Rothenberg. (wl) Der Finkenberg und das Gebiet nördlich davon bis hoch nach Olfen und Airlenbach kommen als Standort für Windräder in Frage. Dies wurde in der vergangenen Sitzung der Gemeindevertreter bekannt. Dieses Gebiet bei Finkenbach ist eines von neun, das im kürzlich vorgestellten Raumgutachten für den Odenwaldkreis genannt wird. Der Entwurf des sachbezogenen Flächennutzungsplans zur Verwertung von Windenergie geht jetzt auf Tour durch die Kommunen.

Was auf Hinter- und Finkenbach sowie die angrenzenden Beerfeldener Ortsteile zukommen könnte, ist nicht von schlechten Eltern. Denn eine Fläche von 283 Hektar ist wohl für die erneuerbare Energie projektiert. Dort könnten dann über 20 Rotoren stehen, wenn die Fläche komplett genutzt würde. Bürgermeister Hans Heinz Keursten und auch der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Horst Schwinn, wiesen in diesem Zusammenhang auf die geplante Bürgerbeteiligung hin. Die ist für diejenigen Punkte des Windflächennutzungsplans vorgesehen, der die Belange der jeweiligen Gemeinden tangiert.

Mit der jetzigen Fläche und der bereits bekannt gewordenen bei Breuberg waren zwei der neun angedachten publik. Weitere zwei folgten kurz darauf: bei Bullau Richtung Hesseneck und Eulbach. In Bad König bleibt es beim schon bestehenden Hainhaus-Gebiet. Nun wartet man in den anderen Gemeinden des Odenwaldkreises darauf, dass auch die restlichen fünf Gebiete bekannt gemacht werden, an denen das Gutachten Windräder für am sinnvollsten erachtet.

Bereits bei der Vorstellung kristallisierte sich heraus, dass ein Schwerpunkt im südlichen Kreisgebiet bei Sensbachtal, Hesseneck und eben Rothenberg liegen wird. Nur zwei der 15 Odenwalkreis-Gemeinden sollen "verschont" bleiben: Brensbach und Fränkisch-Crumbach.

Doch nicht nur für die dortigen Orten, sondern auch für die badischen Angrenzer (und hessischen aus dem benachbarten Kreis) dürften die Pläne von Interesse sein, könnten Windräder je nach Lage doch auch die Sicht von der dortigen Gemarkung aus überragen. Mit Beginn des Beratungsprozesses in den Odenwaldkreis-Gemeinden soll laut Landratsamt Auskunft darüber gegeben werden, wo die restlichen Windräder vorgeschlagen werden.

Während das bisher bekannt gewordene Gebiet bei Breuberg nur 45 Hektar umfasst, ist das bei Rothenberg ungleich größer. Die Kapazität würde in der Theorie für 24 Maststellen ausreichen. Genauere Zahlen will die Verwaltung aber erst dann nennen, wenn es ins konkrete Gespräch mit den Bürgern geht. Das dürften vor allem die aus Finkenbach und Hinterbach sein, zusätzlich zu den betroffenen Beerfeldener Ortsteilen. Für die Bebauung vorgesehen ist dem Plan zufolge ein Abschnitt des Finkenberg-Höhenzugs bis zum Spessartskopf.