"Durch Türrahmen kam ich nur seitlich", sagte die Frau hinter der Maske. Es ist die Schauspielerin Rebecca Immanuel. Sie wurde am Dienstag in der Musik-Rateshow "The Masked Singer" enttarnt. In der Show tragen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufwendige Kostüme. Sich darin zu bewegen, ist oft nicht so leicht.

In Rebecca Immanuels funkelndem Kleid war es außerdem sehr warm. Sie fühlte sich darin wie in einem dicken Schneeanzug, erzählte die Schauspielerin.