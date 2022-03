Ist in Indian Wells in der zweiten Runde ausgeschieden: Dominik Koepfer.

Oscar Otte in Aktion.

Indian Wells (dpa) - Koepfer wehrte sich gegen den Russen Andrej Rubljow zwar lange, unterlag am Sonntag aber 5:7, 4:6 und verpasste eine Überraschung gegen die Nummer sieben der Tennis-Weltrangliste. Otte erzwang gegen den an Nummer elf gesetzten Polen Hubert Hurkacz einen dritten Satz und verlor am Ende 3:6, 6:3, 3:6.

Das mit rund 8,6 Millionen US-Dollar dotierte Hartplatz-Turnier zählt zu den wichtigsten Veranstaltungen auf der ATP-Tour. Olympiasieger Alexander Zverev ist der letzte verbliebene Deutsche im Herren-Feld und trifft am Abend (Ortszeit) in seinem Zweitrunden-Match auf Tommy Paul aus den USA. Philipp Kohlschreiber, Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier waren in der ersten Runde ausgeschieden.