich schnell herausstellt. Doch wer hatte ein Motiv, den beliebten Polizisten, der kurz vor einer Beförderung stand, zu ermorden?

Worum geht es wirklich? Um den Menschen hinter der Maske. Denn hier ist niemand so, wie er sich gibt. Das Mordopfer beispielsweise: Der junge Polizist hat sich nicht etwa bei der Arbeit Feinde gemacht, wie man vermuten könnte, sondern in der Freizeit. Als notorischer Aufreißer sammelte er Sex-Dates wie andere Leute Briefmarken – und das ohne Rücksicht auf die Gefühle seiner Eroberungen und deren Angehörige. In Schlüters Liebesnest finden die Ermittler heimlich aufgenommene Videos von 28 Frauen – 17 davon verheiratet oder in einer festen Partnerschaft. An potenziellen Tätern herrscht da kein Mangel! Auch seine schwangere Ehefrau hätte ein gutes Motiv. Und welches Geheimnis versuchen eigentlich die Kollegen auf der Polizeiwache in Dortmund-Hörde und die toughe Vorgesetzte des Opfers (ganz stark: Anne Ratte-Polle) vor den Kripobeamten zu hüten?

Wie schlagen sich die Kommissare? Hervorragend! Seit Peter Faber (Jörg Hartmann) seinen Erzfeind Graf los ist, wird der Kommissar von Folge zu Folge entspannter. Die einst so verstörenden Ausraster gehören – zumindest derzeit – der Vergangenheit an. Mit Kollegin Martina Bönisch (Anna Schudt) versteht sich Faber auch immer besser. Vielleicht wird’s ja doch noch was mit den beiden? Fürs Erste trösten sich die beiden aber noch mit anderen Partnern. Mehr und mehr Potenzial offenbaren auch die beiden jungen Ermittler im Team: Jan Pawlak und Rosa Herzog (Rick Okon und Stefanie Reinsperger) harmonieren gut und überzeugen vor allem durch ihr Einfühlungsvermögen.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Der völlig überraschende Twist der Handlung sorgt dafür, dass alle Rollenbilder und Beziehungsgeflechte auf einen Schlag Makulatur sind. Was zudem gut gelungen ist: die Darstellung der "Pick-Up-Artists", die Frauen nur als Sexobjekte wahrnehmen. Undercover nehmen Faber und Bönisch an einem Seminar einer Szenegröße teil. Während Faber den coolen Aufreißer mimt, geht Bönisch zum Schein auf die plumpe Anmache von Referent Dr. Johannes Oberländer (Simon Böer) ein. Auf seine Macho-Sprüche ("Ich heul nicht rum, ich frage nicht, ich nehme mir, was ich brauche") weiß sie die passende Antwort – eine der stärksten Szenen des Films.

Was sind die Schwächen? Die Stärke ist zugleich eine Schwäche: Die unerwartete Wendung ist nicht durchgehend glaubwürdig und nachvollziehbar. Hier wäre etwas weniger mehr gewesen.

Und sonst noch? "Der Löwe frisst, wenn er Hunger hat."

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Im Auto keinen Kaffee aus Einwegbechern trinken – nicht nur der Umwelt zuliebe, sondern auch aus Eigeninteresse.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Unbedingt!