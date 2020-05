Von Harald Berlinghof

Silverstone. Für Formel-1-Fans sind dies schwere Zeiten. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wann die ersten Rennen der diesjährigen WM-Saison gestartet werden können. Und ausgerechnet in diese Zeit fällt das 70-jährige Jubiläum der Formel-1-Weltmeisterschaft. Wir wagen deshalb einen kurzweiligen Rückblick auf einige Kuriositäten der Formel-1 Autos.

Am 13. Mai 1950 starteten die Rennwagen in Silverstone zum ersten Formel-1-Weltmeisterschaftslauf und drei Alfas lagen am Ende vorn. Zwischen gebündelten Strohballen am Streckenrand jagten die ferrariroten Alfas dem Sieg entgegen. Es gewann der spätere Weltmeister Giuseppe Farina.

In jener Zeit sehen die Rennwagen in den Traditionsfarben Rot (Italien), Grün (England), Blau (Frankreich) und Silber (Deutschland) den Vorkriegsmodellen noch sehr ähnlich. Heute weiß jedes Kind, wie ein Formel-1-Auto auszusehen hat: freistehende Räder, spitze Nase, Frontflügel, Heckflügel und Motor hinter dem Fahrer (bezeichnet als Mittelmotor). Die äußerlichen Unterschiede sind nur noch für Experten zu erkennen, da die Computerberechnungen der Teams alle zu sehr ähnlichen Ergebnissen kommen.

Doch es gab eine Zeit, als die Aerodynamik eines Rennautos noch nicht von künstlicher Intelligenz errechnet und optimiert wurde. In den 60er und vor allem in den 70er Jahren waren es menschliche Gehirne, die Konstruktionen erdachten, welche heute als Kuriositäten betrachtet werden. Entwicklungen, die sich vom üblichen Einheitsbrei abhoben. Mal waren sie erfolgreich, mal scheiterten sie auf der ganzen Linie. Mal waren sie regelkonform, mal wurden sie wegen (angeblichen) Regelverstößen verboten. Immer bekamen sie einprägsame Spitznamen. In den 80ern war die Zeit der "Originale" dann vorbei. Die optischen Ausreißer wurden durch eine Computer-Evolution ersetzt.

Der Haifisch, der hat Räder

Der erste Renner, der sich äußerlich von allen Konkurrenten unterschied und in die Reihe der Kuriositäten passt, ist ein Erfolgsauto. "Was meinst Du Enzo, gewinnen wir?", fragte der Testfahrer Richie Ginther den Ferrari-Boss noch skeptisch. Die Saison 1961 hatte noch nicht begonnen und das Haifischmaul des roten Monsters (gr. Foto oben), das dem Auto den Namen gab, unterschied sich optisch komplett von allen anderen Wagen. Doch die "Sharknose" zeigte in den Rennen ihr wahres Gesicht und ihre Zähne: 1476 Kubikzentimeter Hubraum, 190 PS, 250 km/h in der Spitze. Von sieben Rennen gewannen die "Haifische" fünf. Nicht wegen der aerodynamisch neuen Nase, sondern wegen ihres überlegenen Motors.

Der mit dem Bügelbrett

Nachdem die Ständer-Flügel der Vorjahre verboten waren, hatte man sich beim Rennteam March als ganz besonders originelle Konstruktion überlegt, auf die Fronthaube des Autos ein ovales Flügelbrett zu setzen. Das war innovativ, neu – und regelkonform. Außerdem war das skurrile Objekt lustig anzuschauen und erinnerte an ein Servier- oder Bügelbrett. Entsprechend wurde der Wagen auch als Bügelbrett-March verulkt. Ganz erfolglos war er mit seinen 450 PS unter der Haube indes nicht. Ronnie Peterson fuhr in der Saison 1971 vier mal auf Platz 2.

