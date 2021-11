Handout vom 22.11.2021 zeigt Eisbärin Sizzel mit ihren Zwillingen in der Wurfhöhle im Polarium im Zoo. Foto: ---/Zoo Rostock/dpa

Rostock (dpa) - Im Rostocker Zoo sind Eisbärzwillinge geboren worden. Eisbärin Sizzel brachte am 14. November in der Wurfhöhle zwei winzige Eisbären zur Welt, wie der Zoo am Montag berichtete. Für die Eisbäreneltern Sizzel und Akiak seien es die ersten Jungtiere.

"Obwohl sie zum ersten Mal Mutter geworden ist, hat sich Sizzel als geborene Eisbärenmama entpuppt und kümmert sich großartig um ihre Zwillinge", sagte Zoodirektorin Antje Angeli. Die beiden seien, soweit das beobachtet werden kann, wohlauf und munter. "Der Tagesablauf in der Wurfhöhle beschränkt sich im Moment auf Schreien, Trinken und Schlafen."

Die Tiere werden für die Besucher frühestens im März zum ersten Mal auf der Außenanlage zu sehen sein. "Die ersten Wochen und Monate sind grundsätzlich als kritisch für Jungtiere anzusehen", sagte Angeli. Das Geburtsgewicht von Eisbären liegt zwischen 450 bis 850 Gramm.

