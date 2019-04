Einwohner: 1228

Gemarkungsfläche: 536 Hektar

Höhenlage: 198 bis 371 Meter

Partnergemeinde: Lobbach ist mit Loury in Frankreich verpartnert.

Gemeindewappen: Das heutige Wappen stammt aus dem Jahr 1901. Es zeigt einen blauen Wellenbalken sowie zwei grüne Laubbäume, zwischen denen eine grüne Tanne steht.

Geschichte: Waldwimmersbach hieß zunächst einfach nur "Wimmersbach" und wird so 1306 erstmals in einer Lobenfelder Urkunde genannt. Erst ab dem 17. Jahrhundert entwickelte sich der Name Waldwimmersbach - zur besseren Unterscheidung von Neckarwimmersbach bei Eberbach. Vermutlich handelte es sich bei "Wimmersbach" zunächst um eine von Lobenfeld aus angelegte Rodungssiedlung. 1974 erfolgte der Zusammenschluss mit Lobenfeld zur Gemeinde Lobbach - benannt nach dem Bach, der beide Ortsteile berührt. (aham)