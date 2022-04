Unbekannte haben im Wiesbadener Hauptbahnhof einen E-Roller auf die Gleise geworfen und damit einen Crash mit einer Regionalbahn verursacht. Der Zug war am frühen Sonntagabend mit rund 45 Kilometern pro Stunde in den Bahnhof eingefahren. Trotz einer Notbremsung habe der Lokführer den Unfall nicht mehr verhindern können, teilte die Polizei am Montag mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, der Roller wurde jedoch komplett zerstört. Der beschädigte Waggon wurde daraufhin abgekoppelt, so dass der Zugverkehr nach einer kurzen Unterbrechung wieder aufgenommen werden konnte.