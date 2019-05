Berlin (dpa) - Nach dem islamistischen Terroranschlag auf Konzertbesucher in Manchester ist die Berliner Polizei beim Evangelischen Kirchentag und dem DFB-Pokalendspiel am Wochenende besonders wachsam. Die Sicherheitsvorkehrungen sind deutlich schärfer als bei früheren Kirchentagen. Besonders gesichert wird der Auftritt des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama morgen am Brandenburger Tor. Die Polizei geht von einer «hohen abstrakten Gefährdungslage» aus - diese Einschätzung der Terrorgefahr gilt allerdings schon seit Jahren.