Eberbach. (ewa) Wassertemperatur zwischen 0,5 und 0,8 Grad Celsius, Lufttemperatur etwa minus 8 Grad. Dazu wehte am Samstagnachmittag trotz Sonnenschein ein eisiger Wind. Die Eisdecke im Becken des Freibades war an die 20 Zentimeter dick. Da sollte man meinen, dass kein Mensch auf die Idee kommt, sich ein Loch ins Eis zu schlagen und freiwillig ins Wasser zu steigen. Die Rettungsschwimmer und Taucher der DLRG Eberbach taten es. Zum Zwecke der Übung, um fit zu sein für Notfälle. Die derzeitige Situation auf unseren Flüssen und Gewässern legt solche Szenarien nahe.

Vier Taucher und ebenso viele Strömungsschwimmer nahmen an der Übung teil. Natürlich in isolierenden Neoprenanzügen. Zuerst probten sie die Rettung eines Spaziergängers, der auf einem zugefrorenen Gewässer, in diesem Fall im Schwimmbad, eingebrochen war. Die Retter waren schnell zur Stelle. Einer robbte mit einem Spineboard, einer schwimmfähigen Trage, bis zu dem Eingebrochenen hin, zog ihn aus dem Loch heraus und rettete ihn auf dem Spineboard. Gesichert wurden beide durch Leinen, die von DLRG-Kameraden am Ufer gehalten wurde. An der Leine wurden beide, Retter und Verunglückter, wieder ans rettende Ufer zurückgezogen.

Anschließend übten die Rettungstaucher von einem Eisloch aus das Bergen unter dem Eis. Auch für sie war es besonders wichtig, dass sie durch eine Leine vom Uferrand aus gesichert waren. Sie blieben bis zu zehn Minuten unter Wasser und Eis. Einer holte ein Beil herauf, das beim Eislochhacken ins Wasser gefallen war. Während das Gewebe des Neoprenanzugs der Strömungsretter sechs Millimeter dick ist, ist das der Taucher sogar acht Millimeter stark. Beide schützen so gut vor Kälte und Nässe, dass Schwimmer bis zu eineinhalb Stunden und Taucher mit Sauerstoffgerät bis zu einer halben Stunde im Wasser bleiben können, ohne zu frieren. Und das funktioniert, wie sich zeigte, sogar bei frostigen Temperaturen.

Die DLRG ist also gut gerüstet für "Einbrüche" im Eis. Sie und auch die Freiwillige Feuerwehr bitten aber auch die Bevölkerung im eigenen Interesse um Vorsicht und entsprechende Verhaltensweise, damit Unfälle vermieden werden. Beide raten: erst aufs Eis gehen, wenn die Eisdecke auf stehenden Gewässern mindestens 15, auf Flüssen 20 Zentimeter dick ist. Generell gilt, dass man erst dann einen Spaziergang auf dem Eis wagen sollte, wenn die Fläche offiziell freigegeben wird. Besondere Vorsicht ist an bewachsenen Uferzonen, bei Ein- und Ausflüssen und bei verschneiter Oberfläche geboten.

Gefahr besteht schon, wenn das Eis unter einem knistert. Dann gilt sofort flach hinlegen und zurück ans Ufer. Bricht trotzdem jemand ein, nicht in Panik geraten, sondern um Hilfe rufen, sich ruhig verhalten und möglichst nicht viel strampeln, die Arme seitlich auf den Eisrand legen, damit man nicht unter das Eis rutscht.

Gelingt es dem Verunglückten sogar, den Oberkörper flach auf das Eis zu legen oder sich aus dem Eisloch herauszuziehen, sollte er versuchen, ganz vorsichtig ans Ufer zu robben. Gelingt ihm das nicht, nichts riskieren und lieber warten, bis Hilfe kommt, empfehlen die Retter. Helfer sollten sich ebenso verhalten. Also ebenfalls vorsichtig zu dem Eingebrochenen flach liegend über das Eis robben. Vorher aber über 112 professionelle Hilfe - DLRG oder Feuerwehr - anfordern. Und sie sollten sich vom Ufer aus mit einer Leine sichern lassen und idealer Weise eine Schwimmweste tragen. Falls kein Rettungsschlitten da ist, tut es notfalls auch ein Brett, eine Leiter oder Zaunlatten. Gerettete sollten anschließend gleich in Decken oder Jacken gehüllt werden, um Unterkühlung zu vermeiden. Hilfreich ist auch heißer Tee, keinesfalls aber Alkohol.