Neun Schülerinnen sind in Wiesbaden durch den Einsatz von Reizgas leicht verletzt worden. Wer das Spray auf der Damentoilette einer Schule versprüht hatte, sei bislang unbekannt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Schülerinnen wurden nach dem Vorfall am Montagvormittag vom Rettungsdienst versorgt, anschließend wurde der Unterricht fortgesetzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.