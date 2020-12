WINTERSONNENWENDE

Jahreszeitliche Wendepunkte haben seit jeher die Kultur des Menschen geprägt. So auch die Wintersonnenwende, die längste Nacht und gleichzeitig der kürzeste Tag des Jahres am Montag, 21. Dezember. Sonnenaufgang ist dann um 8.18 Uhr, Sonnenuntergang um 16.28 Uhr – der Tag dauert also gerade mal 8.17 Stunden. An mystischen Orten wie dem südenglischen Stonehenge (Foto oben) – möglicherweise wurden die Steinkreise als Kalender genutzt, mit Bestimmtheit weiß das aber niemand – begrüßen noch heute tausende Naturverbundene den ersten Sonnenaufgang des Winters. Denn dieser 21. Dezember markiert gleichzeitig den Beginn der kältesten Jahreszeit. Der Tag ist aber auch ein Zeichen der Hoffnung: Ab nun kommt wieder mehr Licht in die Welt – Tag für Tag, Minute um Minute.

Themenausgabe: Diesen Gedanken hat die Redaktion aufgegriffen. Heute dreht sich im Magazin alles um die Gegensätze hell und dunkel, schwarz und weiß, Licht und Schatten. lex