Wiesloch. (pol/RNZ) Ein mit 23 Tonnen Mineralwasser beladener 40-Tonnen Sattelzug, hat sich am frühen Dienstagmorgen auf einem Hochwasserschutzdamm festgefahren.

Der Lkw-Fahrer wollte die geladene Fracht zum Rewe Warenlager in der Straße In den Weinäckern bringen. Wegen einer Baustelle wollte der Fahrer in der Staatsbahnhofstraße wenden, was ihm dort aber nicht gelang.

Danach fuhr der Lkw-Fahrer in Richtung eines gesperrten Hochwasserschutzdamm, rammte zuvor noch mit dem Auflieger eine Betonmauer. Nach etwa 400 Meter Fahrt auf dem Schutzdamm ging es vor einem Grundstück nicht mehr weiter. Beim Rückwärtsfahren kam der Fahrer in der Dunkelheit auf den aufgeweichten Damm und geriet in Schräglage.

Um nicht noch weiter in Richtung Bahngleise zu kippen, gab der Fahrer sein Fahrmanöver auf. Nun muss der Sattelzug geborgen werden. Der Schienenverkehr darf nur mit reduzierter Geschwindigkeit die Stelle passieren.