Von Wolf Goldschmitt

Eigentlich hätte das Abschiedswerk "Everest" heißen sollen. Auf dem Titelbild geplant: die Fab Four, die größte Band, aufgenommen vor dem höchsten Berg. Doch die Luft war dünn geworden für die Beatles. Nach wochenlangen Aufnahmen in den Londoner Abbey Road Studios hatte keiner der Herren mehr Lust auf eine gemeinsame Reise.

Also treffen sich die Liverpooler Idole am 8. August 1969 um 10 Uhr einfach vor der Studiotür - und laufen über den nächstbesten Zebrastreifen. Ein Polizist sperrt die Straße ab, Fotograf Iain Macmillan steigt auf eine Leiter und drückt in zehn Minuten sechsmal ab. So entsteht eher zufällig das heute ikonische Cover für die Platte "Abbey Road". Und macht den Fußgängerübergang im noblen Londoner Stadtteil "City of Westminster" zum Wallfahrtsort, der im Internet auf einer Webcam rund um die Uhr bestaunt werden kann.

Schon vor dem letzten Fotoshooting steht fest: Die Beatles stehen vor ihrer offiziellen Trennung. Direkt vor den Abbey Road Studios, wo das Gros ihrer über 200 Lieder entsteht, will sich die erste Boygroup der Musikgeschichte eigentlich nur symbolisch von der Vergangenheit verabschieden und auf Neues zugehen. Beatlemaniacs allerdings interpretieren das Coverfoto seit jeher auf ihre Weise - als eine Beerdingungsprozession für Paul. Der soll nämlich schon 1966 bei einem Autounfall ums Leben gekommen und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sein.

Die mysteriösen Indizien: John Lennons weißer Anzug symbolisiert für Verschwörungstheoretiker die Trauer in östlichen Religionen, Ringo Starr ganz in Schwarz hingegen steht für Beileidsbezeigung im Westen. George Harrison trägt Bluejeans, die Farben der Trauer in Kanada. Paul hält seine Zigarette in der rechten Hand, obwohl er Linkshänder ist. Und er läuft barfuß - in England werden die Menschen ohne Schuhe bestattet. McCartney ist auch der einzige der vier, der "aus dem Tritt" ist: rechtes Bein vorne, linkes hinten.

Es geht aber noch geheimnisvoller: Im Hintergrund parkt ein weißer VW-Käfer mit dem Nummernschild "LMW 28IF". "LMW" wird zu "Linda McCartney Widow" (Witwe Linda McCartney) umgedeutet. Die Kombination "28 IF" bedeutet nach Meinung der "Kryptologen", dass Paul 28 Jahre alt wäre - wenn er denn noch am Leben wäre. Und der Polizeiwagen, der zufällig in der Abbey Road wartet, dient als Beleg dafür, dass die Behörden den Tod von Paul geheim gehalten haben. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, doch die Fakten sprechen dagegen. Paul und Linda haben sich erst ein Jahr nach dem angeblichen Unfalltod kennengelernt und 1969 wäre Paul erst 27 Jahre alt. Der Sänger selbst hat die Verschwörungen nur kurz kommentiert: "Absoluter Schwachsinn."

Ein unbestrittener Fakt bleibt: Da, wo die steile Karriere der Liverpooler begann, in den Abbey Road Studios, geht sie musikalisch auch zu Ende. Im September 1962 war dort das selbstkomponierte "Love Me Do" im Kasten. Die erste Single floppt in den Läden, doch der findige Manager Brian Epstein glaubt an das Talent seiner Jungs und sicher auch ans große Geld. Im Januar 1963 schickt er sie mit der zweiten Platte "Please, Please Me" auf Tour. Sobald die Single auf Platz 1 der Charts steht, hören die Beatles auf, eine normale Band zu sein. Als im August dann "She Loves You" herausgebracht wird, rollt die Beatlemania über den ganzen Erdball.

Am Ende stehen fast nur Superlative: Sie sind die Gruppe mit den meisten verkauften Tonträgern (1,4 Milliarden) und den weltweit meisten Nr. 1-Singles (27). Laut John Lennon waren sie populärer als Jesus - was einen Sturm der Empörung nach sich zog -, nach Ansicht vieler Musikkritiker zumindest so brillant wie Ludwig van Beethoven.

Im Januar 1969 beginnen die Beatles mit Sessions unter dem Arbeitstitel "Get Back". Diese 30 Tage sollten zu einem Desaster werden. Dennoch entsteht das Gros der Songs für eine Langspielplatte: "Let it Be", die schlechteste ihrer Karriere. Sie kommt aber erst sechs Monate nach "Abbey Road" auf den Markt. Paul McCartney will die Gruppe bei der Produktion dieses Albums von einem Filmteam beobachten lassen. Bald schon kriselt es zwischen den Bandmitgliedern. Lennons neue Frau Yoko mischt sich öfter ein als McCartney lieb ist. Das einstige Dreamteam Lennon/McCartney, die Komponisten fast aller Songs, streitet sich vor laufender Kamera. Paul war ein geldgieriger Managertyp, John ein sturer Weltverbesserer geworden. Die Leichtigkeit der frühen Jahres ist dahin. Die Produktion wird lustlos mit einem Abschiedskonzert auf dem Dach eines Londoner Hochhauses abgeschlossen. Diesen letzten öffentlichen Auftritt bricht die Polizei ab, denn der Straßenverkehr kommt zum Erliegen.

Es ist der langjährige Produzent und Freund George Martin, der die Beatles bei der Ehre packt und darauf hinweist, dass nur wenige der zwölf Stücke von "Let it be" an ihre ruhmreiche Vergangenheit anknüpfen können. Und so geht die erfolgreichste Band der Welt 1969 doch noch einmal gemeinsam in Klausur. "Abbey Road", das elfte Album, entsteht in der Rekordzeit von vier Wochen und wird dann doch noch eine fröhliche Platte. Alle wissen, es ist wirklich die letzte gemeinsame Arbeit. Der Schlusstitel heißt dann auch sinnigerweise "The End". Mit den Worten "And in the end the love you take is equal to the love you make" beschließen die Weltstars ihre Zusammenarbeit: Und am Ende entspricht die Liebe, die du empfängst, der Liebe, die du gibst. Am 10. April 1970 verkündet McCartney offiziell das Ende der Beatles.

Paul und John haben sich übrigens bis zur Ermordung Lennons 1980 nie ausgesöhnt. Auch wenn McCartney nun schon seit Jahren in seinen Live-Konzerten dem alten Weggefährten und Freund gedenkt und den Song "Here Today" hinterhersingt. Für die verbliebenen drei Beatles gab es vor Georges Harrisons Tod 2001 dann doch noch eine kleine Renaissance: 1995 gehen sie ein letztes Mal zusammen ins Studio und spielen mit "Free as a Bird" und "Real Love" zwei unveröffentlichte Lennon-Songs ein, die beide - der Name Beatles verpflichtet - in den Top Ten landen.

Das Beatlesfieber scheint auch im 21. Jahrhundert ungebrochen. Und der legendäre Zebrastreifen, über den sie als Band starten und als Solokünstler herauskommen, leistet treu seinen Beitrag zur Unsterblichkeit ihrer Musik.