Staubsauger inklusive

"Die klingen ja wie Staubsauger" mokieren sich eingefleischte Formel-1-Fans über die Formel E. Dass es tatsächlich einmal einen Staubsauger in der "richtigen" Formel 1 gab, wissen die wenigsten. Nachdem Lotus mit dem Wing-Car Konzept, bei dem das gesamte Rennauto zum Flügel wurde, großen Erfolg hatte, wollte man beim Team Brabham noch einen draufsetzen. Man installierte einen Ventilator, der die Luft unter dem Auto absaugte. Gleichzeitig dichteten seitliche Schürzen die Karosserie zur Straße ab. So entstand unter dem Auto ein Unterdruck, der den Rennwagen besser am Boden hielt als jeder Flügel. "Der würde an der Decke kleben", war sein Konstrukteur damals überzeugt. Mit diesem Staubsauger fuhr Brabham beim ersten Einsatz des BT46 die Konkurrenz in Grund und Boden. Doch es wurde Protest eingelegt, weil der Ventilator ein verbotenes "bewegliches Teil der Aerodynamik" war. Der Staubsauger-Brabham wurde per Regelwerk gestoppt. Aber auch ohne Ventilator ging dem Brabham nicht völlig die Puste aus. Man wurde 1978 immerhin ohne Ventilator dritter in der Konstrukteurswertung.

Der Exot auf sechs Rädern

Das sechsrädrige Rennauto des kanadischen Tyrrell-Teams war die Sensation des Jahres 1976 und ist bis heute eines der revolutionärsten Konzepte im Motorsport geblieben. Zwei kleine, hintereinander angeordnete Vorderräder bieten weniger Luftwiderstand als ein großes Rad. Und können in die seitliche Karosserie integriert werden. Das war der Grundgedanke.

Allerdings benötigte das Auto extra angefertigte kleinere Reifen und auch die Kurvenfahrten sorgten für Sorgenfalten bei den Konstrukteuren. Weil zwei hintereinander liegende Räder verschiedene Kurvenradien fahren müssen. Das beeinflusste die Lenkung. Das Auto kam mit 480 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 300 km/h trotzdem gut im Feld zurecht und holte einen Sieg und einige zweite Plätze in der Saison 1976.

Ein Hummer auf der Piste

Einen Kühler vorne in der Mitte? Wieso? Der kostet doch Windschlüpfrigkeit, dachte man in der Konstruktionsabteilung von Brabham. Und die Vorderräder stellen doch sowieso schon Hindernisse im Fahrtwind dar. Also warum nicht Kühleröffnungen links und rechts vor den Vorderrädern anbringen? Gedacht, getan, und schon war der neue "Hummerzangen-Brabham" geboren. Das Auto konnte mit einem 525 PS starken Alfa-Motor aber nur in zwei Rennen Anfang der 70er Jahre punkten und hatte daher stilistisch keine Nachfolger.

Design ist doch nicht alles

Ein deutsches Formel-1-Team mit dem deutschen Rolf Stommelen am Steuer sollte Anfang der 70er Jahre die Formel-1 aufmischen. Und das Designer-Enfant-Terrible Luigi Colani sollte die Karosserie entwerfen. Fertig war das Eifelland-Team. Aber das Auto funktionierte nie. Eine Notlösung bestand darin, die Colani-Teile abzubauen und eine March-Schnauze mit dem bekannten Bügelbrett-Flügel zu montieren. Von Colani blieb nur der zentral auf der Autoschnauze aufgebaute Rückspiegel in Erinnerung. Das Auto blieb mit seinem 450-PS-Motor trotzdem fast unfahrbar.

Die neue Keilform

Aufgeständerte Flügel waren passé. Erste niedrig angebrachte brettähnliche Heckflügel traten auf. Und die Frontpartie des Autos wurde immer mehr abgeflacht und nah an den Straßenbelag herunter gezogen. Die Autos schoben sich so mit ihrer gesamten Karosserie unter den Fahrtwind und boten immer weniger Luftwiderstand. Insbesondere Lotus tat sich dabei hervor. Der keilförmige Lotus 72 fuhr bis Mitte der 70er Jahre mit dem neuartigen Aerodynamik Konzept die Konkurrenz in Grund und Boden.