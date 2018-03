Eberbach. (jbd) Die im Zuge der Polizeireform drohende Auflösung aller Kriminalaußenstellen im Lande nimmt der Gemeinderat zum Anlass für eine Resolution, die am Donnerstagabend verabschiedet werden soll. Laut Bürgermeister Bernhard Martin, der sich gestern auch mit Amtskollegen der anderen vier Kripoaußenstellen im Rhein-Neckar-Kreis verständigte, werde Eberbach mit dieser Resolution auf die kommunalpolitischen Konsequenzen dieser Entwicklung zielen. Gemeinsam wollen sich alle fünf Stadtoberhäupter zudem in einem Schreiben an den Innenminister gegen die kriminalpolizeiliche Zentralisierung und den Rückzug aus der Fläche wenden.Negative Auswirkungen auf Eberbach sind aus Martins Sicht vor allem in einem möglichen Anstieg der Rauschgiftkriminalität zu sehen. Um Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz wirkungsvoll vorbeugen zu können, sieht er nur ein einziges Mittel: "ständig Druck aufbauen". Und dafür werden Leute vor Ort gebraucht. Denn BTM-Fälle gibt es nach Martins Dafürhalten nur da, "wo sie auch gefunden werden". Sobald der Druck durch den Abzug der Kriminalbeamten nachlässt, sei zu befürchten, dass Eberbach zu einem "Rückzugsgebiet für Konsumenten und Dealer"werden könnte. Für kommunalpolitisch bedeutsam hält Martin aber auch die Zusammenarbeit von Polizei und Kriminalpolizei vor Ort. Und er sieht auch Grund zur Besorgnis, dass man nach der Kripoaußenstelle auch des Polizeireviers verlustig gehen könnte.Sich "klar zu positionieren und kommunale Interessen zu formulieren", hält Martin deshalb für das Gebot der Stunde. Und hat damit auch Schönbrunns Bürgermeister Jan Frey auf seiner Seite, der die Resolution mitunterzeichnen will.